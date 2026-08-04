MEKANE LEPINJE IZ TIGANJA: Gotove začas, a ukus će vas oduševiti

Ako želite domaće, mekane i mirisne lepinje bez uključivanja rerne, ovaj recept je pravi izbor za vas. Spolja zlatno pečene, a iznutra neverovatno mekane, savršeno se slažu uz doručak, ručak, večeru ili roštilj.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za testo:

400 gr mekog brašna

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

1 kašičica suvog kvasca

100 ml jogurta

100 ml tople vode

4 kašike maslinovog ulja

Za preliv:

2–3 čena belog luka

svež peršun, sitno iseckan

3–4 kašike maslinovog ulja

Priprema

U većoj posudi pomešajte jogurt, toplu vodu, maslinovo ulje, so, šećer i suvi kvasac. Postepeno dodajte brašno i umesite mekano, glatko testo. Pokrijte posudu kuhinjskom krpom i ostavite testo na toplom mestu da naraste i udvostruči zapreminu.

Nadošlo testo kratko premesite, pa ga podelite na osam jednakih delova. Od svakog dela oblikujte lopticu, a zatim je oklagijom razvucite u tanku lepinju. Po potrebi je dodatno istanjite rukama.

Tiganj lagano premažite uljem i dobro zagrejte. Pecite lepinje jednu po jednu na srednjoj temperaturi po nekoliko minuta sa svake strane, dok ne dobiju lepu zlatno-smeđu boju.

Za to vreme pripremite preliv tako što ćete pomešati sitno iseckan beli luk, peršun i maslinovo ulje. Čim su lepinje ispečene, dok su još tople, premažite ih ovim aromatičnim prelivom.

Poslužite ih tople kao prilog uz glavna jela, roštilj, čorbe ili ih jednostavno uživajte same.

Prijatno!