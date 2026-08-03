PREDSEDNIK SRBIJE POZVAO SVE DOBRE LJUDE U OBNOVLJENU KUĆU VUČIĆA U ČIPULJIĆU: "Dobrodošli dragi prijatelji"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas sve dobre ljude da iz Čipuljića i okoline dođu u obnovljenu porodičnu kuću Vučića.
- Pozivam sve dobre ljude, Srbe, Bošnjake i Hrvate iz Čipuljića i okoline, da večeras, posle 18 časova dođu u obnovljenu porodičnu kuću Vučića, na čašicu razgovora. Dobrodošli dragi prijatelji! - napisao je Vučić na društvenoj mreži Iks.
Predsednik Vučić boravi u trodnevnoj poseti Republici Srpskoj i srpskim povratničkim opštinama u Federaciji BiH, a danas obilazi Janjske otoke u opštini Šipovo, gde razgovara sa meštanima.
Meštani su predsednika Vučića dočekali po srpskim običajima, uz pogaču i so.
Predsednik Vučić je najavio da će danas obići i Janj, srpsku opštinu Kupres, a potom i obnovljenu kuću svog oca u selu Čipuljić kod Bugojna.
Vučić je juče sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom posetio manastir Rmanj, Drvar, Sitnicu kod Ribnika i Mrkonjić Grad.
Srbija i Republika Srpska sutra će u Mrkonjić Gradu obeležiti Dan sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj operaciji "Oluja".
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