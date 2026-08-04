NANAIMO KOCKE: Kremasti kolač bez pečenja
Ako volite kolače koji se lako pripremaju, a izgledom i ukusom osvajaju sve za stolom, Nanaimo kocke su pravi izbor za vas. Savršen spoj hrskave podloge, svilenkastog krema i bogate čokoladne glazure čini ovaj desert neodoljivim.
Sastojci
Za podlogu:
- 200 gr mlevenog keksa
- 100 gr kokosa
- 50 gr sitno seckanih oraha
- 2 kašike kakaoa
- 100 gr otopljenog putera
- 1 jaje
- 100 gr šećera
Za krem:
- 100 gr putera
- 2 kašike praha za puding od vanile
- 2 kašike mleka
- 200 gr šećera u prahu
Za glazuru:
- 200 gr crne čokolade
- 2 kašike putera
Priprema
U šerpi na pari otopite puter, šećer i kakao. Dodajte umućeno jaje i kratko kuvajte uz neprestano mešanje, dok se smesa blago ne zgusne.
Sklonite sa vatre, pa dodajte mleveni keks, kokos i seckane orahe. Dobro promešajte da se svi sastojci sjedine.
Smesu rasporedite u pleh obložen papirom za pečenje, dobro je poravnajte i blago utisnite. Ostavite u frižideru da se stegne.
Za krem umutite omekšali puter, prah za puding, mleko i šećer u prahu dok ne dobijete glatku i kremastu smesu. Ravnomerno je rasporedite preko ohlađene podloge.
Čokoladu i puter otopite na tihoj vatri ili na pari, pa prelijte preko krema i poravnajte. Kolač vratite u frižider da se potpuno stegne, a zatim ga isecite na kocke i poslužite.
Prijatno!
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