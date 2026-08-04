"HVALA VAM ŠTO ČUVATE SRPSKO IME I PREZIME" Vučić obišao i Jezero: Znajte da ćete dobiti značajnu pomoć Srbije (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić nastavio je posetu selima i opštinama koje su pretrpele jezive zločine i teror, na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH. Poseta prethodi večerašnjoj ceremoniji obeležavanja velikog stradanja našeg naroda u zločinačkoj akciji "Oluja".

FOTO: TANJUG/ FOTO SRNA/ Biljana Šajin

Predsednik stigao u Jezero

Predsednika je dočekala načelnica Jezera Snežana Ružičić, kao i sveštenstvo iz manastira Glogovac.

Predsednika su i dočkali mališani u narodnim nošnjama i sa zastavama Srbije.

Vučić je rekao da će se potruditi da odradi puteve koje je juče obećao tokom posete Janju.

Ružičić je istakla da je važno da neko iz Srbije dođe oživi industrijsku zonu, koja je ključna za rad svih meštana ovog kraja.

- Nemojte vi da im govorite - našalio se predsednik dok je čekao da mu meštani kažu šta im je najvažnije da bude urađeno u Jezeru.

- Ne razume ona da je važniji afalt od zgrade Gradske opštine i Trga. Deco št je vama važno? Škola - rekao je Vučić.

Preko 30 mališana treba da krene u vrtić prema rečima načelnice.

- Jutros kad sam izašao iz svoje kuće da prošetam, namerno su preko puta neki došli da odzrave, a neki namerno ratne zastave tzv. Armije BiH postavili.. Bio sam mnogo srećan kada sam prolazio oko Šipova, naš narod je izašao sa našim zastavama da pozdravi. Mnogo sam ponosan na ovu decu - rekao je on te dodao:

- Kako da ne budem srećan kada vidim ovoliko dece. Ne zaboravite da je dva dana posle "Oluje", ovde sve bilo poharano, ništa nije ostalo, jer je baš iz ovog smera odakle smo došli, sa Kupresa, sve su palili. Zajedno sa Mrkonjićem, pa su išli prema Banjaluci. Sa južne strane su bili Hrvati, a sa zapada Peti korpus Atifa Dudakovića i išli su sa namerom da se spoje u Banjaluci - rekao je Vučić.

Kada je upitao prisutne meštane šta im treba, posebno se obratio deci.

Mali Aleksa je rekao:

- Vi ste dovoljno uradili za nas, na drugima je da procene.

Foto: Printskrin

- Dobićete značajniju pomoć nego do sada, hvala što ste pokazali zahvalnost Srbiji, i što imena ustanovama dajete po zemlji iz koje dolazim - rekao je Vučić.

- Naša pomoć će biti velika. Dogovoriću se sa Snežanom šta je najbolje. Značilo bi da otovorimo neki manji pogon, da žene mogu da rade, pokušaću ali ako ne mogne to biće nešto drugo. Da znate da ćete dobiti značajnu pomoć Srbije - rekao je Vučić.

- Volim Srbiju beskrajno, a ako još nešto mogu da volim kao nju, to je Republika Srpska. Nemojte da sumnjate u to, znamo koliko je narod ove stradao. Mi u Crnoj Gori imamo više Srba procentualno nego u BiH, ali oni idu da slave sa Hrvatima zločine nad Srbima. A ovde ne ide niko da slavi, već dolazite u Mrkonjić grad. Zato hvala narodu Srpske, hvala poštenom delu srpskog naroda u Crnoj Gori. A ovim rukovodiocima. Kaže naš narod: "Svaki čovjek jednom umire, a čast i bruka žive dovijeka". Pamtićemo to uvek - rekao je predsednik.

Ružičićeva je istakla da je jako zahvalan predsedniku na svoj podršci.

- Želim da poželim dobro zdravlje predsedniku Karanu, nije prošao lak period, ali se nadam da će nam se uskoro pridružiti - naveo je Vučić.

Potom je jedna meštanka koja živi u jako teškoj situaciji zamolila predsednika za pomoć, a problem pravi što žive u Železničkoj stanici, čija je zgrada zaštićena kao nacionalni spomenik.

- Tražićemo rešenje sa načelnicom, pa ćemo videti da pomognemo - kazao je Vučić.

Potom su komentarisali da bi bila najbolja opcija da se napravi stambena zgrada, jer postoje ivišečlane porodice koje su u tepkoj situaciji.

Foto: Printskrin

- Hvala vam što čuvate naše ime i prezime, što čuvate Jezero a mi ćemo da pomognemo koliko možemo - rekao je Vučić.

Brojni meštani su želeli da se pozdrave sa predsednikom i upoznaju se sa njim.

Za predsednika je upriličen i ručak, od strane porodice Palalić, sa bogatom trpezom i tradicionalnim jelima. Pre nego je počela čast, sveštenstvo je očitalo molitvu.

Vučić je istakao da je Dragan, domaćin veliki čovek i da je pokazao svoj herojstvo tokom rata.

Foto: printskrin Pink TV

Predsednika su počastili i domaćim sokom, dok je razgovarao sa članovima porodice Palalić ispitujući ih o životu.

- Završi CNC mašinu i imaš posao u Srbiji - rekao je predsednik jednoj od tri ćerke koje ima domaćin Dragan.

Vučić na Kupreškoj visoravni

Vučić je posle Bugojna došao u Donji Malovan, mesto koje je među prvima teško postradalo tokom ratova.

- Kada vidite sve nove kuće, nema ni jedne srpske, sve su hrvatske, sve spaljeno su naše kuće. Kuće Srba koji su jedini ovde živeli. Zapalili su crkvu i kuprešku visoravan. Duvnjaci su ovde stradali najviše to je čuveno srpsko prezime - rekao je Vučić.

- Bilo je teško, sada je još teže biti Srbin - kazao je Vučić, tokom obilaska crkve Svetog cara Lazara.

Predsednik ističe da sve što Srbi čuvaju i obnavljaju rade da bi se znalo da su postojali.

- Nema ovde na Kupresu, pitanje je ima li 800 Hrvata, Srba u oba dela manje od 300. Nekada je Kupres bio većinski srpski - kazao je predsednik.

Foto: Printskrin

Sve Srba što ima u Čipuljiću i Bugojnu je bilo sinoć kod mene kući.

- Zato su ovi drugi kada su vide da šetam okačili ratne zastave. Neka kače... Mi ćemod a se bavimo mirom i pomažemo našem narodu. Prvi put da mir radi za Srbe, možda i za druge, ali nisam siguran da to vide... Mi ćemo da se posvetimo prosperitetu i ekonomiji - naveo je predsednik.

Vučić kaže da malo koje mesto po stardalništvu može da se meri sa Malovanom i Vukovskim, na čijem je potez prošla "Crna legija".

- Koga su videli da diše taj više nije disao. U jednom raru su to radili maljem, sada metkom - naveo je Vučić.

- Sve nove zastave Hrvastke istakli, da ja vidim da me dočekaju - rekao je Vučić.

Predsednik je potom obišao crkvu u Donjem Malovanu.

Foto: Printskrin

- Da nema crkve, ne bismo imali ni spomen obeležje za naše stradale. Oni su dole obeležili, gde je bila borba između hrvatskih i naših snaga, tu su stavili suzu veliku jer je stradao veliki broj Hrvata. A mi jedino u crkvi možemo da obeležimo stradanje - naveo je Vučić.

Prema rečima predsednika nikada žrtve neće biti zaboravljene i da je naš narod tvrd.

- Mislite da je onoj dečici u Novom Selu lako. Moraju kroz Zloselo proći svaki dan, zamislite šta su radili kada se tako zove. Tvrd je naš narod ovde. Prošli su golgotu i najteža stradanja i naučeni su da čuvaju sećanje na svoje bližnje i svoje heroje. Večeras ćemod a govorimo o tome šta je nama činiti - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da mržnja uništava samo one koje mrze i tera ljude u pogrešne poteze obično gubitničke.

- Čini mi se da neki ljudi misle da će dočekati drugo poluvreme u kome će dobiti nešto, a drugi da izgube. Loša im je procena... Mi ne smemo tako da gledamo, ali moramo da budemo na oprezu - dodao je on.

Predsednik je ispred crkve razgovarao sa meštanima.

Obećao je da će uraditi put u Vukovskom, koje je takođe jedno od većih stradalništva našeg naroda.

Od meštana je dobio informaciju da u Vukovskom tokom zime prenoći troje ljudi.

Foto: Printskrin

- Rekao sam ocu Đuriću da rade parohijski dom, mi ćemo to da finansiramo. Da ovo malo ljudi što ima, mogu da dođu, sedne popričaju - kaže Vučić.

- U Čipiljiću sam noćio bilo nas je skoro 4 hiljade, sad nas nema desetoro - rekao je predsednik zabrinuto i podsetio da se napad desio 3. aprila.

Na stotine ljudi iz Malovana je zarobljeno to jutro, a ljudi koji su odvedeni u Loru većinom se nisu vratili, čak 16 se vodi kao nestalo, a 3 je ubijeno batinjanjem i mučenjem, samo su neke od jezivih podataka koje su podelili meštani Malovana sa predsednikom.

Predsednik je još jednom podseti da je sve srpsko spaljeno.

- Važno je da poginule pamtimo, ali da gledamo u busućnost, da gradimo i razvijamo se. Radićemo put ka Vukovskom i gledaćemo šta još možemo da uradimo - naveo je Vučić.

Foto: Printskrin

- Mržnja je najgori saveznik. Kritikujem sebe kada pomislim da sam otišao predaleko u negativnim emocijama... Mi ćemo da budemo na oprezu jer znam da postoje razni koji bi da čekaju drugo poluvreme, kao što i sami znate. Naše je da čuvamo mir, jer ćemo brže da napredujemo ekonomski i kao nikada u istoriji mir i vreme rade za Srbe - ponovio je predsednik.

Na pitanje novinara o tome da nekima smeta što Srbi ne žele da zaborave i neguju kulturu sećanja, Vučić kaže da su se Srbi još od doba komunizma, posebno u ovim krajevima, trudili da se ne zameraju onima koji su bili na drugoj tj fašitičkoj strani, kako ne bi kvarili odnose.

- Uvek je bilo ćuti, i danas je ćuti zbog kalstera, poglavlja, ovoga onoga. Mi ne ćutimo više, samo pazimo da emocije ne pređu granicu kao što su kod drugih. Detaljno ću o tome u Mrkonjiću da govorim. Mi moramo da se posvetimo, da budemo najglasniji čuvar mira. Da se borimo još više, ekenomski napredujemo i pravimo razliku. BiH je 2014. imala veću prosečnu platu nego Srbija, a mi smo danas 20% ispred njih, za samo 10-12 godina, i ta razlika će biti veća. Dakle samo mir i rad, mir rad. Hrvatska je bila za 270% ispred nas, danas samo 40% ispred nas po primanjima, radimo i stižemo ih. Negujemo kulturu sećanja, poštujemo njihove žrtve pokažemo pijetet, ne ponašamo se kao oni, ali ne zaboavite, pošto se mi uvek pravdamo dragi Srbi, nikada nemojta da zaboravite da niko nikada niod njih nije pognuo glavu pred sprskim žrtvama. Niko nikada pred ovim srušenim kućama i majkama u crnini nije pognuo glavu i rekao sramota je to što se desilo u Donjem i Gornjem Malovanu, Vukovskom... Nikada se to nije desilo od njihovih zvaničnika. A od nas, preko Srebrenice i svega drugog, mi položimo cvet, pognemo glavu... Nemojte da smetnete sa uma da nikada nisu pognuli glavu i položili cvet na srpske grobove - rekao je Vučić.

Predsednik ističe da Srbima treba da bude najviše stalo do mira i da će uspeti da očuvaju mir.

Foto: Printskrin

On kaže da je Srbija danas toliko jaka da nikom neće pasti na pamet nikakvi ratovi niti bilo šta slično, te da ljudi misle da se odnos snaga nije promenio od '92. ili '95.

- Promenio se. Zahvaljajući promeni odnosa snaga mir je sačuvan - rekao je on.

Vučić je i od meštana ovog kraja dobio poklone.

Pored puta ka Vukovskom, predsednik je rekao da će rešiti i vodovod u Novom Selu.

Vučić u hramu rođenja presvete Bogorodice

Hram rođenja presvete Bogorodice, je svetilište koje je predsednik posetio u selu Čipuljić, koje se nalazi u opštini Bugojno.

- U Dubici su bila ogromna stradanja, kao i ovde. Ulazili su i kupili najuglednije, ovi mislili neće im ništa, naivno poverovali. Dođu ustaše sa puškama, njih dvojica, spakuju njih 19 u kamion, i niko se nikada nije vratio - kazao je on.

Sveštenik je rekao da je stari Anđelko Vučić odvezen od strane ustaša u smrt sopstvenim kamionom.

- Bio je najbogatiji čovek ovde. Kao i u poslednjem ratu, prva kuća koju spale uvek je bila iz familije Vučića - dodao je predsednik.

Tokom ove posete predsendik se zajedno sa sveštenikom Slavišom Đurićem prisetio svih stradalih sa ovog područja, i kako su članovi njegove porodice bili prva meta.

Predsednik je ušao u portu crkve gde se nalazi veliki spomenik za sve stradale Srbe, koji su mučki ubijeni od strane neprijatelja u ovim delovima RSK.

U crkvi su istaknute ploče darodavaca, među kojima su predsednik i njegova porodica, a uklesana su i imena ubijenih Srba iz Bugojna. Među njima je u poslednjem ratu bio i Dojčin Vučić, stric predsednika Srbije.

Vučić i sveštenik su se potom fotografisali sa dečakom Danilom, koji se iz Kanade vratio u ovo mesto.

Foto: Printskrin

- Ono malo Srba što ima, živi oko crkve, ili ne živi. Da nam nema crkve, ne bi ni 20 ljudi bilo ovde. Da ti prevedem ono što bi ti otac Slaviša rekao. Ja ću da odem sada na groblje, neka vam otac Slaviša ispriča - rekao ja predsednik.

Predsednik se sam uputio prema groblju i tražio nekoliko minuta samo za njega.

Sveštenik Slaviša je istakao da je velika čast što je predsednik Vučić došao da ih poseti i da je to veliki podstrek za naš narod na tom kraju.

Naveo je da su u tom kraju živeli bogati i obrazovani ljudi. Dodaje da su u maju 99'. godine ljudi većinom izbegli, a oni koji su ostali da su stradali.

Foto: Printskrin

- Za većinski dio ubijenih civila postoje zapisnici, fotografije i sve kako su stradali. Bilo je tu strašnih sudbina i ubijanja. Posle smo u eshumacijama pronalazili ljude. Jednom smo pronašli samo čikmeni stub, znači spaljen je. To je bilo stravično - rekao je sveštenik Slaviša.

Treći dan posete

Trećeg dana posete, prema protokolu, Vučić će posetiti Crkvu u Čipuljiću, zatim će obići Donji Malovan u Kupresu, a potom će posetiti i porodicu Palalić i opštinu Jezero.

U popodnevnim časovima, u Mrkonjić Gradu biće održana centralna manifestacija sećanja na žrtve ustaške zločinačke akcije "Oluja".