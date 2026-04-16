"Ti, izlazi napolje"! Florentino Perez grmeo u svlačionici Real Madrida
RASULO u "kraljevskom klubu"!
Predsednik Florentino Perez je navodno ušao u svlačionicu Real Madrida odmah nakon njihovog ispadanja iz Lige šampiona kako bi igračima rekao šta misli o sezoni.
Prema izveštajima i pričama koje kruže društvenim mrežama, predsednik Reala je bio besan nakon eliminacije i održao je govor igračima u kojem je rekao da je sezona bila neuspeh.
Fudbalski portal "Goal" podelio je sa svojim milionskim pratiocima na Instagramu situaciju koja se navodno dogodila nakon ispadanja Reala iz Lige šampiona (1:2, 3:4 protiv Bajerna).
Napominje se da je rekao Ardi Guleru: "Izađi ti, ne gledaj šta se sada dešava". Nakon toga, dvostruki strelac sa jučerašnje utakmice je viđen kako sam odlazi, dok su usledile oštre reči iza zatvorenih vrata.
U govoru igračima, Perez je navodno rekao:
- Jedna sezona bez trofeja je neuspeh, dve su nepodnošljive. Hvala vam na današnjem trudu, ali sezona je potpuno razočaranje. Igranje za Real Madrid je privilegija, ali i velika obaveza. Mnogi od vas je nisu ispunili. Barem završite prvenstvo dostojanstveno- poručio je Perez.
Real je veoma blizu toga da sezonu završi praznih ruku. Ispali su u Kupu kralja, a sada i iz Lige šampiona. Što se tiče španskog prvenstva, trenutno su -9 u odnosu na vodeću Barselonu.
