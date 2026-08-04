ZVEZDA IZUBILA U MAĐARSKOJ: Hapoel savladao crveno-bele, nije pomogao ni igrač više (FOTO/VIDEO)

CRVENA zvezda izgubila je od Hapoel Ber Ševe u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona u Mađarskoj sa 1:0, pa u revanšu mora da juri zaostatak.

FOTO: FK Crvena zvezda

Crveno-belima nije pomoglo da izbegnu poraz ni to što su skoro pola sata iamli igrača više. Domaćin se odbranio i sa trijumfom ide u glavni grad Srbije.

Mučili su se gosti sa presingom rivala, ali stvorili su nekoliko dobrih situacija. Mirko Ivanić je u dva navrata probao, a najbolju priliku je imao Bruno Duarte u 36. minutu kad je probao iskosa sa desne strane, no Marsijano se bacio i odbranio udarac.

Samo dva minuta kasnije Hapoel je poveo. Zvezda je protivniku poklonila gol. Mateus je vratio loptu Deriku Lukasenu koji nije bio oprezan, do nje je stigao Zahi Ahmed i nije mu bilo teško da zatrese mrežu rivala.

Vrlo brzo je moglo na semaforu da bude 2:0, ali je pokušaj glavom Matana Baltakse završio na prečki.

U 58. minutu je crveno-belima posao bio olakšan, pošto se dogodila situacija koja se retko viđa. Matan Baltaksa je dobio dva žuta kartona u istom napadu. Najpre je sa leđa povukao Bukarija, sudija Manzano je pusito prednost jer je do lopte došao Seol. Potom je sa leđa faulirao reprezentativca Južne Koreje i zaradio je crveni karton.

Nisu gosti iskoristili brojčanu prednost, pravu šansu imao je Mo Čam čiji udarac iz daljine je sjajnom intervencijom zaustavio Marsijano.

Potom je u 78. minutu Zvezda imala sreće. Sudija Manzano je najpre pokazao direktan crveni karton Lukasenu, ali nakon gledanja snimka poništio je odluku i dao mu žuti karton. Štoper šampiona Srbije je sa dve ruke gurnuo Ista, ali teatralno je pao Jamajčanin.

Gosti su pokušavali do kraja susreta da izbegnu poraz, pokušavali su centaršutevima, no nisu napravili neku veliku priliku i u Beogradu će morati da jure prolaz.

Podsetimo, revanš utakmica na programu je u utorak od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić".

Hapoel - Crvena zvezda 1:0 (1:0)

Stadion: "Haladaš" (Šombatej). Gledalaca: oko 4.000. Sudija: Hesus Hil Manzano (Španija). Crveni karton: Baltaksa 58 (Hapoel). Strelac: Ahmed 38 (Hapoel).

Hapoel Ber Ševa (4-3-3): Marsijano - Mizrahi (od 63. Amador), Migel Vitor, Rotman, Baltaksa - Jehošuha (od 63. Diop), Ventura, E. Perec (od 88. Kanan) - Ist (od 83. Ohana), Zlatanović (od 46. Abu Rumi), Ahmad.

Crvena zvezda (4-2-3-1): Mateus - Seol, Eraković, Lukasen, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani (od 46. Čam) - Bukari (od 72. Katai), Kostov (od 46. Arnautović), Ivanić (od 46. Elšnik) - Duarte (od 72. Loizu).

Drugo poluvreme: Hapoel Ber Ševa - Crvena zvezda 1:0

90+7' - Kraj utakmice!

78' - Sreća za crveno-bele. Sudija Manzano je najpre pokazao direktan crveni karton Lukasenu, ali nakon gledanja snimka poništio je odluku i dao mu žuti karton. Štoper Zvezde je sa dve ruke gurnuo Ista, ali teatralno je pao Jamajčanin.

74' - Još dve promene napravio je Dejan Stanković. Na teren su ušli Aleksandar Katai i Loizos Loizu, a izašli su Bruno Duarte i Osman Bukari.

71' - Hapoel je postigao još jedan gol. Majstorski pogodak je dao Eliot Perec. Ipak, on nije priznat zbog ofsajda u kom se nalazio Ist.

65' - Sve više Zvezda pritiska. Sad je Arnautović pokušao glavom, no prebacio je gol sa nekoliko metara.

62' - Kakav udarac Čama. Probao je iz daljine, ali Marsijano se fantastično bacio i odbio loptu iznad prečke.

58' - Ovo se retko viđa u fudbalu. Baltaksa je dobio dva žuta kartona. Najpre je sa leđa povukao Bukarija, sudija Manzano je pusito prednost jer je do lopte došao Seol. Potom je sa leđa faulirao reprezentativca Južne Koreje i zaradio je crveni karton.

54' - Novi korner izveo je domaći tim, ali nije bilo opasnosti po gol Mateusa. Ipak, u nastavku akcije prekršaj je napravio Arnautović.

46' - Tri promene je napravio Dejan Stanković. Marko Arnautović, Timi Maks Elšnik i Mo Čam su dobili priliku, a utakmica je gotova za Mirka Ivanića, Vasilija Kostova i Mohameda Abu Fanija.

Prvo poluvreme: Hapoel Ber Ševa - Crvena zvezda 1:0

45+3' - Završeno je prvo poluvreme!

45+1' - U finišu prvog poluvreme požuteo je i Strahinja Eraković koji je zaustavio potencijalno opasan napad Hapoela.

45' - Sada je Bukari probao glavom. Bio je fudbaler iz Gane u dobroj poziciji, ipak nije šutirao dobro i prebacio je gol. Prvo poluvreme je produženo tri minuta.

FOTO: FK Crvena zvezda

44' - Kakva je ovo prilika bila. Lukasen je dobro skočio posle centaršuta iz kornera, no sa gol linije je loptu izbrio Mizrahi.

41' - Mnogo sreće za crveno-bele. Baltaksa je ostao sam na levoj strani, dobio je upotrebljivu loptu i pokušao je glavom, ali lopta je pogodila prečku.

38' - GOOOOL! Pogrešila je Zvezda. Nisu se dobro snašli Mateus i Lukasen. Golman je proigrao Lukasena koji je bio neoprezan, to je Ahmed iskoristio ukrao loptu i pogodio iz dobre pozicije.

36' - Najbolja prilika na utakmici za crveno-bele. Bruno Duarte se izborio za udarac iskosa sa desne strane, bacio se Marsijano i uspeo da spreči Brazilca da zatrese mrežu.

32' - Izvela je Zvezda prvi korner, ali nije bilo nikakve opasnosti po nominalnog domaćina.

25' - Protutnjao je Bukari po desnoj strani, ostavio je povratnu za Ivanića koji je šutirao levom nogom, ali to nije uradio kako ume i lopta je otišla pored stative.

20' - Nezgodno je bilo ispred gola Mateusa. Perec je probao, no dobro je sve pratio Krunić je sve dobro pratio i izblokirao je pokušaj.

15' - Prvi žuti karton na utakmici je pokazao Hesus Hil Manzano. U beležnici se našao Mohamed Abu Fani. Izraelac je neporezno startovao i opravdano je opomenut.

9' - Prvi korner izveo je Hapoel, ali Bruno Duarte je bio najbolji u skoku i izbacio je loptu iz kaznenog prostora.

6' - Velika šansa za Zvezdu. Dobro su kombinovali Bukari i Ivanić, kapiten crveno-belih je šutirao sa 16 metara, no tukao je pravo u golmana Marsijana.

3' - Crvena zvezda ima podršku u Sombatelju. Oko 1.000 navijača nalazi se na tribinama stadiona Haladaš.

1' - Počela je utakmica!

Sastavi timova:

Hapoel Ber Ševa (4-3-3): Marsijano - Mizrahi, Migel Vitor, Rotman, Baltaksa - Jehošuha, Ventura, E. Perec - Ist, Zlatanović, Ahmad.

Crvena zvezda (4-2-3-1): Mateus - Seol, Eraković, Lukasen, Tiknizjan - Krunić, Abu Fani - Bukari, Kostov, Ivanić - Duarte.

Uoči meča:

Poslednji okršaj crveno-belih sa nekim timom iz Izraela nije navijačima ostao u lepom sećanju. Ekipa iz Ljutice Bogdana u sezoni 2022/23 eliminisana od Makabija iz Haife ukupnim rezultatom 4:5. U gostima je šampion Srbije poražen 2:3, dok je kao domaćin odigrao 2:2.

Tada je na klupi Zvezde takođe bio Dejan Stanković. Ipak, ovo je nova utakmica, novi protivnik i drugačije okolnosti.

Crveno-beli su mnogo lakše od protivnika došli do ovog duela, pošto su eliminisali Larn (9:0). Hapoel Ber Ševa je teškom mukom izbacio Vikingur (3:2).

Dobra stvar za Beograđane može da bude ta što je izraelski klub pred ovaj dvomeč ostao bez najboljeg igrača Kingsija Kangve koji je pojačao Panatinaikos.

Podsetimo, revanš je na programu 11. avgusta od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić".

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