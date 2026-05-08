ŽESTOKI NAPAD: Ukrajina pogodila veliku rusku rafineriju i odbrambeni tehnološki centar (VIDEO)

UKRAJINSKE snage su tokom noći 8. maja navodno izvele napad na ključne ruske vojno industrijske objekte, gađajući rafineriju nafte i filijalu odbrambenog tehnološkog centra, prenose ruski Telegram kanali.

Foto: X

Fotografije i snimci koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju požar u rafineriji „Slavnjeft JANOS“ u Jaroslavlju tokom napada.

Rafinerija „Slavnjeft JANOS“ jedna je od pet najvećih u Rusiji i ima kapacitet proizvodnje veći od 15 miliona tona godišnje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je snimak napada.

Yaroslavl, more than 700 kilometers from Ukraine’s state border. An oil sector facility that was of great importance for financing Russia’s war.



I thank the Armed Forces of Ukraine and our military intelligence for this manifestation of justice. Ukraine’s long-range sanctions… pic.twitter.com/42OeP0K44t — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) May 8, 2026

Eksplozije i požari u Rostovu na Donu

Kasnije tokom jutra brojne eksplozije čule su se u Rostovu na Donu, gde je ukrajinska vojska takođe navodno izvela napad na industrijsku zonu grada.

Prijavljeni su požari u fabrici premaza i boja „Empils“, kao i u filijali Naučno tehničkog centra „Radar“, istraživačke i odbrambene tehnološke kompanije povezane sa Ministarstvom odbrane Rusije, koja se bavi razvojem naprednih radarskih sistema.

Kyiv Independent navodi da za sada nije moguće nezavisno potvrditi ove izveštaje.

Iako nije odmah bilo jasno koje oružje je upotrebljeno, Ukrajina redovno izvodi dronske napade na vojne i industrijske objekte u Rusiji, uključujući naftnu infrastrukturu koja snabdeva ruske vojne operacije.

I rafinerija „Slavnjeft JANOS“ i industrijska zona oko Naučno tehničkog centra „Radar“ ranije su bili mete ukrajinskih napada.

🔥🛢️ Russian Yaroslavl oil refinery is once again burning as a result of an ongoing drone attack.



The facility was previously targeted less than two weeks ago, on April 26. https://t.co/gb1VugS8BW pic.twitter.com/ZNdSSVlAXn — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 7, 2026

Jaroslavlj se nalazi oko 700 kilometara od ukrajinske granice i približno 230 kilometara severoistočno od Moskve, dok je Rostov na Donu udaljen oko 230 kilometara od linije fronta u Ukrajini.

Ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom navedenih napada, a puni obim štete za sada nije poznat.

U drugim delovima teritorija pod ruskom kontrolom, požar je primećen na velikoj električnoj podstanici u Krasnoperekopsku na Krimu, prema navodima Telegram kanala „Krimski vetar“.

NASA-in sistem za praćenje požara FIRMS takođe ukazuje na mogući požar u obližnjem hemijskom postrojenju „PJSC BROM“, iako za sada nisu objavljeni snimci ili fotografije koji bi to potvrdili. Ova fabrika specijalizovana je za proizvodnju broma.