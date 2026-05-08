KINDER ROLAT: Mekan, sočan i neodoljivo kremast

Vazdušasta kora, lagana krema i bogata čokoladna glazura čine ovaj rolat idealnim izborom za svaku priliku — od porodičnog deserta do svečane trpeze.

6 jaja

8 kašika šećera

6 kašika tople vode

4 kašike brašna

1 prašak za pecivo

2 kašike kakao praha

Za koru:

Za fil:

250 ml slatke pavlake

50 gr šećera u prahu

100 gr krem sira

Za glazuru:

100 gr čokolade

1 dl slatke pavlake

Priprema

Umutite belanca u čvrst sneg, postepeno dodajući šećer. Kada dobijete gustu i sjajnu smesu, dodajte žumanca i polako sipajte toplu vodu, uz lagano mešanje.Isključite mikser, pa špatulom pažljivo umešajte prosejano brašno, kakao i prašak za pecivo. Mešajte laganim pokretima kako bi smesa ostala vazdušasta.Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite oko 20 minuta u rerni zagrejanoj na 180 °C.Pečen biskvit odmah uvijte zajedno sa papirom u rolat i ostavite da se ohladi.Za fil umutite slatku pavlaku, šećer u prahu i krem sir dok ne dobijete laganu i kremastu smesu.Ohlađenu koru pažljivo odmotajte, premažite filom i ponovo urolajte.Za glazuru zagrejte slatku pavlaku do ključanja, pa prelijte preko izlomljene čokolade. Mešajte dok ne dobijete glatku glazuru, pa njome prelijte rolat.

Uživajte!