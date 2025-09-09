BAĆEVIĆI KOD MOSTARA PONOVO NA METI VANDALA: Spomenik išaran ustaškim simbolima

SRPSKO-povratničko naselje Baćevići kod Mostara ponovo je bilo na meti vandala. Nepoznati počinioci išarali su spomenik poginulim borcima NOR-a i civilnim žrtvama iz Drugog svetskog rata fašističkim simbolima i ustaškim sloganom "Za dom spremni".

foto SRNA

Rušilački natpisi osvanuli su juče, kada su roditelji poveli decu u školu i imali šta da vide u samom centru sela. Policija je ubrzo izašla na lice mesta i obavila uviđaj.

Predsednik Koordinacije Srba Mostar i meštanin Baćevića Dušan Golo kaže da su stanovnici uznemireni i uplašeni zbog novog incidenta.

- Ustaški znakovi ispisani su na spomeniku žrtvama koje su upravo ustaše pobile. Zgroženi smo onim što smo zatekli. Danas je u Mostaru prvi dan škole, a zamislite s kakvim šokom deca iz Baćevića kreću na nastavu - ističe Golo.

On podseća da je sličan incident zabeležen i prošlog avgusta, kada je spomenik takođe bio oblepljen ustaškim simbolima, a deca napadnuta.

- Svaki mesec se ovde dešava neki incident, ali ljudi ćute jer se plaše prijavljivanja i novih tenzija. Dešava se da usred noći kroz selo prođu automobili i viču: "Noćas nema spavanja četnici". Ovo je teror koji ne prestaje - naglašava Golo.

Napad na decu PROŠLE godine u avgustu na igralištu su napadnuta srpska deca od strane više nepoznatih osoba. Tada je celo selo bilo oblepljeno kukastim krstovima, svastikama i ustaškim obeležjima. Meštani su tvrdili da se prethodnih večeri čula i rafalna pucnjava. Policija je kasnije identifikovala tri do četiri napadača, među kojima je bilo i maloletnika.

Da su meštani juče ujutru bili izuzetno uznemireni potvrđuje i Duško Savić, stanovnik Baćevića.

- Ovakvi činovi vređaju uspomenu na žrtve fašizma, šire mržnju i netrpeljivost i narušavaju dostojanstvo našeg mesta. Pozivamo nadležne institucije da uklone ove sramne natpise i pronađu počinioce. Baćevići su već jednom bili meta ovakvih poruka - rekao je Savić.

Spomenik, koji se nalazi u centru sela, u blizini društvenog doma i igrališta, bio je porušen tokom rata, a obnovljen 2022. godine.