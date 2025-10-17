"NOVOSTI", UZ MOJU ZORICU, LJUBAV DO KRAJA ŽIVOTA: Dragan Antić (81), penzionisani policajac, ne krije svoju strast

KRAJEM oktobra Dragan Antić, penzionisani policijski službenik, napuniće 82 godine, u istom mesecu kada naše "Večernje novosti" slave 72. rođendan. U šali kaže "ništa nije slučajno", ali priznaje da je njegova ljubav prema sportu dovela do toga da "Novosti" poput njegove životne saputnice Zorice budu, kako kaže, "ljubav do kraja života".

Foto J.S.

Svaki dan počinje tako što Dragan ode do najbližeg kioska u vranjskom naselju Češalj, još tamo letimično baci pogled na naslove sa naslovne strane, a onda kreće dalje u kupovinu.

- Kada nisam u Vranju, uglavnom nedeljom odem do sela, onda zovem telefonom da mi kupe novine, decenijama već "Novosti" su moj izvor informisanja, moja razonoda, ali i riznica novih znanja - kaže Dragan.



Foto J.S.

A sve je počelo davne 1964, kada je, kao mladić radio u Beogradu. Pasionirani ljubitelj sporta je u tada još "mladim" dnevnim novinama prosto gutao izveštaje sa utakmica. Stvari se nisu promenile ni godinu dana kasnije, na odsluženju vojnog roka u Rijeci. "Novosti" su obeležile i njegove vojničke dane, čitao ih je u tamošnjoj biblioteci.

- Tako je počelo, ali ako ćemo iskreno kako je vreme prolazilo i ja sam sazrevao tako da su se budila nova interesovanja, pa sam ubrzo čitao svaki red objavljen u "Večernjim novostima". Priznajem, jedna stvar se nije promenila i danas prvo krećem sa sportskih strana - kaže Antić.

Ništa nije slučajno, životna saputnica i vaše novine u istoj su ravni

U Sremskoj Kamenici, posle vojske, postaje pripadnik tadašnje Narodne milicije, radio je od juga do severa i na našem Kosovu i Metohiji, u Lipljanu.

- Bilo je u mojoj karijeri teških, ali i lepih dana. Biti policajac u malom mirnom gradu je bilo zadovoljstvo, ljudi su prepoznavali činjenicu da je policija tu kako bi ih čuvala - kaže Dragan.

Partizan DRAGAN je vatreni navijač Partizana. Zahvaljujući našem listu, ponosno ističe, zna za mnoge malo poznate sportske podatke.

U vreme hiperinflacije odrekao bi se, kaže bilo čega, ali ne i "Novosti". Kolekcionar je i naših feljtona, voli dodatke, a kako kaže jedva čeka četvrtak jer je sportski posebna poslastica.

Foto J.S.

Decenijama ste moj izvor informisanja, razonoda

i riznica novih znanja

Stidljivo nam pokazuje i dve uramljene stranice. U oba slučaja on je junak. Prvi tekst iz 1967. godine, potpisala ga je dopisnica iz Sremske Mitrovice Zora Vrević koja je pisala o podvigu dvojice mladih policajaca koji kako stoji u naslovu "Imaju nos za prestupnike", jedan od njih je Dragan Antić. Drugi je iz Vranja kada su učenici škole u ovom gradu povodom 13. maja, Dana bezbednosti ,za najboljeg milicionara izabrali Dragana Antića.

Biti policajac u malom gradu je bilo zadovoljstvo, ljudi su znali: policija ih čuva

Čita Dragan "Novosti" i za druge, pa kad nađe nešto iz medicine podeli informaciju sa snajom koja je lekar, brat u selu ima pse pa mu je nedavno dostavio "Novosti" jer je naišao na zanimljiv tekst o tome.