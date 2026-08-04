ALBANCI SAD HOĆE DA RUŠE I KOVAČE: Nastavlja se pritisak na vlasnike kuća i vikendica oko jezera Gazivode (FOTO)

SAMO četiri dana nakon rušenja šesnaest srpskih kuća i motela "Jezero" oko jezera Gazivode na severu Kosova i Metohije, Srbima je isporučen novi zahtev: Javno preduzeće "Ibar-Lepenac" vlasnicima i korisnicima objekata u naselju Kovači uputilo je nove zahteve - da u roku od sedam dana dostave dokaze o vlasništvu, ili da u roku od petnaest dana "oslobode imovinu".

Foto: D. Zečević

Takvi zahtevi, prema nezvaničnim ali pouzdanim saznanjima, upućeni su vlasnicima najmanje 20 objekata i 16 parcela.

Advokat Predrag Miljković kaže da oni zakonskim putem i ne mogu da zaštite svoju imovinu budući da se rušenje sprovodi bez sudske odluke i da nemaju kome da se obrate za pomoć.

- Ukoliko se nastavi sa ovom praksom Osnovnog suda u Mitrovici preduzeće "Ibar-Lepenac" može nesmetano van zakonskih procedura da ruši sve što mu padne na pamet - ističe advokat Miljković, inače zastupnik desetak vlasnika objekata oko ovog jezera koji su već porušeni.

On je u ime vlasnika već porušenih objekata podneo tužbu Osnovnom sudu u Mitrovici za smetanje državine, sa predlogom privremene mere koja čuva faktičko stanje do okončanja postupka, ali je sud odbio taj predlog i time lišio vlasnike pravne zaštite jer je odlukom suda i sama tužba postala bespredmetna.

Bez prava, pravde i zaštite Pojedini meštani Rezala, srpskog sela na obali Gazivoda, su već predali traženu dokumentaciju, ali su nam preneli da im je u JP "Ibar-Lepenac" rečeno da samo preduzeće ne donosi konačne odluke u postupku.

- Jednostavno prebacuju loptu sa preduzeća na tzv. ministarstvo, a rešenja o napuštanju odnosno zaposedanju naše imovine i dalje stižu, kao što je pre nekoliko dana tzv. vršiteljka dužnosti ministarke životne sredine Fitore Pacoli najavila nastavak akcije "bez kompromisa" oko Gazivoda. Ne vrede ni pozivi EU ni međunarodnih organizacija da se prestane sa rušenjem do ispunjenja zakonskih okvira. Rušenje naše imovine samo potvrđuje da za Srbe na KiM ne postoje ni pravo ni pravda ali ni zaštita jer tzv. prištinske vlasti ne uvažavaju preporuke međunarodne zajednice - pričaju revoltirani vlasnici objekata koji su dobili zahteve za napuštanjem istih.

- Meni, takođe, kao pravniku nije jasno kako policija može da asistira radnicima koji ruše objekte budući da to čine bez sudskog naloga - ističe Miljković. - U slučaju već porušenih objekata jednostavno nisu ispoštovane zakonske procedure, ovde se radi o samovlašću pravosudnog sistema, ali i uzimanju nekakvog "zakona" u svoje ruke od strane preduzeća "Ibar -Lepenac" po čijem je nalogu pored 16 srpskih kuća i vikendica.

Neke od njih su bile na privatnoj, a neke na imovini "Srbijašuma", koju sada svojataju tzv. prištinske institucije odnosno tzv. ministarstvo šumarstva i prostornog planiranja. Porušen je i motel "Jezero", čiji vlasnici tvrde da je sagrađen na privatnom posedu i da je u ovom slučaju sud u Mitrovici zakazao ročište za 12 avgust.

Foto: Privatna arhiva Vikendica kojoj preti bager

- To samo pokazuje da je preduzeće "Ibar-Lepenac" postupilo po svom nahođenju, koje se svodi na to da uništi svu srpsku imovinu oko jezera. Tzv. prištinsko mnistarstvo šumarstva sada svojata imovinu koja je bila u vlasništvu "Srbijašuma" i sve to tretiraju kao svoje vlasništvo, bilo da su u pitanju objekti građeni na našim imanjima ili na vlasništu "Srbijašuma" sa kojima su neki od vlasnika kuća i vikendica potpisali sporazume o zakupu - pojašnjava advokat.