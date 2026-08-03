GRMLJAVINSKE OLUJE SA GRADOM STIŽU U SRBIJU: Toplotni talas će biti kratko prekinut, osveženje nas očekuje od ovog datuma
NASTAVLjA se vreo toplotni talas. Već u podne u Vojvodini je 37 stepeni, koliko je u Somboru, dok Beograd meri 36 stepeni.
I u nastavku dana biće vedro i vrelo. Temperatura do 40 stepeni, u Beogradu do 38°C.
Vedro i još vrelije biće i narednih dana.
Maksimalna temperatura biće i do 41°C.
Prema trenutnim prognozama, u petak nakon vrelog dana i 40 stepeni, posle podne i uveče očekuje se jači razvoj konvektivne oblačnosti, a ponegde će biti čak i lokalnih pljuskova sa grmljaviniom.
Ponegde se očekuju i kratkotrajne grmljavinske oluje sa gradom.
Nažalost, padavine će biti lokalnog karaktera i u mnogim predelima ostaće suvo, uz ozbiljan deficit padavina.
Za vikend nešto svežije, ali i dalje veoma toplo.
Uz lokalni razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova sa grmljavinom biće uglavnom sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima.
Zbog aktuelne vreline i toplotnog talasa, preporučuje se ogroman oprez i da se redovno prate državne i nadležne službe i da se ponašamo u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.
U periodu od 10 do 16 časova vrednosti UV i indeksa biće veoma visoke, pa se ne treba izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekavtne zaštite.
Treba izbegavati borav u najtoplijem delu dana na otvorenom i smanjiiti aktivnosti na minimum, jer postoji opasnost i od sunčanice i od toplotnog udara, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj analizi.
Ogromna opreznost treba biti i zbog rada klima uređaja, odnosno da između spoljne i unutrašnje sredine temperaturna razlika ne treba da bude viša od 7 do 10 stepeni kada je najvrelije.
Veliki oprez savetuje se i u saobraćaju i da se na put ne kreće u najtoplijem delu dana. Tokom vožnje treba redovno praviite kraće pauze.
Zbog veoma visoke temperature i veoma suvog vremena, ne treba paliti vatru na otvorenom i u šumskim kompleksima, jer je opasnost od šumskih požara i požara na otvorenom ogromna.
Ne treba bacati ni pikavce iz vozila, jer i to može dovesti do velikih požara.
Iako je Srbija pod toplotnim talasom, nema mesta panici i ponašajte se u skladu sa vremenom.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: Pogled koji oduzima dah: Novi stakleni vidikovac na Kablaru spreman za prve posetioce
Preporučujemo
SUNCE "PRŽI" PO SRBIJI: Danas će biti pakleno, u 3 regije upaljen crveni meteoalarm
03. 08. 2026. u 07:07
REKORDNI UDAR EL NINjA: Evropa na meti nezapamćenih ekstremnih vrućina
02. 08. 2026. u 18:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RAMPA OD TRAMPA ZA MAKRONA: Diplomatski skandal na pomolu, Vašington sprema neviđeni udarac Parizu
SJEDINjENE Američke Države razmatraju odlaganje, ili čak blokiranje, imenovanja sledećeg francuskog ambasadora u Vašingtonu, što je potez bez presedana koji preti da produbi jaz između dva dugogodišnja saveznika, navode četiri izvora upoznata sa situacijom.
29. 07. 2026. u 19:12
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
MASOVNO ZATVARANjE PLAŽA U CG: Voda opasna za kupanje, ambulante pune bolesne dece - i na Slovenskoj plaži zabranjeno kupanje
NA NEKOLIKO popularnih plaža u Crnoj Gori uvedena je zabrana kupanja nakon što su analize pokazale da morska voda nije bezbedna.
30. 07. 2026. u 16:55 >> 18:54
Komentari (0)