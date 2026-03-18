ČOKOLADNI KOLAČ SA CRVENIM VINOM: Kolač koji osvaja na prvi zalogaj
Ovaj sočan i mirisan kolač savršen je spoj čokolade, začina i blagog ukusa crvenog vina. Jednostavan je za pripremu, a rezultat je bogat i mekan desert koji oduševljava na prvi zalogaj.
Sastojci
Za testo:
- 4 jaja
- 200 gr šećera
- 1 kesica vanilinog šećera
- 200 gr margarina
- 2 kašike kakao praha
- 1 kašičica cimeta
- 1 kašičica ruma ili arome ruma
- 250 gr brašna
- ½ kesice praška za pecivo
- 125 ml crvenog vina
- 150 gr čokoladnih mrvica ili seckane čokolade
Za dekoraciju:
- šećer u prahu ili čokoladna glazura
Priprema
Umutite jaja dok ne postanu penasta. Dodajte šećer i vanilini šećer, pa nastavite mućenje dok smesa ne postane svetla i kremasta. Zatim dodajte omekšali margarin i mešajte dok ne dobijete glatku smesu. Umešajte kakao prah, cimet i rum, pa sve dobro sjedinite. Posebno pomešajte brašno i prašak za pecivo. Ovu mešavinu dodajte u testo naizmenično sa crvenim vinom, lagano mešajući dok se sve ne ujednači. Na kraju umešajte čokoladne mrvice ili kockice čokolade. Sipajte testo u podmazan kalup za hleb (dužine oko 30 cm) i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 40–50 minuta. Proverite čačkalicom ili drvenim štapićem da li je kolač pečen. Ostavite da se kolač ohladi, pa ga po želji pospite šećerom u prahu ili prelijte čokoladnom glazurom.
Prijatno!
