Ovo je bilo Vučićevo najbolje i najvažnije obraćanje od 2012. godine! (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvuje u Beogradu ceremoniji potpisivanja dokumenata o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda "Vožd Karađorđe" - sektor 2 i sektor 3.

Obraćanje Vučića

- Od predsednika Sija sam mnogo toga naučio. Danas mi gradimo puteve od čelika i betona. Danas povezujemo dobre ljude Srbije. Ovo je prva faza, 83 kilometra. Ugovor je vredan 1,3 milijarde evra, prolazi kroz kraj odakle je potekao i gde je vojevao vožd i logično je da nosi njegovo ime. Do pre 12 godina Srbija je imala 596 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. Više od 1.000 novih. Srbija se menja vidljivo, nesporno. Ovo će da znači za celu Šumadiju, značiće i za turizam, Bukulja, Rudnik biće na dohvat ruke. Značiće i za destilere. Želim da se zahvalim našim kineskim prijteljima, što su spremni da svoje zadatke obavljaju na efikasan i odgovoran način. Ovo nije kraj, pokazali su se kao odgovoran partner. Naši odnosi su izdrđžali test vremena. I ovaj put kroz mesto gde je Karađorđe podiago ustanak je još jedan os simbola tog prijateljstva. Ne mogu da vam opišem kolika sam sreća. Potpisan je i ugovor o pretfinansiranju, malo zemalja je u svetu spremno da to prihvati na sebe. Beograd, Mladenovac, Aranđelovac za tri godine gotovo. U junu mesecu vidimo se na gradilištima - kazao je Vučić.

- Put od Čibutkovice do Aranđelovca biće zahtevniji. Završeni će biti radovi do 2029. Kada čovek iz Aranđelovca može da ide za Beograd ovim putem, za Niš ovim putem. Markovac je na 95 kilometru od Beograda - navodi predsednik.

- Završavamo i Dunavski koridor do Golupca do kraja godine, puštaćemo sukcesivno - dodao je predsednik i dodao da je obilaznica oko Kragujevca ključni projekat.

- Želeo sam nekoliko stvari da ukažem građanima Srbije. Za 2026. se predviđa da ćemo imati 2,8 posto, mi se nadamo da ćemo imati i preko. Tu smo podbacili u građevini. Pogledajte 2027. za Srbiju se predviđa da ćemo biti na 3,5, dakle duplo ćemo brže rasti od razvijenih zemalja. Globalna ekonomija će rasti sporije nego srpska. Sukob u Ukrajini i na Bliskom istoku, posledice su dugoročne. Svakako plaćamo veliku cenu mi i naši građani. I u prvom šoku sa kovidom smo imali velike finansijske bafere. Ovo ostavlja posledice, mi to osećamo i te kako. Pogledajte kako je u pakistanu, Indiju... ne samo zemlje Zaliva. U Kini ne vidite to, Kina ima pare, ima finansijske instrumente, rezerve. Cela Azija pati, potpuna patnja zbog krize. Ko se obogatio? Američke naftne kompanije i Britiš petroleum. A to što će da pati najveći deo Azije, centralna i južna Afrika i naravno Evropa. Pre izbijanja sukoba, 72 cena nafte, i posle toga je krenuo sukob. Imali bismo ponovo glad u većem delu sveta, ovde bogati postaju bogatiji. Moramo svi da razumemo, geopolitičke tenzije i kako to utiče na lance snabdevanja. Sada su ljudi navikli na šokove snabdevanja - rekao je Vučić.

- Mi moramo da se pripremimo za teško vreme koje nesumnjivo dolazi. Imao sam juče važne razgovore, svi su veoma zabrinuti, zato što se tanje rezerve. Mi imamo u ovom trenutku najmanje problema sa finansijskim baferima. Nama je više nego ikada potrebna ozbiljnost i odgovornost. Znam da sam rekao nešto što je tabu tema. Evropa će morati da sebe promeni, jer ne može da izdržai utakmicu sa Kinom i Amerikom. Produktivnost, ne možem da se merimo sa njima. Da bismo ostvarili rast od 3,5 moraćmo da radimo više. Ja ću pokušati na svom primeru. Moraćemo da sednemo i razgovaramo i o drugim reformama, neče će da budu gorke i kisele. Po ovoj projekciji Srbija će da raste najbrže u Evropi. To zavisi od nas. Dosta je bilo opravdanja, Lajbnicovog dovoljnog razloga. Nije moj posao da budem fin, već da uradim nešto za Srbiju. Mene interesuje šta piše na semaforu. Želeo sam da pokažem ljudima koliko se ozbiljno spremamo. Mi smo skupili najbolji tim ekperata i pripremili sve - istakao je Vučić.

O pet tačaka transformacije

Kako misli da sprovede u delo pet tačaka transformacije, predsednik kaže:

- Ja govorim o teškim reformama. Najbolje u istoriji se živi u poslednjih 10 godina. Koji bi to političar uradio? Ja sam gledao u budućnost. Ogromna je stvar što smo sa 26 posto došli do 8 posto nezaposlenosti. I dalje smo nisko zadužena zemlja. Uspeli smo da uradimo zahvaljujući tim reformama i radu. Ali to ima svoje limite. Država ima sada problema sa kojima se suočavama, deo sam problema izneo. Mi imamo sveukupni problem sa produktivnošću. Kada dođu letnji radovi, svi su bolesni. Jer mislite da možemo tako da napredujemo. Pa Nemačka ne može da prati Kinu i Ameriku. Neki su 2011. izbacili MMF odavde, jer su bili neodgovorni i samo mislili kako da dobiju izbore. Tad kažu - baš me briga, sada ću nemilice da trošim. Pa smo morali 2014. da preduzimamo najteže mere. Neko mora da pobedi, neko da izgubi. Mi moramo da razumemo šta je to što se zbiva oko nas. Ni u jednoj zemalja nije ova bolja od prethodne. Jel vi razumete da u ovoj zemlji imate najveću opozicionu stranku koja kaže - Srbija ima para za još tri meseca, onda ide u bankrot. To treba da vodi zemlju jednog dana. Mi da ništa ne radimo imamo para do kraja godine. Ja samo apelujem da počnemo da vodimo ozbiljne i odgovorne razgovore. Umesto da se ulaže u fabrike inteligencije, da gradimo nove hidroelektrane... država je skup spojenih sudova, milion problema. Danska prestaje sa gradnjom data centara, Amerika, zbog struje. Mnogo je teško. Moje je bilo da ovo kažem. Super to je plan - skini Vučiću glavu. Kada pobede ti stručnjaci. Ili ćemo da budemo ozbiljni i odgovorni. Narod neka izbabere svoju budućnost. Uvek su oni bili kukvice, nikada u stanju nisu bili da urade nešto za svoju zemlju.

O Kroaciji erlajns i otkazivanju letova, predsednik kaže:

- Normalan odluka rukovodstva hrvatske aviokompanije, razumna, racionalna i tržišno orijentisana. Pametni ljudi, visoka cena kerozina, ukidaju linije na kojima gube pare. A mi ovde, ne znam zašto to nismo uradili, verovatno zato što Er Srbija ima veće finansijske bafere i bolje nešto funkcionisanje. Ali kod nas u našim glavama najbolje funkcioniše socijalističko samoupravljanje, što se vidi iz svakog pitanja i mog odgovora. Što se tiče Lufthanze, Kroacija erlajnsa, ljudi se ponašaju tržišno, ukinuće ne 900, već 9.000 letova, ako bude trebalo. Što da im propada kompanija dok je cena nafte, cena kerozina toliko visoka. Samo mi mislimo da je posao svakog od nas da čuva bogate. Da vi razumete, mi ovim štitimo vas, nas, srednji sloj i bogate, ovim što radimo sa akcizama i rezervama. Znate li koja je bolja mera? Odmah ću vam reći. Što mi je MMF kaže, svi kažu - pusti da cena goriva bude 250. Ti, Vučiću, plaćaj 250, imaš veliku platu, vi svi ovde imate veliku platu, ne računam snimatelje. Svi imamo velike plate. A onda običnom narodu, vi narode platite manje nego što je danas, 212-214, ti plati 200. Za sirotinju. Tako da targetujemo, da dajemo sirotnji da plaća manje, da oporezujemo bogatije, nek bogati plate onoliko koliko bi platili svuda. Ja znam da je to nemoguće sprovesti u Srbiji, jer bi oni koji su najbogatiji u Srbiji odjednom postali najsiromašniji. Skinuli bi se u bermude pocepane i ofucane i odlazili na pumpe da sipaju sebi gorivo, ne bi li oteli sirotinji. Zato što ne znam kako bi to sproveo u delo, zato jednu dobro targetovanu stvar ne možemo da sprovedemo u delo i opet pomažemo bogatima. Da budem otvoren, ljutim se na sebe jer ne mogu da nađem način kako da to izvedemo. Zato sam srećan zbog mera za poljoprivrednike, iako i tu pomaćemo pre svega ratarske tajkune. Naravno, pomažemo i seljaku, ali u mnogo manjoj meri nego onima koji su najbogatiji. Šta da radite - kazao je.

Na pitanje da prokomentariše to što spočitavaju državi što hapsi one koji planiraju rušenje državnog poretka, a vezano za hapšenje Lazara Mišića zbog planiranja blokada auto-puteva, predsednik kaže:

- Đavo je uvek u detaljima. Zato je moja koncentracija uvek bila ono što je nerviralo protivnike, a nama donosilo rezultat. Kao što sam uvek insistirao na slučaju Valjevo i zvučnom topu, pa samo čekajte trenutak kada ćete iz Evrope i Amerika dobiti priznanje da zvučni top nije postojao i da je sve bila velika laž i prevara. Tako ste zaboravili da kažete za tog mladića da nije reč o blokiranju auto-puteva, jer su to planirale i radile njih stotine-hiljade, već je reč o blokiranju TENT-a i ostavljanju Srbije bez struje. To državni organi rade i ja verujem da će i to završiti u redovnom postupku, čak i bez pritvora i bez bilo čega. Ali to je stvar na tužiocima i sudijama da donose odluke. Što se tiče blokiranja ovoga ili onoga, davno prošlo vreme. Ta priča je prošla. Možete da se slikate, skačete, vičete, ludujete na N1 i Novoj S koliko hoćete, bilo pa prošlo. Sad je to podgrevanje krompira, a podgrejan krompir malo ko hoće.

O NIS-u

- U toku su razgovori, baš u ovom trenutku. Čekamo naredne dane i tada ćemo doneti konačnu odluku. Nekima se učinilo da mogu da nas ucenjuju i da možemo da prihavtamo rešenja koja su za nas neprihvatljiva. Ja se nadam kompromisu. Ako ga bude, bude, ako ga ne bude, ne bude.

Na pitanje o kakvim je ucenama reč, vezano za NIS, Vučić kaže:

- Rekao sam da postoje čudni neki zahtevi i dalje od toga neću ići. Nadam se da će to biti završeno koliko sledeće nedelje. U ovakvoj situaciji i problemima zemlja mora da ima normalno funkcionisanje. Biću obavešten kako je prošlo ovo današnje, ima nekih 4-5 tačaka sporenja - rekao je Vučić i dodao da se nada kompromisu.

O brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe" i predfinansiranju kaže:

- Kada imate velika investiciona ulaganja. Srbija ima mnogo novca. Mi 7 posto dajemo u kapitalne investicije, nijedna zemlja to ne daje. Mi ćemo sve da platimo i oni to znaju. Oni znaju da je to za nas sitnica. Da nemamo pare, ne bismo ni gradili. Ja verujem da ću za Vidovdan, kada budemo otvorili Čačak-Kraljevo, još jedan ugovor da potpišem. Mi to finansiramo sve suštinski. Samo što su povoljniji uslovi. To je opšte poznato. ovo govori o uspesima, koliko je srpska ekonomija žilava, veoma rezistentna, otprna, izdržala je i ovaj šok. Mi moramo da radimo još više.

Obraćanje Li Minga

Ambasador Li Ming čestitao je kineskoj kompaniji i istakao važnost projekta.

- Ovo je još jedno značajno svedoćanstvo i dokaz prijateljstva Srbije i Kine. Uveren sam da će kinsesk kompanija završiti projekat uz visoke standarde - rekao je ambasador

Potpisani ugovori

Ceremonija se održava u Vili Mir. Sporazum i ugovor potpisali su ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i direktor ogranka Šandong Srbija Čang Sjusijen.

O putu "Vožd Karađorđe"

Vučić je na Instagramu danas objavio da je vrednost tog projekta milijardu i trista miliona evra.

Istakao je i da će se ispunjenjem tog ugovora spojiti Beograd i njegovi južni delovi sa severnim delom Šumadije.

- Konačno ćemo Mladenovac i Lazarevac da spojimo ne samo sa Aranđelovcem, već u potpunosti i sa Beogradom, ali će i Mladenovac i Sopot i Lazarevac, ali i Topola i Rača i Kragujevac, na kraju krajeva, sva mesta u našoj Šumadiji, Rudnik, biti neuporedivo bolje povezani sa Beogradom nego što su bili do sada - rekao je Vučić.

Naveo je da su to kilometri i kilometri, gotovo 90 kilometara, od Čibutkovice, Progoreoca, preko Orašca do Aranđelovca, dakle lazarevački pravac, od Malog Požarevca do Mladenovca i Aranđelovca.

Prema podacima Koridora Srbije projektu izgradnje državnog puta I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata teritotije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor, koje su deo Šumadijskog, Pomoravskog i Borskog okruga.

Državni put I reda ''Vožd Karađorđe'' obuhvata deonicu Lazarevac (Županjac) - Aranđelovac, deonicu Mali Požarevac - Mladenovac - Aranđelovac, deonicu Aranđelovac - Topola - Rača - Markovac , zatim deonicu Markovac - Svilajnac - Despotovac i deonicu Despotovac - Bor.