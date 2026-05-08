Svet

ŽESTOKI NAPAD: Ukrajina pogodila veliku rusku rafineriju i odbrambeni tehnološki centar (VIDEO)

Новости онлине

08. 05. 2026. u 08:52

UKRAJINSKE snage su tokom noći 8. maja navodno izvele napad na ključne ruske vojno industrijske objekte, gađajući rafineriju nafte i filijalu odbrambenog tehnološkog centra, prenose ruski Telegram kanali.

ЖЕСТОКИ НАПАД: Украјина погодила велику руску рафинерију и одбрамбени технолошки центар (ВИДЕО)

Foto: X

Fotografije i snimci koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju požar u rafineriji „Slavnjeft JANOS“ u Jaroslavlju tokom napada.

Rafinerija „Slavnjeft JANOS“ jedna je od pet najvećih u Rusiji i ima kapacitet proizvodnje veći od 15 miliona tona godišnje.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je snimak napada.

Eksplozije i požari u Rostovu na Donu

Kasnije tokom jutra brojne eksplozije čule su se u Rostovu na Donu, gde je ukrajinska vojska takođe navodno izvela napad na industrijsku zonu grada.

Prijavljeni su požari u fabrici premaza i boja „Empils“, kao i u filijali Naučno tehničkog centra „Radar“, istraživačke i odbrambene tehnološke kompanije povezane sa Ministarstvom odbrane Rusije, koja se bavi razvojem naprednih radarskih sistema.

Kyiv Independent navodi da za sada nije moguće nezavisno potvrditi ove izveštaje.

Iako nije odmah bilo jasno koje oružje je upotrebljeno, Ukrajina redovno izvodi dronske napade na vojne i industrijske objekte u Rusiji, uključujući naftnu infrastrukturu koja snabdeva ruske vojne operacije.

I rafinerija „Slavnjeft JANOS“ i industrijska zona oko Naučno tehničkog centra „Radar“ ranije su bili mete ukrajinskih napada.

Jaroslavlj se nalazi oko 700 kilometara od ukrajinske granice i približno 230 kilometara severoistočno od Moskve, dok je Rostov na Donu udaljen oko 230 kilometara od linije fronta u Ukrajini.

Ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom navedenih napada, a puni obim štete za sada nije poznat.

U drugim delovima teritorija pod ruskom kontrolom, požar je primećen na velikoj električnoj podstanici u Krasnoperekopsku na Krimu, prema navodima Telegram kanala „Krimski vetar“.

NASA-in sistem za praćenje požara FIRMS takođe ukazuje na mogući požar u obližnjem hemijskom postrojenju „PJSC BROM“, iako za sada nisu objavljeni snimci ili fotografije koji bi to potvrdili. Ova fabrika specijalizovana je za proizvodnju broma.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

RIJERA POD PRITISKOM: Poraz od Dortmunda mogao bi značiti kraj za španskog stručnjaka
Tip fudbal

0 0

RIJERA POD PRITISKOM: Poraz od Dortmunda mogao bi značiti kraj za španskog stručnjaka

U poslednjem ovosezonskom bundesligaškom meču pred svojim navijačima, Borusija Dortmund će od 20.30 na "Vestfalenu" ugostiti Ajntraht. Tim Nika Kovača ima pet bodova više od Lajpciga na dva kola do kraja i večeras bi mogao zaključati drugo mesto na tabeli, dok Frankfurt još uvek vodi žestoku borbu za mesto koje vodi u Evropu i pozitivan rezultat mu je preko potreban.

08. 05. 2026. u 06:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVAT ŠOKIRAO NOVAKA ĐOKOVIĆA U RIMU! Ko je ovome mogao da se nada?

HRVAT ŠOKIRAO NOVAKA ĐOKOVIĆA U RIMU! Ko je ovome mogao da se nada?