"KARAĐORĐE" ARTERIJA ŠUMADIJE Vučić: Trasa dužine 125 kilometara, vrednost radova 1,3 milijarde evra - Sve će biti završeno do 2035.

PROJEKCIJE pokazuju da će srpska ekonomija rasti brže od svetske. Sledeće godine imaće najbrži ekonomski rast u Evropi, brži od svih zemalja regiona, brže od Ukrajine, Moldavije, brže od svih, brže od Rusije, ali to zavisi od nas, to zavisi od toga hoćemo li mi imati dovoljno snage, dovoljno energije da se posvetimo radu i da verujemo u svoj rad, a ne da čekamo i da tražimo odgovore.

Ova pozitivna predviđanja MMF, svetske banke i Svetskog ekonomskog foruma izneo je juče predsednik Aleksandar Vučić, koji je u Beogradu prisustvovao potpisivanju dokumenata o izgradnji brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" sa kineskom kompanijom "Šandung". U prvoj fazi biće izgrađena 83 kilometra, dok će u drugoj, koja će biti završena do 2035. biti urađena još 42 kilometra, a vrednost radova je 1,3 milijarde evra.

Podsetio je da je Srbija do pre 12 godina imala svega 596 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, kao i da je od 2013. godine do danas izgrađeno više od 622 kilometra novih auto-puteva i brzih saobraćajnica, a da je u izgradnji još 380.



- Dakle, više od 1.000 kilometara novih auto - puteva i brzih saobraćajnica, gotovo dvostruko više nego od 1945. do 2012. Srbija se menja vidljivo, Srbija se menja nesporno - naglasio je Vučić posle ceremonije u vili Mir.

On je naveo da međunarodne finansijske institucije za 2027. godinu prognoziraju rast Srbije od 3,5 odsto. Prema njegovim rečima, razvijene zemlje će u isto vreme imati rast od oko 1,7 odsto, što znači da bi Srbija rasla više nego dvostruko brže od razvijenih ekonomija. Vučić je rekao da se za Severnu Makedoniju predviđa rast od tri odsto, a za Albaniju 3,2 odsto. Za našu zemlju u ovoj godini trenutno se predviđa privredni rast od 2,8 odsto, ali država očekuje da bi, uz jačanje građevinske industrije, rast mogao da bude i tri odsto.

Govoreći o globalnoj ekonomiji, Vučić je naveo da će svetska ekonomija rasti sporije od srpske i upozorio da ratovi u Ukrajini i sukobi na Bliskom istoku ostavljaju dugoročne posledice po ekonomije širom sveta. Dodao je da je Srbija zbog globalne krize i ekonomskih šokova izgubila najmanje između 120 i 150 miliona evra.

Prema njegovim rečima, EU je formalno izgubila 27 milijardi evra, dok je stvarni trošak verovatno bliži 50 milijardi evra. Vučić je naveo da je aktuelna situacija posledica četvrtog ekonomskog šoka zaredom, podsećajući da je prvi veliki udarac bila pandemija kovida.

ŠEF DRŽAVE PREDSTAVIO PLAN ZA BUDUĆNOST ZEMLjE SAŽET U PET TAČAKA MANjA VLADA I REFORMA OBRAZOVANjA

PREDSEDNIK Srbije poručio je da je vreme za hrabre i važne odluke, koje u fokus stavljaju brigu o ljudima, ekonomski razvoj i borbu protiv bahatosti, arogancije i osionosti vlastodržaca po principu "znaš ti ko sam ja". On je predstavio i plan za budućnost u 5 tačaka:

1. Drastično smanjenje broja članova Vlade, državnih sekretara, pomoćnika ministara, kao i njihovih aparata. Plan je da se ukinu brojne agencije, kancelarije i uprave koje su sebi svrha, a suštinskog razloga za njihovo postojanje nema. Radiće se na dodatnoj deregulaciji, poput nepotrebne sertifikacije robe koja dolazi iz EU, zbog čega ti proizvodi imaju višu cenu u Srbiji nego u EU.

2. Povećanje produktivnosti i više rada i posvećenosti. Vučić je protiv smanjenja broja radnih sati i dana:

- Toga neće biti. Radićemo više. Počeću od sebe i pokazati da je to moguće, a tražiću to i od svih ostalih. Nemačka, kao motor Evrope, da bi izdržala industrijsko-tehnološku utakmicu s Kinom i Amerikom, povećavaće radne sate i dane. Srbija ne sme i ne može da prihvati neodgovorne ideje o skraćivanju radnog vremena - rekao je predsednik.

3. Hrabra i snažna promena kompletnog obrazovnog sistema Srbije. To podrazumeva veću otvorenost prema svetu, posebno na nivou viših i visokih škola, ali i prihvatanje dualnog obrazovnog sistema.

4. Sveobuhvatan pristup rešavanju svih energetskih pitanja i problema, uključujući korišćenje nuklearne energije. Vučić je ukazao da se posle decenija u kojima nismo imali nove energetske objekte, sada planira izgradnja brojnih naftovoda, gasovoda, interkonektora, hidroelektrana, vetroparkova i solarnih elektrana. Istakao je da sve to neće biti dovoljno za energetsku stabilnost Srbije bez izgradnje malih i velikih nuklearnih postrojenja, da će to biti najveći izazov za buduću vladu, kao i upravljanje rudnim blagom, sirovinama, mineralima i retkim metalima.

5. Agresivno usvajanje znanja i njegova primena u robotici, veštačkoj inteligenciji i modernim tehnologijama.U planu je dalja kupovina superkompjutera i izgradnja data centra, koja ne sme da se prekine zbog nedostatka električne energije, jer će to da napravi razliku u našu, srpsku korist u odnosu na region.

Predsednik Srbije je naveo da je naša država bolje podnela posledice krize zahvaljujući finansijskim rezervama i odgovornoj politici iz prethodnih godina, ali je istakao da se posledice i dalje snažno osećaju.

- Mi moramo da se pripremimo za teško vreme koje nesumnjivo dolazi. Imao sam prethodnih dana važne razgovore, svi su veoma zabrinuti, zato što se tanje rezerve. Mi imamo u ovom trenutku najmanje problema sa finansijskim baferima. Nama je više nego ikada potrebna ozbiljnost i odgovornost. Znam da sam rekao nešto što je tabu tema.

Evropa će morati da sebe promeni, jer ne može da izdrži utakmicu sa Kinom i Amerikom. Produktivnost, ne možemo da se merimo sa njima. Da bismo ostvarili rast od 3,5 moraćemo da radimo više. Ja ću pokušati na svom primeru. Moraćemo da sednemo i razgovaramo i o drugim reformama, koje ne moraju uvek da budu lepe i slatke. Nije moj posao da budem fin, već da uradim nešto za Srbiju. Mene interesuje šta piše na semaforu.

Ukazao je da će "Vožd Karađorđe" povezati Mali Požarevac sa Mladenovcem, Mladenovac sa Orašcem i Orašac sa Aranđelovcem, odnosno, jug Beograda, sever Šumadije i Pomoravlje.

- Ukupno će biti izgrađeno 125 kilometara od petlje Belosavci. Spajamo "Miloš Veliki" sa Koridorom 10. To će biti gotovo u skladu sa programom koji smo već najavili do 2035. - rekao je Vučić.

Istakao je da će put imati veliki značaj za dovođenje novih kompanija u taj deo Šumadije, ali i za celu Šumadiju kada je reč o turizmu, jer će Beograđanima Bukulja, Kosmaj i Rudnik biti nadohvat ruke. Planirano je da ta deonica bude završena za tri godine, a radovi će početi u julu. Vučić je naglasio da se kompanija "Šandung" pokazala kao odgovoran partner i naveo da oni sada završavaju put do Golupca, koji će se produžavati do Brze Palanke, a da grade i put Beograd - Zrenjanin - Novi Sad:

- Slušajući predsednika Sija na Trećem forumu "Pojasa i puta", kada je rekao "Srbija je naš čelični prijatelj, naši odnosi su izdržali test vremena i promena na svetskoj političkoj sceni", da "Kina podržava Srbiju u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta", i ima simbolike - ovaj put kroz Orašac, kroz mesto gde je Karađorđe podigao Prvi srpski ustanak 1804, još jedan je od simbola tog čeličnog prijateljstva - istakao je predsednik.

