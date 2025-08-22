Republika Srpska

DODIK OBJAVIO: Pod ovim uslovima će se povući sa funkcije

В.Н.

22. 08. 2025. u 19:38

PREDSEDNIK Milorad Dodik poručio je da će se povući sa funkcije ukoliko Narodna skupština Republike Srpske (RS) odluči da se formira Republička izborna komisija i samo ona raspiše izbore za predsednika RS i naglasio da jedino ona to može.

FOTO: Tanjug

Dodik je u obraćanju na posebnoj sednici NSRS rekao da će jedino u tom slučaju odmah biti raspisani izbori, a da on neće ni biti kandidat.

- Predlažem da se donese zakon, da izbore provodi RIK i ja se neću kandidovati deset godina. Neću učestovati ni kao predsednik partije SNSD. I opet nećete pobediti. Eto neću ja izaći, kandidujte koga hoćete. Ali da CIK BiH raspisuje i sprovodi izbore kako oni hoće, to ne može. Odlazim iz ove sale kada izglasamo, SDS, PDP da to uradi RIK. Pristajem na to, za sedam dana možemo takav zakon i ja odlazim iz politike - poručio je Dodik.

Dodik je naglasio da on nije Republika Srpska, ali da jeste njen predsednik.

- Prihvatiti da jedan stranac može da nameće zakone nema nigde, a to je prihvatila bošnjačka strana i deo opozicije. Pa ta strana sudi drugoj strani, a to vama ništa ne znači, e pa meni znači. Sud hoće da nas eliminiše kao stranu u BiH. Cilj je da se prihvati da Dodik ode. A onda bi dosad imali zakon o imovini i slično. Pa pošto su videli da od tog nema ništa, onda su krenuli na to da ja odem, prvo da se uzme četvrti delegat SNSD, pa onda dalje - rekao je Dodik.

Prema njegovim rečima, osnovni principi koji su upisani u ustav i iznad su ustava jeste pravo na samoopredeljenje.

 

