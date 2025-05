STEVANDIĆ O PISANJU MEDIJA U FEDERACIJI: Pokušavaju da me zastraše da ne bih branio srpske interes

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je danas da od kako je na nekoj od funkcija u Republici Srpskoj u Sarajevu pokušavaju da ga diskredituju ili zastraše da ne bi branio srpske interese.

Foto D. Gavrić

Stevandić je to izjavio za banjalučku ATV reagujući na medijske napise u federalnim medijima da se "vodi predmet koji se odnosi na događaje u Kotor Varoši iz 1992. godine, a obuhvata i Stevandića".

- To je stara vest, 100 puta je objavljivana u poslednjih 15 godina. Od kako se nalazim na funkcijama u Srpskoj, to je način da te diskredituju ili zastraše da ne branim srpske interese. Sada verovatno imaju i pomoć Kristijana Šmita. Činjenica je da je to mnogo puta pokretano i odbačeno i da je sad samo izabran momenat koji govori da će propasti ova optužba o 'rušenje ustavnog poretka' i da se pripremaju da na druge načine maltretiraju rukovodstvo Srpske - rekao je Stevandić.

Federalni mediji su jutros ponovo objavili informaciju da vanustavno Tužilaštvo BiH u Posebnom odeljenju za ratne zločine vodi predmet koji se odnosi na događaje u Kotor Varoši iz 1992. godine, a koji obuhvata više osoba, među kojima je i aktuelni predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

(Tanjug)