ZA SVE JE KRIVA KRTICA! Oglasio se Valverde nakon što je dobio batine od Čuamenija

08. 05. 2026. u 06:11

Fudbalska vest dana, verovatno meseca, a možda i dosadašnjeg toka 2026. godine jeste dvostruka tuča Fedea Valverdea i Oreljena Čumenija. Završilo se kontuzijom i velikom posekotinom Urugvajca koji je morao u bolnicu, zaradio nekoliko šavova.

Foto: Tanjug/AP Photo/Matthias Schrader

Za sada postoje dve verzije priče. Marka je objavila da je Valverde povredu zaradio slučaju, dok AS tvrdi da ga je Francuz dobro nokautirao.

Nešto se očigledno desilo u svlačionici Reala, šta tačno znaju samo protagonisti incidenta – Oreljen Čuameni i Federiko Valverde. A, ako pitate ovog drugog, nije dobio "batine" kako su tokom dana pisali španski mediji. 

Valverde tvrdi da Real ima ‘krticu’ u svlačionici koja u javnost iznosi informacije koje iz svlačionice drugog kluba ne bi izašle. 

- Juče sam imao incident sa saigračem tokom treninga. Umor od takmičenja i frustracija su učinili da sve izgleda preuveličano. U normalnoj svlačionici ovakve stvari mogu da se dese i obično se rešavaju interno, bez da postanu javne. Jasno je da neko ovde širi glasine, a u sezoni bez titula, gde je Real Madrid uvek pod lupom, sve se preuveličava”, napisao je Valverde. 

Ne negira neumorni vezista da je dva puta u dva dana imao raspravu sa saigračem.

- Danas smo imali još jednu nesuglasicu. Tokom rasprave sam slučajno udario o sto, što je izazvalo malu posekotinu na čelu, zbog koje je bila potrebna rutinska poseta bolnici. Ni u jednom trenutku me saigrač nije udario, niti sam ja udario njega.  Osećam da su me bes zbog situacije i frustracija što vidim neke od nas kako se muče da preguraju kraj sezone, dajući sve od sebe, doveli do tačke da se raspravljam sa saigračem. Žao mi je. Zaista mi je žao jer me ova situacija boli, ovaj trenutak kroz koji prolazimo je bolan”.

Ističe Valverde da su tenzije unutar svlačionice proizvod razočaravajućih rezultata koje Real beleži ove sezone.

- Real Madrid je jedna od najvažnijih stvari u mom životu i ne mogu biti ravnodušan prema tome. Rezultat je nagomilavanje stvari koje kulminiraju u besmislenoj svađi, oštećujući moj imidž i ostavljajući prostora sumnjama koje će samo doliti ulje na vatru ovog nesrećnog slučaja. Nisam planirao da se oglašavam do kraja sezone. Eliminisani smo iz Lige šampiona, a ja sam svoj bes i ogorčenost zadržao za sebe. Protraćili smo još jednu godinu, a ja nisam bio u poziciji da objavljujem na društvenim mrežama kada je jedini obraz koji sam imao da pokažem bio na terenu, i osećam da sam to i uradio. Zato sam ja taj koji je najtužniji i koga najviše boli što prolazi kroz ovu situaciju koja me sprečava da igram sledeći meč zbog medicinskih odluka. Uvek sam davao sve od sebe, do samog kraja, i boli me više nego bilo koga što to ne mogu da učinim. Stojim na raspolaganju klubu i saigračima da sarađujem u bilo kojoj odluci koju smatraju neophodnom. Hvala vam”, napisao je Valverde. 

TOPIĆ GLEDA KA BIRMINGEMU: Naša najbolja atletičarka završila pripreme u Izmiru i očekuje vrhunac sezone na Evropskom prvenstvu

ANGELINA Topić je arhivirale svetsko srebro sa dvoranskog SP u poljskom Torunju i već gleda ka Birmingemu, gde će se održati Evropsko prvenstvo od 10. do 16.avgusta. Naša najbolja atletičarka je zajedno sa drugovima iz reprezentacija, Aleksandrijom Mitrović i Lukom Bošković završila pripreme u turskom Izmiru i polako se okreće takmičenjima koja je očekuju ovog leta.

07. 05. 2026. u 23:05

OGLASILI SE VATERPOLISTI SRBIJE: NJih 11 neće da igra za reprezentaciju posle ostavke selektora

