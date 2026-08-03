Društvo

GRMLJAVINSKE OLUJE SA GRADOM STIŽU U SRBIJU: Toplotni talas će biti kratko prekinut, osveženje nas očekuje od ovog datuma

В.Н.

03. 08. 2026. u 13:04

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NASTAVLjA se vreo toplotni talas. Već u podne u Vojvodini je 37 stepeni, koliko je u Somboru, dok Beograd meri 36 stepeni.

ГРМЉАВИНСКЕ ОЛУЈЕ СА ГРАДОМ СТИЖУ У СРБИЈУ: Топлотни талас ће бити кратко прекинут, освежење нас очекује од овог датума

Foto: Unsplash/Milen Kolev milen_kolev

I u nastavku dana biće vedro i vrelo. Temperatura do 40 stepeni, u Beogradu do 38°C.

Vedro i još vrelije biće i narednih dana.

Maksimalna temperatura biće i do 41°C.

Prema trenutnim prognozama, u petak nakon vrelog dana i 40 stepeni, posle podne i uveče očekuje se jači razvoj konvektivne oblačnosti, a ponegde će biti čak i lokalnih pljuskova sa grmljaviniom.

Ponegde se očekuju i kratkotrajne grmljavinske oluje sa gradom.

Nažalost, padavine će biti lokalnog karaktera i u mnogim predelima ostaće suvo, uz ozbiljan deficit padavina.

Za vikend nešto svežije, ali i dalje veoma toplo.

Uz lokalni razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova sa grmljavinom biće uglavnom sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima.

Zbog aktuelne vreline i toplotnog talasa, preporučuje se ogroman oprez i da se redovno prate državne i nadležne službe i da se ponašamo u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U periodu od 10 do 16 časova vrednosti UV i indeksa biće veoma visoke, pa se ne treba izlagati suncu duže od 10 minuta bez adekavtne zaštite.

Treba izbegavati borav u najtoplijem delu dana na otvorenom i smanjiiti aktivnosti na minimum, jer postoji opasnost i od sunčanice i od toplotnog udara, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj analizi.

Ogromna opreznost treba biti i zbog rada klima uređaja, odnosno da između spoljne i unutrašnje sredine temperaturna razlika ne treba da bude viša od 7 do 10 stepeni kada je najvrelije.

Veliki oprez savetuje se i u saobraćaju i da se na put ne kreće u najtoplijem delu dana. Tokom vožnje treba redovno praviite kraće pauze.

Zbog veoma visoke temperature i veoma suvog vremena, ne treba paliti vatru na otvorenom i u šumskim kompleksima, jer je opasnost od šumskih požara i požara na otvorenom ogromna.

Ne treba bacati ni pikavce iz vozila, jer i to može dovesti do velikih požara.

Iako je Srbija pod toplotnim talasom, nema mesta panici i ponašajte se u skladu sa vremenom.

(Telegraf)

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