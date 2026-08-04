Torte i kolači

NANAIMO KOCKE: Kremasti kolač bez pečenja

Milena Tomasevic

04. 08. 2026. u 11:00

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Ako volite kolače koji se lako pripremaju, a izgledom i ukusom osvajaju sve za stolom, Nanaimo kocke su pravi izbor za vas. Savršen spoj hrskave podloge, svilenkastog krema i bogate čokoladne glazure čini ovaj desert neodoljivim.

НАНАИМО КОЦКЕ: Кремасти колач без печења

FOTO: Novosti

Sastojci

Za podlogu:

  • 200 gr mlevenog keksa
  • 100 gr kokosa
  • 50 gr sitno seckanih oraha
  • 2 kašike kakaoa
  • 100 gr otopljenog putera
  • 1 jaje
  • 100 gr šećera

Za krem:

  • 100 gr putera
  • 2 kašike praha za puding od vanile
  • 2 kašike mleka
  • 200 gr šećera u prahu

Za glazuru:

  • 200 gr crne čokolade
  • 2 kašike putera

Priprema

U šerpi na pari otopite puter, šećer i kakao. Dodajte umućeno jaje i kratko kuvajte uz neprestano mešanje, dok se smesa blago ne zgusne.

Sklonite sa vatre, pa dodajte mleveni keks, kokos i seckane orahe. Dobro promešajte da se svi sastojci sjedine.

Smesu rasporedite u pleh obložen papirom za pečenje, dobro je poravnajte i blago utisnite. Ostavite u frižideru da se stegne.

Za krem umutite omekšali puter, prah za puding, mleko i šećer u prahu dok ne dobijete glatku i kremastu smesu. Ravnomerno je rasporedite preko ohlađene podloge.

Čokoladu i puter otopite na tihoj vatri ili na pari, pa prelijte preko krema i poravnajte. Kolač vratite u frižider da se potpuno stegne, a zatim ga isecite na kocke i poslužite.

Prijatno!

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