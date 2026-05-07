VUČIĆ O POTEZU HRVATSKE AVIO-KOMPANIJE ZBOG KRIZE: Normalna odluka, samo mi mislimo da je posao svakog od nas da čuva bogate

PREDSEDNIK Republike Srbije, Aleksandar Vučić, prisustvovao je u Beogradu potpisivanju dokumenata za izgradnju državnog puta „Vožd Karađorđe“, gde je govorio o ekonomskim kretanjima i aktuelnim izazovima u regionu i Evropi.

Odgovarajući na pitanje novinara o najavama hrvatske avio-kompanije Croatia Airlines da u narednom tromesečju otkaže oko 900 letova zbog rasta troškova goriva, Vučić je rekao:

- Normalan odluka rukovodstva hrvatske aviokompanije, razumna, racionalna i tržišno orijentisana. Pametni ljudi, visoka cena kerozina, ukidaju linije na kojima gube pare. A mi ovde, ne znam zašto to nismo uradili, verovatno zato što Er Srbija ima veće finansijske bafere i bolje nešto funkcionisanje. Ali kod nas u našim glavama najbolje funkcioniše socijalističko samoupravljanje, što se vidi iz svakog pitanja i mog odgovora. Što se tiče Lufthanze, Kroacija erlajnsa, ljudi se ponašaju tržišno, ukinuće ne 900, već 9.000 letova, ako bude trebalo.

Što da im propada kompanija dok je cena nafte, cena kerozina toliko visoka. Samo mi mislimo da je posao svakog od nas da čuva bogate. Da vi razumete, mi ovim štitimo vas, nas, srednji sloj i bogate, ovim što radimo sa akcizama i rezervama. Znate li koja je bolja mera? Odmah ću vam reći. Što mi je MMF kaže, svi kažu - pusti da cena goriva bude 250. Ti, Vučiću, plaćaj 250, imaš veliku platu, vi svi ovde imate veliku platu, ne računam snimatelje. Svi imamo velike plate. A onda običnom narodu, vi narode platite manje nego što je danas, 212-214, ti plati 200. Za sirotinju.

Tako da targetujemo, da dajemo sirotnji da plaća manje, da oporezujemo bogatije, nek bogati plate onoliko koliko bi platili svuda. Ja znam da je to nemoguće sprovesti u Srbiji, jer bi oni koji su najbogatiji u Srbiji odjednom postali najsiromašniji. Skinuli bi se u bermude pocepane i ofucane i odlazili na pumpe da sipaju sebi gorivo, ne bi li oteli sirotinji. Zato što ne znam kako bi to sproveo u delo, zato jednu dobro targetovanu stvar ne možemo da sprovedemo u delo i opet pomažemo bogatima.

Da budem otvoren, ljutim se na sebe jer ne mogu da nađem način kako da to izvedemo. Zato sam srećan zbog mera za poljoprivrednike, iako i tu pomaćemo pre svega ratarske tajkune. Naravno, pomažemo i seljaku, ali u mnogo manjoj meri nego onima koji su najbogatiji. Šta da radite - kazao je.

