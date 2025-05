IPLEJ ŠIMRAH DUMIĆ, LJUBAV IZ INDIJE DOVELA U NOVU VAROŠ: Sa Aleksom, u Srbiji je sada moj dom (FOTO)

IMALA je Nova Varoš i ima snajke i zetove iz svih krajeva Srbije, nekadašnje Jugoslavije, iz evropskih zemalja, sa Bliskog istoka, čak i izPaname, ali nikad iz Indije.

Foto: Privatna arhiva

Zbog ljubavi, zbog Alekse (39), preko "sedam mora i sedam gora", u varoš podno Zlatara Iplej Šimrah (37), sada Dumić, stigla je pre pola godine iz Imfala, glavnog grada indijske savezne države Manipur, smeštene između Bangladeša i Mjanmara. Pred matičara su stali 19. novembra prošle godine, u Novoj Varoši, a pre dva dana u jednom ovdašnjem hotelu imali su i svadbu za 280 zvanica.

Iako u gužvi i poslednjim pripremama za veselje, rado su izdvojili vreme da svoju priču podele se čitaocima "Večernjih novosti".

Iplej, čije ime na tankuru, jeziku njenog plemena znači "blagoslov, milost", a koje joj je otac, inače pastor (sveštenik) dao na rođenju je zaista - blagoslov. Prijatna, predusretljiva, vedra, neprekidno nasmejana. Pitamo je za utiske o Srbiji, o Novoj Varoši?

Foto: Privatna arhiva Na građanskom venčanju 19. novembra 2024.

- Prvi put sam ovde videla sneg. Nisam mogla da zamislim da može toliko da nas ima - odmah nam je rekla oduševljeno. - Aleksina porodica me je izuzetno lepo dočekala. Njegova majka Milica je divna, a sestra Tijana mi je veliki oslonac. Oko svega mi pomaže, sve mi objašnjava, pojasni, srdačna je. Ne znam šta bismo bez nje, naročito ovih dana dok smo pripremali svadbu. I njen suprug Irfan i njihovo troje dece su zaista mnogo dobri. Jednostavno, volim celu ovu porodicu i želim da i ja budem majka.

IZNENAĐENjE SA VIDEO-BIMA IPLEJ i Aleksa su se 19. novembra venčali u tradicionalnoj, svečanoj njošnji plemena Tankul. Osim Aleksine najuže porodice, bile su tu i kume, naravno one dve "najodgovornije za sve": Katarina Popović i Tanmila Simović. Za svadbu u nedelju, Aleksa i njegove kolege pripremili su Iplej veliko iznenađenje. U jednom trenutku, na veselju su omogućili da joj, putem poruka na video-bimu, svu sreću požele njeni roditelji, sestre, brat. Bili su to veoma emotivni trenuci protkani suzama, osmesima i ljubavlju koju ni daljina ne može da umanji.

Iako se mnogo razlikuje od kuhinje u njenoj zemlji i pokrajini, koja se zasniva na pirinču, čili sosovima i svim vrstama mesa, Iplej je oduševljena srpskim đakonijama:

- Ajvar je nešto najukusnije što sam probala. Ne mogu da se zaustavim kada počnem da ga jedem. A svinjsko pečenje sa feferonima je vrhunski specijalitet. Čak sam jednom dodala na pečenje neke moje sosove i bilo je preukusno.

Ne skriva svoje zadovoljstvo ni Novovarošanima ni Srbijom. Na srpskom kaže:

- Mnogo mi je lepo. Ljudi su divni, ljubazni. Srbija i Nova Varoš su sada moj dom.

A, srpski jezik joj je, veli nam uz širok osmeh, najveći problem.

Foto: Privatna arhiva Aleksa i Iplej

- Naučila sam osnovne reči, pozdrave i fraze. Teško je, ali s obzirom na to da govorim sedam jezika, engleski i šest veoma različitih lokalnih, naučiću i srpski. Polako. Volela bih da počnem da radim. Možda u Prijepolju u salonu za masaže. Videćemo. Najveća želja mi je, naravno, da Aleksa i ja dobijemo svoju decu, da imamo svoju porodicu - kaže Iplej.

Zaljubljeni, ljubazni, nasmejani, veseli, Iplej i Aleksa su nam otkrili i detalje ljubavi započete "prko žice", koja je na momente imala i filmske obrte.

- Strukovni sam inženjer informatike i radim u jednom kanadskom kol-centru u Prijepolju. U grad na Limu pre desetak godina, kao snajka, stigla je Iplejina zemljakinja Tanmila, sada Simović. Obe pripadaju narodu Naga, njegovom plemenu Tankul. Tanmila je uvek govorila da bi volela da se još neka njena saplemenka uda u Srbiju jer su ovde dobri ljudi. Iplejin telefon dala je mojoj koleginici Katarini Popović, a ona meni. Rešio sam da joj pošaljem poruku. Bilo je to u oktobru 2022 - priča nam Aleksa.

Počelo je, veli, dopisivanje, bez obzira na poveliku vremensku razliku.

Brzo smo, što se kaže, "kliknuli". Pokazalo se da imamo veoma slična interesovanja - nastavlja Aleksa. - Odmah sam joj rekao da hoću nešto ozbiljno, da želim porodicu, decu. I ona je rekla isto. Svaki kontakt je potvrđivao da smo na istoj talasnoj dužini. Prvi plan nam je bio da odem u Indiju, da upoznam njenu porodicu: roditelje, brata i četiri sestre. Ali, sve je to bilo preskupo, pa smo odlučili da Iplej dođe kod mene.

Neophodnu dokumentaciju počela je sakuplja već 2023, ali tada su započela iznenađenja i "fali ti jedan papir" i prema srpskim i prema indijskim propisima.

Taman kad smo, posle mnogobrojnih zavrzlama, sve oko pasoša, kako smo tada mislili, priveli kraju, odjednom Iplej nema da se javi. Bio sam u šoku i neprekidno se pitao šta se dogodilo - kaže Aleksa. - Posle 10 dana, od njene sestre sam dobio poruku da je morala da ode na selo jer je izbio žestok građanski rat između dva plemena u Imfalu. Indijska vlada je odmah ukinula internet veze na tom području, pa smo komunicirali preko njene sestre: Iplej pošalje njoj poruku, ona meni i obrnuto. To je trajalo gotovo četiri meseca. Sve to vreme bio sam baš mnogo zabrinut.

Budući da je Iplejin pasoš posle niza peripetija bio završen, počela je nova zavrzlama: "odiseja" sa vizom. I to je, uz svu ljubaznost zaposlenih u našoj ambasadi u Nju Delhiju potrajalo, kako Aleksa kaže - "da nije moglo duže".

Foto: Privatna arhiva Iplejine sestre, roditelji i brat

Greškom zbog nekih nejasnoća smo izvadili "c" umesto "d" vizu. I sada koristim priliku da se zahvalim našem MUP i Opštini Nova Varoš na razumevanju i podršci. Naravno, želeli smo da se venčamo, ali zbog te greške sa vizom, to smo uradili odmah, 19. novembra 2024, jer joj je viza važila samo šest dana i morala je da napusti Srbiju, tačnije da ode u bilo koju zemlju, može i susednu. Ali, i to se zakomplikovalo, jer sve te zemlje takođe traže vizu. Iplej je zato morala da se vrati u Indiju - govori nam Aleksa.

Ali, ljubav sve izdrži. Dokumentacija je konačno završena, Iplej se vratila u Srbiju i sada ima boravišnu dozvolu na tri godine. U Indiju će, veruju, sa decom otići porodično, kada se za to stvore uslovi.