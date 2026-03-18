ČOKOLADNI KOLAČ SA CRVENIM VINOM: Kolač koji osvaja na prvi zalogaj

Ovaj sočan i mirisan kolač savršen je spoj čokolade, začina i blagog ukusa crvenog vina. Jednostavan je za pripremu, a rezultat je bogat i mekan desert koji oduševljava na prvi zalogaj.

Sastojci

Za testo:

4 jaja

200 gr šećera

1 kesica vanilinog šećera

200 gr margarina

2 kašike kakao praha

1 kašičica cimeta

1 kašičica ruma ili arome ruma

250 gr brašna

½ kesice praška za pecivo

125 ml crvenog vina

150 gr čokoladnih mrvica ili seckane čokolade

Za dekoraciju:

šećer u prahu ili čokoladna glazura

Priprema

Umutite jaja dok ne postanu penasta. Dodajte šećer i vanilini šećer, pa nastavite mućenje dok smesa ne postane svetla i kremasta. Zatim dodajte omekšali margarin i mešajte dok ne dobijete glatku smesu. Umešajte kakao prah, cimet i rum, pa sve dobro sjedinite. Posebno pomešajte brašno i prašak za pecivo. Ovu mešavinu dodajte u testo naizmenično sa crvenim vinom, lagano mešajući dok se sve ne ujednači. Na kraju umešajte čokoladne mrvice ili kockice čokolade. Sipajte testo u podmazan kalup za hleb (dužine oko 30 cm) i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40–50 minuta. Proverite čačkalicom ili drvenim štapićem da li je kolač pečen. Ostavite da se kolač ohladi, pa ga po želji pospite šećerom u prahu ili prelijte čokoladnom glazurom.

Prijatno!