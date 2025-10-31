BEOGRAD, SVETIONIK ENERGIJE I VEDRINE: Srpska prestonica na listi preporuka jednog od najpoznatijih svetskih turističkih vodiča

KADA padne noć, malo koji evropski grad može da parira Beogradu, napisali su eksperti "Lonli planeta", jednog od najpoznatijih svetskihturističkih vodiča, uvrstivši srpsku prestonicu među najbolje evropskedestinacije koje treba posetiti tokom 2026. godine.

M. Bosnić/TOS

U najnovijem izdanju čuvenog vodiča, Beograd je predstavljen kao grad koji pulsira u svakom trenutku, kao mesto gde se spajaju nasleđe i avangarda, gde se iz starih industrijskih hala rađaju umetnički prostori. Njegova energija, pišu turistički eksperti "Lonli planeta", nije uglačana, ni režirana, ona je prirodna, istinska.

Prema njihovoj oceni, "malo koji grad može da se meri sa sirovom energijom Beograda kada padne noć". Podsećaju na klubove i splavove na obalama Dunava i Save, na improvizovane scene u Savamali i Cetinjskoj, ali i na večito živu Skadarliju - boemsko srce grada koje i dalje kuca u ritmu starogradskih pesama i zvuka violine. Posebno mesto u vodiču dobili su beogradski splavovi, kao i mnogobrojni poznati klubovi, koji su, kako se navodi, "obeležje kreativne scene jugoistočne Evrope".

- Beograd se sve više pozicionira kao destinacija koja kombinuje bogato kulturno nasleđe, otvoren duh i savremene trendove. Autentičnost i gostoljubivost Beograđana, uz raznolikost sadržaja koje grad nudi, čine da se svaki posetilac oseća kao deo jedinstvene energije našeg glavnog grada - istakla je Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije (TOS).

Ovo priznanje nije samo još jedna zvezdica u turističkom vodiču, ono je potvrda da je Beograd grad koji živi punim plućima, dvadeset i četiri sata dnevno. Grad u kojem se prošlost ne briše, već prožima sa sadašnjošću, gde se stare fasade ogledaju u staklenim fasadama novih zgrada, a noćni ritam preliva u jutarnji, skoro bez pauze.

M. Bosnić/TOS

- Otvoren, avanturistički, ponosan i drzak "Beli grad", daleko je od toga da bude "lepa" prestonica, ali njegova nesavladana energija čini ga jednim od najuzbudljivijih gradova u Evropi - napisali su eksperti "Lonli planeta". - Dok gradi budućnost, haotična prošlost grada rasklapa se pred očima turista: socijalistički blokovi uvučeni su između majstorskih dela secesije, ostaci habzburške zaostavštine kontrastiraju sa osmanskim relikvijama, a socijalistički modernistički monoliti dodaju poseban ton ovom istorijskom miksu. Upravo ovde se Sava i Dunav ljube, a kultura starog sveta istovremeno priziva uspomenu na komunističku Jugoslaviju i novi, evropski orijentisan Beograd, kolevku moderne i urbane "kul" scene.

Regionalni brend STATUS Beograda potvrđuju i brojke: o PREMA podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbiju je tokom 2024. posetilo više od 4,4 miliona turista, a skoro trećina svih noćenja ostvarena je upravo u Beogradu. o SAMO u prvom kvartalu 2025. godine, u srpskoj prestonici zabeleženo je više od 700.000 noćenja, pri čemu su strani gosti činili više od osamdeset odsto svih poseta. o PRIHODI od turizma premašili su 2,5 milijardi evra, pre svega, zahvaljujući beogradskom urbanom životu, koji je postao regionalni brend.

M. Bosnić/TOS

Kao preporuku šta posetiti u Beogradu, na sajtu "Lonli planeta" izdvojeni su i Narodni muzej, Muzej Jugoslavije, Avalski toranj, Nebojšina kula, Botanička bašta, Galerija Prirodnjačkog muzeja, Crkva svetog Marka, Bajrakli džamija...

Jedan od razloga zašto je grad sve privlačniji strancima jeste i pristupačnost. Prema turističkim portalima, pivo u beogradskim barovima košta između dva i pet evra, kokteli između pet i osam, a ulaz u klubove obično se kreće od pet do petnaest evra, u zavisnosti od programa. Na splavovima i u klubovima, koji su svojevrsni simboli grada, cene pića su nešto više, ali i dalje znatno povoljnije nego u Berlinu, Amsterdamu ili Pragu.

Turistički eksperti "Lonli planeta" u svom najnovijem izdanju preporučuju "putovanje po Zapadnom Balkanu", otkrivajući lepote regiona, čiji je Beograd, kažu, "svetionik energije i vedrine".