Republika Srpska

SRPSKA IMA PRAVO NA SAMOOPREDELJENJE! Dodik: Idemo na referendum sa kojeg ćemo poručiti ovoj okupacionoj sili da je ne priznajemo

Novosti online

02. 09. 2025. u 19:04

PREDSEDNIK Milorad Dodik izjavio je da Srpska ima pravo na samoopredeljenje i najavio da će za Srpsku omogućiti status koji niko neće moći da ospori.

СРПСКА ИМА ПРАВО НА САМООПРЕДЕЉЕЊЕ! Додик: Идемо на референдум са којег ћемо поручити овој окупационој сили да је не признајемо

Foto: D. Gavrić

- Idemo na referendum sa kojeg ćemo poručiti ovoj okupacionoj sili da je ne priznajemo - istakao je Dodik.

Pozvao je građane Republike Srpske da izađu na referendum 25. oktobra i jasno i snažno kažu — ne.

- Onda ćemo pozvati relevantne faktore u svetu i reći — pogledajte šta nam rade, a kakav je stav naroda - rekao je Dodik.

Dodik je za ATV naveo da će Narodna skupština Republike Srpske doneti rezoluciju o samoopredeljenju.

Poručio je da nema nameru da se povlači iz politike, jer želi da se bori za Republiku Srpsku.

- Mi smo uneli Republiku Srpsku po ženevskim i njujoroškim papirima. Ugovor ne funkcioniše i on je propao - naveo je Dodik.

Dodik je rekao da se svaki dan bore za Republiku Srpsku.

- I niko ne odustaje u borbi. Srpski član Predsedništva Željka Cvijanović je krenula u Ameriku i imaće važan sastanak. Ja idem u Rusiju na važne sastanke. Imaćemo i posete važnih ljudi i idemo na referendum i boriti se za ovaj narod. Ne prihvatamo Kristijana Šmita - jasan je Dodik.

Naveo je da se sa Rusima ugovara gasovod.

- To je oko dve milijarde KM. Ugovaramo tu i dve elektrane na gas. Imaćemo energetsku nezavisnost - dodao je Dodik.


 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!
Svet

0 0

11 LETA ŽIVI POD BOMBAMA Pismo ruske devojčice iz Donbasa Makronu: "Ako želite rat s Rusijom, setite se Napoleona!"

RUSKA devojčica Faina Savenkova iz Luganska, koja već više od deceniju živi pod stalnim eksplozijama, obratila se francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji je Rusiju nazvao "kanibalskom zemljom" i podsetila da je Francuska jedna od država koje garantuju ispunjenje Minskih sporazuma, koji bi trebalo da obezbeđuju prekid vatre u Donjeckoj i Luganskoj oblasti.

01. 09. 2025. u 15:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JEDINI PREDSEDNIK OSTAJE DODIK: Intervju Nenada Stevandića
Republika Srpska

0 0

JEDINI PREDSEDNIK OSTAJE DODIK: Intervju Nenada Stevandića

REPUBLIKA Srpska ima predsednika i on je Milorad Dodik. Srpska neće imati dva predsednika kako se nada Sarajevo, a predsednika Srpske neće birati Federacija BiH. Po Ustavu Republike Srpske ne postoje dva predsednika i ne mogu biti dva predsednika Srpske. To je jedini pravi odgovor za sve one koji priželjkuju neko drugo rešenje.

31. 08. 2025. u 12:55

Politika
Tenis
Fudbal
Zelena energija za budućnost

Zelena energija za budućnost