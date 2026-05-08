TRAMP SE HITNO OGLASIO POSLE NAPADA NA AMERIČKE RAZARAČE: Iran lansirao rakete i dronove u Ormuskom moreuzu

TRI američka razarača u blizini Ormuskog moreuza napadnuta su u toku noći raketama i dronovima iranske mornarice, preneo je Tasnim, pozivajući se na obaveštene izvore.

Prema navodima izvora, američki razarači povukli su se ka Omanskom moru nakon napada, koji su izvedeni raketama i, kako se navodi, samoubilačkim dronovima.

CBS njuz je preneo da su meta napada bili razarači USS Truxton, USS Mason i USS Rafael Peralta, dok su SAD, prema istom izvoru, izvele udare na dve iranske luke u blizini moreuza. Centralna komanda američke vojske potvrdila je da je došlo do napada i saopštila da su američke snage odgovorile "udarima u samoodbrani" na iranske ciljeve.

Mornarica Korpusa garde islamske revolucije navela je da su iranske snage koristile balističke i protivbrodske krstareće rakete, kao i dronove sa visokoeksplozivnim bojevim glavama, kao odgovor na, kako tvrdi, američko kršenje primirja. Američki predsednik Donald Tramp rekao je rano jutros da primirje između SAD i Irana ostaje na snazi nakon što su dve strane razmenile vatru protekle noći u Ormuskom moreuzu.

- Tri američka razarača svetske klase su upravo prošla, veoma uspešno, kroz Ormuski moreuz, pod vatrom. Nije pričinjena nikakva šteta tim razačarima, ali je velika šteta naneta iranskim napadačima. Oni su potpuno uništeni zajedno sa brojnim malim brodovima, koji se koriste kao zamena za njihovu u potpunosti obezglavljenu mornaricu - napisao je Tramp rano jutros na svojoj mreži Truth Social.

Kako je naveo, ti iranski brodovi su "otišli na dno mora, brzo i efikasno".

- Rakete su ispaljene na naše razarače i lako su oborene. Isto tako, došli su dronovi, i spaljeni su dok su još bili u vazduhu. Pali su tako lepo u okean, kao kad leptir pada u svoj grob - dodao je Tramp.

