SRPSKA IMA PRAVO NA SAMOOPREDELJENJE! Dodik: Idemo na referendum sa kojeg ćemo poručiti ovoj okupacionoj sili da je ne priznajemo

PREDSEDNIK Milorad Dodik izjavio je da Srpska ima pravo na samoopredeljenje i najavio da će za Srpsku omogućiti status koji niko neće moći da ospori.

Foto: D. Gavrić

- Idemo na referendum sa kojeg ćemo poručiti ovoj okupacionoj sili da je ne priznajemo - istakao je Dodik.

Pozvao je građane Republike Srpske da izađu na referendum 25. oktobra i jasno i snažno kažu — ne.

- Onda ćemo pozvati relevantne faktore u svetu i reći — pogledajte šta nam rade, a kakav je stav naroda - rekao je Dodik.

Dodik je za ATV naveo da će Narodna skupština Republike Srpske doneti rezoluciju o samoopredeljenju.

Poručio je da nema nameru da se povlači iz politike, jer želi da se bori za Republiku Srpsku.

- Mi smo uneli Republiku Srpsku po ženevskim i njujoroškim papirima. Ugovor ne funkcioniše i on je propao - naveo je Dodik.

Dodik je rekao da se svaki dan bore za Republiku Srpsku.

- I niko ne odustaje u borbi. Srpski član Predsedništva Željka Cvijanović je krenula u Ameriku i imaće važan sastanak. Ja idem u Rusiju na važne sastanke. Imaćemo i posete važnih ljudi i idemo na referendum i boriti se za ovaj narod. Ne prihvatamo Kristijana Šmita - jasan je Dodik.

Naveo je da se sa Rusima ugovara gasovod.

- To je oko dve milijarde KM. Ugovaramo tu i dve elektrane na gas. Imaćemo energetsku nezavisnost - dodao je Dodik.



