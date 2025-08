BERKOVIĆI BEZ PITKE VODE SKORO 20 DANA: Privremeno rešenje do nedelje, trajno tek naredne godine

Građani Berkovića, kao i meštani desetina sela u okolini, i dalje svakodnevno odlaze po vodu u prodavnice ili do lokalnih izvora, čekajući rešenje koje će im omogućiti osnovne uslove za život - čistu vodu za piće.

- Ovo je katastrofa. Za piće se i nekako snalazimo. Međutim, sve ostalo je problem pogotovo tamo gde su mala deca i stariji - komentari su građana.

Načelnik Berkovića Bojan Samardžić na sastanak u Trebinje je poneo flašu sa zamućenom vodom koja već treću nedelju teče iz slavina. Iako su svi saglasni da rešenje mora biti zajednički cilj, privremena mera biće izgradnja novog bunara na reci Vrijeka, odakle bi se čista voda pumpama ubacivala u vodovod.

- Mislimo da je ovo rešenje. Znamo da je privremeno i parcijalno, ali njime ćemo omogućiti snabdevanje čistom vodom za piće - izjavio je Luka Petrović, generalni direktor "Elektroprivrede RS".

Sednica

TEMATSKA sednica SO Berkovići zakazana je za 18. avgust, do kada bi HE na Trebišnjici trebalo da pripreme projektnu dokumentaciju i sprovedu istražne radove, kako bi se u roku od godinu dana izgradila fabrika vode u toj opštini.