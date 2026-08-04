NANAIMO KOCKE: Kremasti kolač bez pečenja

Ako volite kolače koji se lako pripremaju, a izgledom i ukusom osvajaju sve za stolom, Nanaimo kocke su pravi izbor za vas. Savršen spoj hrskave podloge, svilenkastog krema i bogate čokoladne glazure čini ovaj desert neodoljivim.

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Sastojci

Za podlogu:

200 gr mlevenog keksa

100 gr kokosa

50 gr sitno seckanih oraha

2 kašike kakaoa

100 gr otopljenog putera

1 jaje

100 gr šećera

Za krem:

100 gr putera

2 kašike praha za puding od vanile

2 kašike mleka

200 gr šećera u prahu

Za glazuru:

200 gr crne čokolade

2 kašike putera

Priprema

U šerpi na pari otopite puter, šećer i kakao. Dodajte umućeno jaje i kratko kuvajte uz neprestano mešanje, dok se smesa blago ne zgusne.

Sklonite sa vatre, pa dodajte mleveni keks, kokos i seckane orahe. Dobro promešajte da se svi sastojci sjedine.

Smesu rasporedite u pleh obložen papirom za pečenje, dobro je poravnajte i blago utisnite. Ostavite u frižideru da se stegne.

Za krem umutite omekšali puter, prah za puding, mleko i šećer u prahu dok ne dobijete glatku i kremastu smesu. Ravnomerno je rasporedite preko ohlađene podloge.

Čokoladu i puter otopite na tihoj vatri ili na pari, pa prelijte preko krema i poravnajte. Kolač vratite u frižider da se potpuno stegne, a zatim ga isecite na kocke i poslužite.

Prijatno!