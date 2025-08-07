Republika Srpska

"ZA BOSNU I HERCEGOVINU JE DOŠAO TRENUTAK ISTINE" Oglasila se ambasada Rusije u Sarajevu - Reakcija Kristijana Šmita parodija na demokratiju

Марија Стевановић
Marija Stevanović

07. 08. 2025. u 10:55

ZA BOSNU i Hercegovinu je došao trenutak istine, poručila je Ambasada Rusije u BiH povodom odluke Centralne izborne komisije koja je usvojila odluku o oduzimanju mandata predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ ЈЕ ДОШАО ТРЕНУТАК ИСТИНЕ Огласила се амбасада Русије у Сарајеву - Реакција Кристијана Шмита пародија на демократију

FOTO: EPA/YURI KOCHETKOV

Ili će dokazati da je zaista pravna demokratska država i odbaciti politizovanu presudu predsedniku Srpske Miloradu Dodiku, koja je progurana pod zapadnim pritiskom, ili će se svrstati u red Moldavije, Rumunije, Francuske, Nemačke, Austrije, SAD, u suštini cijelog kolektivnog Zapada, gde licemerno i bahato koriste agencije za provođenje zakona u svrhu uništavanja svojih oponenata, saopštila je Ambasada Rusije u BiH.

„Kakva parodija na demokratiju je reakcija Kristijana Šmita, koji je poručio da je, iznenada, neophodno sprovoditi sudske odluke. Osoba, koja je napljuvala Savet bezbednosti UN – osnovno telo međunarodnog prava, poziva da se poštuju zakoni koje je on proglasio vršeći pritisak na ‘nezavisni sudski sistem’“, navodi se u saopštenju.

Naglasili su da BiH ne može dozvoliti sebi da napravi istorijsku grešku.

„Zar su ovde zapravo zaboravili o njenoj reputaciji ‘evropskog bureta baruta’ u slepoj i besnoj težnji da se tuđim rukama uništi najizrazitija ličnost zemlje, umesto toga da se napokon počinje dijalog s njom o budućnosti?“, istakli su u saopštenju.

Jer, kako su ukazali, na kocki nije samo mesto BiH u „demokratskoj evropskoj porodici“, na kocki je zaista postojanje BiH kao jedinstvene zemlje.

„Upravo zato oni, od kojih zavisi razvoj situacije, treba da ohlade usijane glave, odbace spoljni diktat kako ne bi postali slični kijevskoj hunti, koja se pretvorila u instrument tuđe volje. Neophodno je da se situacija koja se formira, pogleda mudro, da se uzmu u obzir temeljni principi međunarodnog prava, da se smanji nivo napetosti. I ako situacija izmakne kontroli, upravo oni će snositi odgovornost za to. Upravo zato ponovo izjavljujemo da je za BiH došao trenutak istine, jer nakon toga može uslediti tačka bez povratka“, zaključili su u Ambasadi Rusije, prenosi RTRS.
 

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SA „MOSTA SPASA“ U UNU SPUŠTENI VENCI: U Novom Gradu obeležene tri decenije od zločinačke akcije „Oluja“
Republika Srpska

0 0

SA „MOSTA SPASA“ U UNU SPUŠTENI VENCI: U Novom Gradu obeležene tri decenije od zločinačke akcije „Oluja“

U NOVOM Gradu je obeleženo 30 godina od egzodusa Srba iz Republike Srpske Krajine. Sa mosta na reci Uni, između Dvora i Novog Grada, juče je spušten venac u znak sećanja na srpske žrtve u hrvatskoj zločinačkoj akciji "Oluja". Na prostoru dužine 20 metara uz magistralni put prema "Mostu spasa" zapaljene su 1.903 sveće za Srbe stradale u toj zločinačkoj akciji.

07. 08. 2025. u 05:00

Politika
Tenis
Fudbal
POLJSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda

POLjSKI NAVIJAČI RASPAMETILI SRBE: Evo šta su uradili na utakmici Leh Poznanj - Crvena zvezda