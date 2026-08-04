ALBANCI SAD HOĆE DA RUŠE I KOVAČE: Nastavlja se pritisak na vlasnike kuća i vikendica oko jezera Gazivode (FOTO)
SAMO četiri dana nakon rušenja šesnaest srpskih kuća i motela "Jezero" oko jezera Gazivode na severu Kosova i Metohije, Srbima je isporučen novi zahtev: Javno preduzeće "Ibar-Lepenac" vlasnicima i korisnicima objekata u naselju Kovači uputilo je nove zahteve - da u roku od sedam dana dostave dokaze o vlasništvu, ili da u roku od petnaest dana "oslobode imovinu".
Takvi zahtevi, prema nezvaničnim ali pouzdanim saznanjima, upućeni su vlasnicima najmanje 20 objekata i 16 parcela.
Advokat Predrag Miljković kaže da oni zakonskim putem i ne mogu da zaštite svoju imovinu budući da se rušenje sprovodi bez sudske odluke i da nemaju kome da se obrate za pomoć.
- Ukoliko se nastavi sa ovom praksom Osnovnog suda u Mitrovici preduzeće "Ibar-Lepenac" može nesmetano van zakonskih procedura da ruši sve što mu padne na pamet - ističe advokat Miljković, inače zastupnik desetak vlasnika objekata oko ovog jezera koji su već porušeni.
On je u ime vlasnika već porušenih objekata podneo tužbu Osnovnom sudu u Mitrovici za smetanje državine, sa predlogom privremene mere koja čuva faktičko stanje do okončanja postupka, ali je sud odbio taj predlog i time lišio vlasnike pravne zaštite jer je odlukom suda i sama tužba postala bespredmetna.
Bez prava, pravde i zaštite
Pojedini meštani Rezala, srpskog sela na obali Gazivoda, su već predali traženu dokumentaciju, ali su nam preneli da im je u JP "Ibar-Lepenac" rečeno da samo preduzeće ne donosi konačne odluke u postupku.
- Meni, takođe, kao pravniku nije jasno kako policija može da asistira radnicima koji ruše objekte budući da to čine bez sudskog naloga - ističe Miljković. - U slučaju već porušenih objekata jednostavno nisu ispoštovane zakonske procedure, ovde se radi o samovlašću pravosudnog sistema, ali i uzimanju nekakvog "zakona" u svoje ruke od strane preduzeća "Ibar -Lepenac" po čijem je nalogu pored 16 srpskih kuća i vikendica.
Neke od njih su bile na privatnoj, a neke na imovini "Srbijašuma", koju sada svojataju tzv. prištinske institucije odnosno tzv. ministarstvo šumarstva i prostornog planiranja. Porušen je i motel "Jezero", čiji vlasnici tvrde da je sagrađen na privatnom posedu i da je u ovom slučaju sud u Mitrovici zakazao ročište za 12 avgust.
- To samo pokazuje da je preduzeće "Ibar-Lepenac" postupilo po svom nahođenju, koje se svodi na to da uništi svu srpsku imovinu oko jezera. Tzv. prištinsko mnistarstvo šumarstva sada svojata imovinu koja je bila u vlasništvu "Srbijašuma" i sve to tretiraju kao svoje vlasništvo, bilo da su u pitanju objekti građeni na našim imanjima ili na vlasništu "Srbijašuma" sa kojima su neki od vlasnika kuća i vikendica potpisali sporazume o zakupu - pojašnjava advokat.
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