KINDER ROLAT: Mekan, sočan i neodoljivo kremast
Vazdušasta kora, lagana krema i bogata čokoladna glazura čine ovaj rolat idealnim izborom za svaku priliku — od porodičnog deserta do svečane trpeze.
Za koru:
- 6 jaja
- 8 kašika šećera
- 6 kašika tople vode
- 4 kašike brašna
- 1 prašak za pecivo
- 2 kašike kakao praha
Za fil:
- 250 ml slatke pavlake
- 50 gr šećera u prahu
- 100 gr krem sira
Za glazuru:
- 100 gr čokolade
- 1 dl slatke pavlake
Priprema
Umutite belanca u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer. Kada dobijete gustu i sjajnu smesu, dodajte žumanca i polako sipajte toplu vodu, uz lagano mešanje.Isključite mikser, pa špatulom pažljivo umešajte prosejano brašno, kakao i prašak za pecivo. Mešajte laganim pokretima kako bi smesa ostala vazdušasta.Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite oko 20 minuta u rerni zagrejanoj na 180 °C.Pečen biskvit odmah uvijte zajedno sa papirom u rolat i ostavite da se ohladi.Za fil umutite slatku pavlaku, šećer u prahu i krem sir dok ne dobijete laganu i kremastu smesu.Ohlađenu koru pažljivo odmotajte, premažite filom i ponovo urolajte.Za glazuru zagrejte slatku pavlaku do ključanja, pa prelijte preko izlomljene čokolade. Mešajte dok ne dobijete glatku glazuru, pa njome prelijte rolat.
Uživajte!
Preporučujemo
DOMAĆE LEPINjE PUNjENE SIROM: Mirisno pecivo koje nestaje za minut
07. 05. 2026. u 15:00
TUFAHIJA KOLAČ: Sočan desert od jabuka koji osvaja na prvi zalogaj
07. 05. 2026. u 10:00
KREMASTA PITA: Pita koja osvaja izgledom i ukusom
07. 05. 2026. u 13:00 >> 06:28
BRUSKETE PICA ZA PET MINUTA: Brz i neodoljiv ukus kao iz picerije
06. 05. 2026. u 11:00
RUSIJA PONOVO BRUJI O IZJAVI VUČIĆA: Reči predsednika o sankcijama udarna vest u ruskim medijima
RUSKA agencija TASS prenosi kao udarnu vest izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao sinoć da bi, ukoliko bi odlučio da uvede sankcije Rusiji, „izdao dušu naroda“.
06. 05. 2026. u 11:22
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
ŠOK NA NAJLON PIJACI: Srbin kupio stare stolice, vrede pravo bogatstvo (VIDEO)
NA prvi pogled, činile su se kao još jedan komad starog nameštaja, ali je iskusno oko prepoznalo o čemu je reč.
07. 05. 2026. u 10:25
Komentari (0)