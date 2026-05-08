SRBIN OVO VIŠE NEĆE DA TRPI! Brutalna poruka Novaka Đokovića uzdrmala teniski svet

HAOS u svetu tenisa se nastavlja!

Mauricio Paiz / Alamy / Profimedia

Novak Đoković javno je podržao Arinu Sabalenku i njene stavove o finansijskoj raspodeli u tenisu. Nakon što je Beloruskinja govorila o nezadovoljstvu zbog malog procenta novca koji pripada igračima od ukupne zarade turnira, Srbin je stao na njenu stranu.

Najbolji teniser svih vremena istakao je u Rimu da mu je drago kada vodeći igrači otvoreno dignu glas. To su posle Sabalenke učinile i Elena Ribakina i Koko Gof. One su čak i zapretile bojkotom grend slemova.

– Volim da vidim kada lideri ovog sporta naprave iskorak i govore o onome što bi trebalo da se promeni. Tenis je takođe biznis i mora da mu se pristupi sa svih strana, da svi zajedno rade i da pronađu pravu formulu. Veoma mali broj igrač može da živi od tenisa. Pričamo o profitu i gubitku na kraju dana. Kada na papir staviš putovanja, tvoj tim, sve troškove i vidiš onda da li si uspeo da sačuvaš nešto novca da investiraš u nešto drugo. Mali broj ljudi u tome uspe – rekao je Đoković.

Srpski as podsetio je i na svoj angažman kroz PTPA, organizaciju koju je osnovao sa ciljem da se igrači izbore za bolji položaj. On se iz nje povukao zbog neslaganja sa pravcem u kojem se organizacija razvijala.

– Monopol u našem sportu je veoma jak. Ako se vratite na vreme kada je ATP osnovan, tamo kasnih osamdesetih i početkom devedesetih prošlog veka, mnogo se toga promenilo od tada. Međutim, mnoge stvari u samoj strukturi se nisu promenile – objasnio je Novak.

Đoković je potom govorio i o svom iskustvu rada u Savetu igrača, istakavši da tenis funkcioniše po sistemu u kojem igrači imaju veoma malo uticaja na ključne odluke.

– Igrači koji se nalaze u Savetu igrača nemaju apsolutno nikakvu moć. Bio sam tamo godinama i sa strane možda deluje kao da imaju neku moć, ali je celokupna struktura dizajnirana na taj način da igrači ne mogu da dobiju ono što žele. Zato je potrebno da se oni najbolji igrači ujedine i da pregovaraju direktno sa grend slemovima. Mislim da je to pravi put – zaključio je Đoković.

Srpski teniser će turnir u Rimu otvoriti duelom protiv hrvatskog igrača Dina Prižmića.