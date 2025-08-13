BORBA ZA OPORAVAK JEDINCA: Istrajnost Svjetlane Bednaš i Sergeja ujedinila RS
PRE dve godine, jedan trenutak na putu promenio je život 21-godišnjeg Sergeja Stupara i njegove porodice. Saobraćajna nesreća ostavila ga je sa teškom povredom mozga, a njegova majka, Svjetlana Bednaš, od tada vodi neprestanu borbu za njegov oporavak.
On ne govori, ne hoda, ne može sam da obavi nijednu radnju. Ali ja vidim njegove male pobede svakog dana. I to je moja snaga i moja motivacija da nastavim dalje - kaže Svjetlana.
Nakon nesreće, Sergej je bio u stanju budne kome, a danas se njegovo stanje naziva "minimalna svest". Iako je put do potpunog oporavka neizvestan, Svjetlana ističe da je vera jedino što nikada ne sme nestati.
U protekle dve godine, upoznala je mnoge roditelje koji prolaze sličan put.
- Shvatila sam da svi različito nosimo svoj teret. Ali svima bih poručila - nikada ne odustajte. Našoj deci smo mi jedina nada - kaže ona.
Sergej, sin jedinac, kako ga opisuje majka, pre nesreće bio je "buntovnik bez razloga, borac za pravdu i prijatelj na koga se moglo osloniti". Ljubitelj istorije, politike i životinja, posebno pasa, živeo je aktivno i strastveno.
Račun za pomoć
IAKO trenutno nema aktivnog broja za humanitarne SMS poruke, sredstva za pomoć mogu se uplatiti na žiro račun:
1613000045479669 kod Rajfajzen banke na ime Svjetlana Stupar.
- Nadam se da će jednog dana ponovo biti onaj stari Sergej - nada se Bednašova.
Nedavno je završen 15-dnevni intenzivni tretman sa fizioterapeutom iz Moskve, za koji Svjetlana kaže da je već doneo značajan napredak:
- Vidim razliku u njegovim reakcijama, u pokretima. Svaki milimetar napretka za nas je kao kilometar.
Za septembar planira nastavak terapije i odlazak u jedan od evropskih centara za neurorehabilitaciju, slovački "Adeli centar" ili španski "Gutman institut".
Inače, podrška koju dobijaju iz Banjaluke i regiona ostavila je dubok trag.
- Ne znam ni sama koliko je akcija organizovano za našeg Segija. Pešačenje Dositeja Petkovića od Banjaluke do Italije, šutiranje na koš 24 sata bez prestanka kao i driblanje lopte od Banjaluke do Beograda našeg junaka Alekse Kresojevića, trčanje od Sarajeva do Banjaluke Nevena Tuševljaka, pešačenje do Ostroga... To su podvizi koji se ne smeju zaboraviti - kaže ova hrabra žena.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)