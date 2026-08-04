NA istočnom ukrajinskom frontu je broj poginulih vojnika toliko veliki da više nema mesta u mrtvačnicama.

Foto AP

Komandiri ukrajinskih jedinica se žale da je posebno teška situacija u Zaporoškoj oblasti u delu koji je još uvek pod kontrolom Kijeva. Situacija je dramatična zbog vrlo visokih temperatura, pa tela poginulih prebacuju u Dnjepropetrovsk.

Teška situacija je i na frontu kod Slavjanska i Kramatorska gde se vode žestoke borbe. Te informacije izazivaju ogorčenje Ukrajinaca, posebno što je predsednik Vladimir Zelenski nedavno TV kanalu Foks njuz kazao da je od 2022. do sada poginulo oko 50.000 vojnika, a oko 400.000 je ranjenih.

No, poznati ukrajinski portal "Strana" piše da u Ukrajini nema mesta u kome se na grobljima ne mogu videti sveže humke vojnika. U većim gradovima su groblja proširena, dok se vijore zastave na grobovima poginulih na frontu. U gradiću Gajsin u kome živi 23.000 stanovnika je cela ulica u obeležjima poginulih građana.

Istovremeno, zavladala je panika da će iz Rusije napasti specijalci iz Severne Koreje, a procenjuju da ih stiže 30.000 Zelenski tvrdi kako Rusija već priprema vojne poligone u Voronješkoj oblasti za njih. Navodno bi trebalo da krenu na front u Sumskoj, Černigovskoj i Harkovskoj oblasti.

Umerov prvi obaveštajac? Ukrajinski mediji navode da Zelenski planira da za rukovodioca Spoljne obaveštajne službe imenuje Rustama Umerova.Tatarin Umerov se spominjao u velikim aferama i mnogi su verovali da će morati pred sud. Bio je predsednik Fonda državne imovine, pa ministar odbrane Ukrajine, a na kraju sekretar Saveta nacionalne bezbednosti i odbrane. Zelenski je nameravao da ga imenuje za ambasadora u Vašingtonu, ali ima i američko državljanstvo, pa po američkom zakonu ne može biti ambasador druge zemlje u SAD.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da nastavlja napade na ukrajinsku transportnu infrastrukturu. Sistematski gađaju luke na Crnom moru od Odese do Nikolajeva.

Ukrajinska vojska je nastavila da gađa dronovima i raketama ciljeve na ruskoj teritoriji, kao i Krim, gde su stradale tri osobe. Gubernator Penze Oleg Meljničenko saopštio je da je napadnuto i skladište "Vajlberisa", kompanije koja prodaje odeću preko interneta. I u Samarskoj oblasti je pogođeno skladište "Vajldberisa" kao i u Vladimirskoj oblasti. Ruska vojska se revanširala gađajući ukrajinsku kompaniju "Rozetka" koja ima skladišta u svim većim gradovima Ukrajine. U Kijevskoj oblasti na skladištu "Rozetke" je poginuo jedan čovek.

Poučeni dosadašnjim ukrajinskim napadima, sada su Rusi organizovali mobilne grupe koje dežuraju i brane velike kompanije i rafinerije. Angažuju se ljudi koji su već bili na frontu i znaju da rukuju oružjem.