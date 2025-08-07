"ZA BOSNU I HERCEGOVINU JE DOŠAO TRENUTAK ISTINE" Oglasila se ambasada Rusije u Sarajevu - Reakcija Kristijana Šmita parodija na demokratiju

ZA BOSNU i Hercegovinu je došao trenutak istine, poručila je Ambasada Rusije u BiH povodom odluke Centralne izborne komisije koja je usvojila odluku o oduzimanju mandata predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

FOTO: EPA/YURI KOCHETKOV

Ili će dokazati da je zaista pravna demokratska država i odbaciti politizovanu presudu predsedniku Srpske Miloradu Dodiku, koja je progurana pod zapadnim pritiskom, ili će se svrstati u red Moldavije, Rumunije, Francuske, Nemačke, Austrije, SAD, u suštini cijelog kolektivnog Zapada, gde licemerno i bahato koriste agencije za provođenje zakona u svrhu uništavanja svojih oponenata, saopštila je Ambasada Rusije u BiH.

„Kakva parodija na demokratiju je reakcija Kristijana Šmita, koji je poručio da je, iznenada, neophodno sprovoditi sudske odluke. Osoba, koja je napljuvala Savet bezbednosti UN – osnovno telo međunarodnog prava, poziva da se poštuju zakoni koje je on proglasio vršeći pritisak na ‘nezavisni sudski sistem’“, navodi se u saopštenju.

Naglasili su da BiH ne može dozvoliti sebi da napravi istorijsku grešku.

„Zar su ovde zapravo zaboravili o njenoj reputaciji ‘evropskog bureta baruta’ u slepoj i besnoj težnji da se tuđim rukama uništi najizrazitija ličnost zemlje, umesto toga da se napokon počinje dijalog s njom o budućnosti?“, istakli su u saopštenju.

Jer, kako su ukazali, na kocki nije samo mesto BiH u „demokratskoj evropskoj porodici“, na kocki je zaista postojanje BiH kao jedinstvene zemlje.

„Upravo zato oni, od kojih zavisi razvoj situacije, treba da ohlade usijane glave, odbace spoljni diktat kako ne bi postali slični kijevskoj hunti, koja se pretvorila u instrument tuđe volje. Neophodno je da se situacija koja se formira, pogleda mudro, da se uzmu u obzir temeljni principi međunarodnog prava, da se smanji nivo napetosti. I ako situacija izmakne kontroli, upravo oni će snositi odgovornost za to. Upravo zato ponovo izjavljujemo da je za BiH došao trenutak istine, jer nakon toga može uslediti tačka bez povratka“, zaključili su u Ambasadi Rusije, prenosi RTRS.



