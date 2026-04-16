"Ti, izlazi napolje"! Florentino Perez grmeo u svlačionici Real Madrida

16. 04. 2026. u 10:51 >> 11:04

Ти, излази напоље! Флорентино Перез грмео у свлачионици Реал Мадрида

SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Predsednik Florentino Perez je navodno ušao u svlačionicu Real Madrida odmah nakon njihovog ispadanja iz Lige šampiona kako bi igračima rekao šta misli o sezoni.

Prema izveštajima i pričama koje kruže društvenim mrežama, predsednik Reala je bio besan nakon eliminacije i održao je govor igračima u kojem je rekao da je sezona bila neuspeh.

Fudbalski portal "Goal" podelio je sa svojim milionskim pratiocima na Instagramu situaciju koja se navodno dogodila nakon ispadanja Reala iz Lige šampiona (1:2, 3:4 protiv Bajerna).

Napominje se da je rekao Ardi Guleru: "Izađi ti, ne gledaj šta se sada dešava". Nakon toga, dvostruki strelac sa jučerašnje utakmice je viđen kako sam odlazi, dok su usledile oštre reči iza zatvorenih vrata.

HMB Media / Sipa USA / Profimedia

 

U govoru igračima, Perez je navodno rekao: 

- Jedna sezona bez trofeja je neuspeh, dve su nepodnošljive. Hvala vam na današnjem trudu, ali sezona je potpuno razočaranje. Igranje za Real Madrid je privilegija, ali i velika obaveza. Mnogi od vas je nisu ispunili. Barem završite prvenstvo dostojanstveno- poručio je Perez. 

Real je veoma blizu toga da sezonu završi praznih ruku. Ispali su u Kupu kralja, a sada  i iz Lige šampiona. Što se tiče španskog prvenstva, trenutno su -9 u odnosu na vodeću Barselonu.

Osmanlije su učile srpski: Evo koje naše reči Turci i danas koriste
KADA se povede razgovor o srpskom jeziku često se govori o turcizmima, odnosno rečima koje su iz turskog ušle u naš jezik i tu se "odomaćile" tokom viševekovne otomanske prisutnosti u Srbiji. Međutim, malo se zna da su i naša kultura i jezik imali značajan uticaj na turski. Jedan od pokazatelja istorijskog značaja srpskog jezika jeste, između ostalih, i njegov status u Osmanskom carstvu.

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

"Volim rukomet, posvetio sam mu ceo život": Božidar Đurković, predsednik RSS, o Savezu, klubovima, reprezentaciji

BOŽIDAR Đurković nikad ne može da kaže "ne" srpskom rukometu. Uvek je spreman da pomognem i zbog toga je prošle godine prihvatio da mirnoj stolici u Evropskoj federaciji (EHF), gde je predsednik Takmičarske komisije i član Izvršnog odbora, doda i vrelu fotelju predsednika RSS. A iskusio je kako se ovde menja raspoloženja, od tapšanja po ramenima do osporavanja.

16. 04. 2026. u 11:35

