Republika Srpska

BORBA ZA OPORAVAK JEDINCA: Istrajnost Svjetlane Bednaš i Sergeja ujedinila RS

Tajana Cvijetić

13. 08. 2025. u 11:51

PRE dve godine, jedan trenutak na putu promenio je život 21-godišnjeg Sergeja Stupara i njegove porodice. Saobraćajna nesreća ostavila ga je sa teškom povredom mozga, a njegova majka, Svjetlana Bednaš, od tada vodi neprestanu borbu za njegov oporavak.

Foto: Privatna arhiva

On ne govori, ne hoda, ne može sam da obavi nijednu radnju. Ali ja vidim njegove male pobede svakog dana. I to je moja snaga i moja motivacija da nastavim dalje - kaže Svjetlana.

Nakon nesreće, Sergej je bio u stanju budne kome, a danas se njegovo stanje naziva "minimalna svest". Iako je put do potpunog oporavka neizvestan, Svjetlana ističe da je vera jedino što nikada ne sme nestati.

U protekle dve godine, upoznala je mnoge roditelje koji prolaze sličan put.

- Shvatila sam da svi različito nosimo svoj teret. Ali svima bih poručila - nikada ne odustajte. Našoj deci smo mi jedina nada - kaže ona.

Sergej, sin jedinac, kako ga opisuje majka, pre nesreće bio je "buntovnik bez razloga, borac za pravdu i prijatelj na koga se moglo osloniti". Ljubitelj istorije, politike i životinja, posebno pasa, živeo je aktivno i strastveno.

Račun za pomoć

IAKO trenutno nema aktivnog broja za humanitarne SMS poruke, sredstva za pomoć mogu se uplatiti na žiro račun:

1613000045479669 kod Rajfajzen banke na ime Svjetlana Stupar.

- Nadam se da će jednog dana ponovo biti onaj stari Sergej - nada se Bednašova.

Nedavno je završen 15-dnevni intenzivni tretman sa fizioterapeutom iz Moskve, za koji Svjetlana kaže da je već doneo značajan napredak:

- Vidim razliku u njegovim reakcijama, u pokretima. Svaki milimetar napretka za nas je kao kilometar.

Za septembar planira nastavak terapije i odlazak u jedan od evropskih centara za neurorehabilitaciju, slovački "Adeli centar" ili španski "Gutman institut".

Inače, podrška koju dobijaju iz Banjaluke i regiona ostavila je dubok trag.

- Ne znam ni sama koliko je akcija organizovano za našeg Segija. Pešačenje Dositeja Petkovića od Banjaluke do Italije, šutiranje na koš 24 sata bez prestanka kao i driblanje lopte od Banjaluke do Beograda našeg junaka Alekse Kresojevića, trčanje od Sarajeva do Banjaluke Nevena Tuševljaka, pešačenje do Ostroga... To su podvizi koji se ne smeju zaboraviti - kaže ova hrabra žena.

