ZORAN VUKAJLOVIĆ, IZ PROKUPLJA, GOTOVO ŠEST DECENIJA POSVEĆEN JEDNOM HOBIJU: Još sam opčinjen "malim ljudima" iz radio-aparata (FOTO)

Ovako Zoran Vukajlović, radio-amater iz Prokuplja i policajac u penziji, za "Novosti" objašnjava svoju ljubav prema radio-talasima koja traje gotovo čitavog života. Posle ranog detinjstva, pa osnovne i srednje škole, gde je istovremeno učio u lokalnom vojnom radio-klubu i gde je naučio i Morzeovu azbuku, svoj životni hobi i opredeljenje, nastavlja i na policijskoj obuci.

- U Policijskoj školi u Novom Sadu u koju sam otišao 1979, moj prijatelj, radio-amater, instalirao je veoma kvalitetne uređaje japanske proizvodnje koji su za mene bili senzacija i od kojih se gotovo nisam odvajao. Zato se kada izostanem sa predavanja i kada profesori pitaju gde sam, odgovor već znao - priča u šali ovaj vrsni poznanik radio-aparata i telekomunikacija.

On u svojoj kući u prokupačkom naselju Carina ima više od 150 komunikacionih uređaja i difuznih prijemnika iz prošlog veka, ali i drugu tehniku poput mini-televizora, gramafona i drugih aparata od kojih, kako kaže, većina radi. Izdvaja, ipak, tri najomiljenija uređaja: radio pravljen 1937. u Lajpcigu za potrebe nemačke podmornice, "Torn" izrađen između 1935. i 1945. i ratni srpski radio iz Drugog svetskog rata.

- Osim iz naše zemlje uređaje sam nabavljao sa svih kontinenata i sve sam sam kupovao. Svaki od njih ima posebnu priču i zamiljivost - priča Zoran dok pojašnjava da je radio-amaterizam zapravo preteča sadašnjih društvenih mreža. Posebno ističe njegov značaj u vreme kada nije bilo interneta pa se jedino tako mogla poslati poruka s jednog na drugi kraj sveta

Ipak, i dalje, uprkos savremenim tehnologijama koje iznova pomeraju granice, radio-amaterizam može biti, kako kaže, posebno značajan pogotovu u kriznim situacijama: vremenskim nepogodama, poplavama, zemljotresima, ratovima...

- Istakao bih izuzetan doprinos radio-amatera tokom NATO agresije na našu zemlju, odnosno dojavama o neprijateljskim letelicama. A, u miru radio-amaterizam zapravo služi za širenje tehničke kulture, pa moje kolege širom sveta uglavnom međusobno komuniciraju i dojavljuju jedni drugima o tehničkim dostignućima. Pričamo mi o svemu osim o politici i biznisu - otkriva nam Vukajlović.

OBAVEZNE RADIO-RAZGLEDNICE

PO održanoj radio-vezi, radio-ameteri su u obavezi da pošalju jedni dugima svojevrsne radio razglednice (QSL).

- To je deo etičke norme ponašanja, pisano pravilo i radio amaterski duh. Na tim razglednicama, na obaveznoj strani se ispisuju podaci o vezi, uređajima, opremi i operatoru. Druga je slobodna i obično se štampaju fotografije uređaja, ali ja na tim stranama štampam turističke i kulturno-istorijske detalje Toplice i Kosova i Metohije, čime prezentujem bogatstvo našeg kraja i Srbije - ističe Vukajlović. - Znate, radio-amaterizmom se u svetu uglavnom bave aristokrate, a kod nas to nije slučaj, već se to radi uglavnom za vojne potrebe i iz ljubavi prema toj vrsti tehnike.