DODIK OBJAVIO: Pod ovim uslovima će se povući sa funkcije

PREDSEDNIK Milorad Dodik poručio je da će se povući sa funkcije ukoliko Narodna skupština Republike Srpske (RS) odluči da se formira Republička izborna komisija i samo ona raspiše izbore za predsednika RS i naglasio da jedino ona to može.

FOTO: Tanjug

Dodik je u obraćanju na posebnoj sednici NSRS rekao da će jedino u tom slučaju odmah biti raspisani izbori, a da on neće ni biti kandidat.

- Predlažem da se donese zakon, da izbore provodi RIK i ja se neću kandidovati deset godina. Neću učestovati ni kao predsednik partije SNSD. I opet nećete pobediti. Eto neću ja izaći, kandidujte koga hoćete. Ali da CIK BiH raspisuje i sprovodi izbore kako oni hoće, to ne može. Odlazim iz ove sale kada izglasamo, SDS, PDP da to uradi RIK. Pristajem na to, za sedam dana možemo takav zakon i ja odlazim iz politike - poručio je Dodik.

Dodik je naglasio da on nije Republika Srpska, ali da jeste njen predsednik.

- Prihvatiti da jedan stranac može da nameće zakone nema nigde, a to je prihvatila bošnjačka strana i deo opozicije. Pa ta strana sudi drugoj strani, a to vama ništa ne znači, e pa meni znači. Sud hoće da nas eliminiše kao stranu u BiH. Cilj je da se prihvati da Dodik ode. A onda bi dosad imali zakon o imovini i slično. Pa pošto su videli da od tog nema ništa, onda su krenuli na to da ja odem, prvo da se uzme četvrti delegat SNSD, pa onda dalje - rekao je Dodik.

Prema njegovim rečima, osnovni principi koji su upisani u ustav i iznad su ustava jeste pravo na samoopredeljenje.



