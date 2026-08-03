Politika

PREDSEDNIK SRBIJE POZVAO SVE DOBRE LJUDE U OBNOVLJENU KUĆU VUČIĆA U ČIPULJIĆU: "Dobrodošli dragi prijatelji"

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03. 08. 2026. u 11:04

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas sve dobre ljude da iz Čipuljića i okoline dođu u obnovljenu porodičnu kuću Vučića.

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ ПОЗВАО СВЕ ДОБРЕ ЉУДЕ У ОБНОВЉЕНУ КУЋУ ВУЧИЋА У ЧИПУЉИЋУ: Добродошли драги пријатељи

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ MILOMIR SAVIĆ

- Pozivam sve dobre ljude, Srbe, Bošnjake i Hrvate iz Čipuljića i okoline, da večeras, posle 18 časova dođu u obnovljenu porodičnu kuću Vučića, na čašicu razgovora. Dobrodošli dragi prijatelji! - napisao je Vučić na društvenoj mreži Iks.

Predsednik Vučić boravi u trodnevnoj poseti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH, a danas obilazi Janjske otoke u opštini Šipovo, gde razgovara sa meštanima.

Meštani su predsednika Vučića dočekali po srpskim običajima, uz pogaču i so.
Predsednik Vučić je najavio da će danas obići i Janj, srpsku opštinu Kupres, a potom i obnovljenu kuću svog oca u selu Čipuljić kod Bugojna. 

Vučić je juče sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom posetio manastir Rmanj, Drvar, Sitnicu kod Ribnika i Mrkonjić Grad.

Srbija i Republika Srpska sutra će u Mrkonjić Gradu obeležiti Dan sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji "Oluja".

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