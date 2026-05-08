SRBIJA ZANEMELA PRED MEČ SA HRVATOM! Novak Đoković je totalno zatečen, ovo nikako nije očekivao

NOVAK Đoković se vraća na teren!

Foto: /IPA / Sipa Press / Profimedia

Srpski teniser će u petak, ne pre 14.30, igrati meč drugog kola na Mastersu u Rimu, a protivnik će mu biti Hrvat Dino Prižmić.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i one su mnoge bacile u nevericu. Đoković jeste favorit, ali ni sam Novak verovatno nije očekivao da će u meču drugog kola nekog Mastersa kvota na njega biti čak 1,55.

Sa druge strane, kvota na pobedu Prižmića je 2,45 tako da je jasno da nas očekuje puno uzbuđenja.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu