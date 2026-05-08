Torte i kolači

KINDER ROLAT: Mekan, sočan i neodoljivo kremast

Milena Tomasevic

08. 05. 2026. u 07:00

Vazdušasta kora, lagana krema i bogata čokoladna glazura čine ovaj rolat idealnim izborom za svaku priliku — od porodičnog deserta do svečane trpeze.

КИНДЕР РОЛАТ: Мекан, сочан и неодољиво кремаст

FOTO: Novosti


Sastojci
Za koru:
  • 6 jaja
  • 8 kašika šećera
  • 6 kašika tople vode
  • 4 kašike brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 2 kašike kakao praha

Za fil:

  • 250 ml slatke pavlake
  • 50 gr šećera u prahu
  • 100 gr krem sira

Za glazuru:

  • 100 gr čokolade
  • 1 dl slatke pavlake

Priprema

Umutite belanca u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer. Kada dobijete gustu i sjajnu smesu, dodajte žumanca i polako sipajte toplu vodu, uz lagano mešanje.Isključite mikser, pa špatulom pažljivo umešajte prosejano brašno, kakao i prašak za pecivo. Mešajte laganim pokretima kako bi smesa ostala vazdušasta.Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite oko 20 minuta u rerni zagrejanoj na 180 °C.Pečen biskvit odmah uvijte zajedno sa papirom u rolat i ostavite da se ohladi.Za fil umutite slatku pavlaku, šećer u prahu i krem sir dok ne dobijete laganu i kremastu smesu.Ohlađenu koru pažljivo odmotajte, premažite filom i ponovo urolajte.Za glazuru zagrejte slatku pavlaku do ključanja, pa prelijte preko izlomljene čokolade. Mešajte dok ne dobijete glatku glazuru, pa njome prelijte rolat.

Uživajte!

