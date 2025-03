"U SLUŽBI KILIMANDŽARA, PLANINE BOGOVA": U Tanzaniji, sa nosačima, vodičima, kuvarima, koji pomažu planinarskim ekspedicijama (FOTO)

Zbog njenog snežnog, kupastog, vulkanskog grotla - Kibo, nazivao ju je i belom planinom. Na jeziku Masaja, to je i planina vode. A voda ovde znači život. Za Masaje, Kilimandžaro je i više od života, sama večnost: njegov zapadni vrh nazivaju Ngaje Ngai - Božjom kućom

Otkako je na afrički Olimp, 1889. godine, ogrnut samo ćebetom, osamnaestogodišnji Tanzanijac Joani Kinjala Lauvo, poveo nemačkog geografa, profesora Hansa Majera, kao prvog Evropljanina koji se tu popeo, ova planina postala je jedana od najizazovnijih među sedam tronova sveta, koji su cilj svih zaljubljenika u pogled sa vrha. U pohode joj dolaze ekspedicije sa mnogih meridijana, a sam Kinjala, koji je kao svoj džep poznavao svaku njenu stazu, provodio je penjače na vrh punih sedam decenija. Sa svoje dve žene, u podnožju Kilimandžara poživeo je čak 125 godina. Misiju koju je započeo, nastavlja na stotine njegovih zemljaka.

- Pre korone godišnje je više od 30.000 ljudi dolazilo u Tanzaniju da se penje na Kilimandžaro. U vreme epidemije je to naglo opalo, ali se ponovo približavamo toj cifri - kaže Denis Limo, koji sa svojim saradnicima, planinare, ali i druge avanturiste i znatiželjnike vodi na krov Afrike. - Veliki broj vodiča, kuvara, konobara, amala, ovde ugoste sve te putnike. Mi smo uvek u službi Kilimandžara, planine bogova. Turizam pruža ogromne mogućnosti za zemlju u borbi sa siromaštvom, jer čak i oni koji nemaju nikakvo obrazovanje mogu da se zaposle kao nosači, i tako se prehrane. A sami vodiči, koji goste iz sveta upoznaju sa ovdašnjim prirodnim bogatsvom, su neka vrsta ambasadora Tanzanije.

U toj čitavoj, gotovo nevidljivoj armiji ljudi, koja "opslužuje" Kilimandžaro postoji jasan red i hijerarhija. Kako bi upoznali svaki korak, na nekoliko ruta kojima se penje kroz planinu - od tropskih, kišnih šuma, koje mirišu na opojne begonije, preko padina sa planinskim livadama i krškim rastinjem i visinskim pustinjama, pa do kamena, snega i leda, svi počinju kao nosači - porteri. Svu tešku opremu, ali i čitave kuhinje, sa posuđem i hranom, do vrha doslovno iznose na - glavi!

- U istočnoj Africi, i muškarci i žene, još odmalena nauče se da teret nose na glavi, pa im to nije teško - objašnjava vodič Baraka, rodom iz sela Galapo, udaljenom tri sata od grada Aruše (regionalnog centra oblasti oko Kilimandžara), inače otac tri ćerke, koji je i sam počeo kao porter.

U ekipi veoma važnu ulogu imaju kuvari, koji spremaju svežu, veoma ukusunu domaću hranu, baziranu na piletini, raznovrsnom povrću, krompiru, čorbicama od luka, ili krastavca... Kuvaju ih i u kampovima koji su i iznad četiri hiljade metara nadmorske visine. Deo tima su i ljubazni konobari i konobarice, poput veoma mlade Marije, širokog, milog osmeha. Nada se da će i sama uspeti da jedoga dana upiše dvogodišnji koledž za vodiče. Tako će biti u prilici da više pomogne majci i mlađem bratu.

Svi vodiči, uz praktično preživljavanje u planini, tokom tog školovanja izučavaju botaniku, geologiju, zoologiju ovog područja. Opisuju vam tokom uspona karakteristike endemskih biljkka, kakve su senesijo kilimandžari, čija svaka pojedinačna grana raste po 15 godina, a sabiranjem ukupnog broja grana saznaje se starost drveta, ili lepe lonelije, koja se noću zatvara, a na svetlu otvara. Znaju da prepoznaju poj mnogih od 180 vrsta ovdašnjih ptica. Inače, u ovom nacionalnom parku, pod zaštitom Uneska, obitava i 140 vrsta sisara, među kojima su i majmuni: galagiji, žuti pavijani, plavi majmuni i kolobusi, koji se uglavnom hrane divljim mangom.

ŽIVOT u Tanzaniji nije težak. Lako je doći do krova nad glavom. Ovde sve rađa, imamo najrazličitijeg voća i povrća, nema gladi kao u drugim delovima Afrike. Tanzanija je i mirna, miroljubiva zemlja - objašnjava Fazi ( na slici), ponosni otac jednog sina, jedan od vodiča koji je u Arušu došao sa juga zemlje, kako bi i sam "služio" Kilimandžau, dodajući: "Hakuna matata!". To je jedan od prvih izraza na svahili jeziku koji nauče stranci i znači "nema brige". Drugi je "pole-pole", što je u prevodu "polako-polako".

Ovo izobilje biljnog i životinjskog sveta veoma je atraktivno za razvoj turizma. Duž staze se mimoilaze grupe iz Nemačke, Švajcarske, Irana, Japana, Španije, Italije, Egipta, SAD, Indije (jednu takvu je predvodila i Malavat Purna, koja je u Ginisovu knjigu svojevremeno ušla kao najmlađa osoba koja se sa samo 13 godina popela na Mont Everest)... Ali, koliko god da je ova privredna grana u porastu, otkriva nam Džumane (na svahiliju njegovo ime je Utorak, jer je toga dana rođen), Tanzanija ima i drugih značajnih kapaciteta:

- Imamo razvijenu poljoprivredu. Uzgajamo dosta kafe i banana. Najveći smo proizvođači šibica u Africi, a pravimo i cipele, a imamo i svoj originalni, redak mineral tanzanit - dodaje ovaj vodič, koji je iz grada Mošija u podnožju.

Kako priča živi dvadesetak minuta motociklom od centra, koji je uz originalne trotočkaše najmasovnije prevozno sredstvo. Inače, u ovoj zemlji i razdaljinu najčešće mere vremenom. Minutima, satima, danima...

Pesma daje osećaj pobede

Foto Privatna arhiva

SRPSKI planinari su veoma snažni, koncentrisani, razumni, i prate instrukcije, što je veoma važno u ovakvim ekspedicijama, koje su teške i riskantne - kaže Vivijen (na slici), koji je dvanaest članova beogradske "Pobede" (Branko Dikić, Ranko Kralj, Momčilo Kralj, Svetlana Jović, Nenad Slavković, Nenad Stojmenović, Snežana Lalović, Branko Timotijević, Goran Mutavdžić, Jelena Kovačević Barać, Branko Mihailović, Dušan Živković), čak i pesmom bodrio da ne posustanu u poslednjoj, najtežoj deonici ka najvišoj tački Afrike, vrhu Uhuru, na 5.895 metara.

- Značenje same pesme nije toliko važno, koliko to što ona daje tako neophodnu snagu da nastavite da se penjete do samog kraja. Ona daje osećaj pobede.