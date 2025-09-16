TREBINJSKI VINOGRADARI IMAJU RAZLOGA ZA ZADOVOLJSTVO: Vrhunski kvalitet i veći prinosi grožđa nego lani
U TREBINjU je u toku berba vinskih sorti grožđa, a vinogradari ističu da će ova sezona biti izuzetno uspešna - i po kvalitetu i po prinosima. Očekuje se da će rod biti veći za 10 do 15 odsto, ali zbog potreba vinarija neće biti prodaje tradicionalnih sorti fizičkim licima.
Agronom u vodećoj trebinjskoj kompaniji Branko Anđelić kaže da su već ubrani šardone i tamjanika, dok je pre tri dana počela berba vranca i merloa.
Uskoro će uslediti i berba žilavke, a nakon 20. septembra i kabernea.
- Kvalitet grožđa za proizvodnju vina je vrhunski i veoma smo zadovoljni. Do sada smo ubrali između 70 i 80 tona, a kada je reč o ukupnim prinosima, teško je govoriti jer berba još traje. Ipak, očekujem da će biti veći za oko deset odsto u odnosu na prošlu godinu - naveo je Anđelić.
Trebinjski vinar Radovan Vukoje takođe je zadovoljan početkom berbe. Njihovi vinogradi doneli su odlične rezultate kod sorti burgundac crni, malvasija dubrovačka i šardone.
Pod lozom 450 hektara
NA području Trebinja vinovom lozom zasađeno je oko 450 hektara, a iz nadležnog odeljenja navode da se broj vinograda i površine nisu menjali u odnosu na prethodne godine.
- Bilo je dosta sunca, prinosi su nešto veći nego lani, a kvalitet je na najvišem nivou. Sada nastavljamo berbu autohtonih sorti poput vranca i žilavke, kao i poznijih sorti kao što je kaberne. Ove godine očekujemo velika vina, jer je grožđe fantastičnog kvaliteta - rekao je Vukoje, ističući da je organska proizvodnja kod njih na maksimumu i da je broj zaštita bio minimalan.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)