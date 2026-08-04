TAKO SE TO RADI: Srbija deklasirala Hrvatsku!

Juniorska ženska košarkaška reprezentacija Srbije do 18 godina ostvarila je ubedljivu pobedu nad selekcijom Hrvatske rezultatom 93:51 (23:17, 15:13, 29:10, 26:11) u poslednjem kolu "D" grupe Evropskog prvenstva u Stokholmu.

Foto: Mykhailo Polenok / Panthermedia / Profimedia

Prvi deo utakmice protekao je u nešto izjednačenijem ritmu, ali je Srbija nakon odmora potpuno preuzela kontrolu. Treću četvrtinu dobila je sa ubedljivih 29:10, a u poslednjoj deonici nastavila u istom tempu i slavila sa 26:11, za konačnih 42 poena razlike.

Najraspoloženija u srpskom timu bila je Ema Jeverica sa 16 poena, uz šest skokova i dve asistencije.

Kapiten Milica Mazić zabeležila je 14 poena, sedam skokova i pet asistencija, dok je Nevena Petrović meč završila sa 12 poena, četiri skoka, dve asistencije i pet osvojenih lopti.

Zapažen učinak imala je i Anastasija Jovanov, koja je upisala 11 poena, sedam skokova, šest asistencija i četiri ukradene lopte, uz indeks korisnosti 20.

Ovom ubedljivom pobedom Srbija je uspešno završila grupnu fazu Evropskog prvenstva (skor 2-1) i sa mnogo samopouzdanja ulazi u nokaut fazu takmičenja.

U osmini finala naše devojke će igrati sa Turskom, a utakmica je na programu petog avgusta od 20 časova i 45 minuta.