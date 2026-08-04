Tenis

ĐOKOVIĆ POTRESAO TENISKI SVET: Predlaže revoluciju koja bi promenila "beli sport" za sva vremena

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04. 08. 2026. u 11:09 >> 11:09

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Novak Đoković izneo je svoje viđenje mogućih promena u tenisu, smatrajući da bi određene izmene pravila mogle da učine sport dinamičnijim i zanimljivijim za publiku.

ЂОКОВИЋ ПОТРЕСАО ТЕНИСКИ СВЕТ: Предлаже револуцију која би променила бели спорт за сва времена

Foto: Profimedia

U razgovoru sa influenserom Nikom Kutrakosom, najbolji srpski teniser govorio je o tome kako zamišlja tenis budućnosti, istakavši da bi razmotrio promenu sistema bodovanja.

Prema njegovom predlogu, setovi se više ne bi igrali do šest osvojenih gemova, već do četiri, dok bi pravilo prednosti pri rezultatu 40:40 moglo da bude ukinuto. Đoković smatra da bi mečevi i dalje mogli da se igraju na tri dobijena seta, ali u kraćem formatu.

„Mislim da bi tenis trebalo da promeni sistem bodovanja. Ne bih igrao setove do šest gemova, već do četiri, uz mogućnost ukidanja prednosti. Mečevi bi se igrali dok neko ne osvoji tri takva seta“, rekao je Đoković.

Po njegovom mišljenju, ovakav sistem učinio bi mečeve bržim i neizvesnijim, a njihovo trajanje uglavnom bi bilo ograničeno na oko dva sata.

„Na taj način, mečevi ne bi trajali duže od dva sata, što je, po mom mišljenju, najbolje za sve“, dodao je srpski teniser.

Đoković ističe da bi kraći mečevi bili korisni i za igrače i za gledaoce, uz ocenu da bi tenis trebalo da se prilagođava savremenim trendovima i navikama publike, zadržavajući pritom svoju suštinu.

@universtennis 🤔 DJOKOVIC VEUT CHANGER LE FORMAT DU TENNIS ? Vous en pensez quoi ? 🎥 @Nick Knows Ball #tennis #djokovic #novakdjokovic #sport ♬ son original - universtennis

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