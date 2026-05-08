SRBIN PRESEKAO! Dušan Vlahović okrenuo leđa Juventusu, ovaj gigant je već pripremio ugovor

08. 05. 2026. u 07:00

SRBIN je centralna tema svih fudbalskih priča!

СРБИН ПРЕСЕКАО! Душан Влаховић окренуо леђа Јувентусу, овај гигант је већ припремио уговор

Nderim Kaceli / Alamy / Profimedia

Naime, na svakodnevnom nivou zahuktava se saga na temu čiji će dres naredne sezone nositi Dušan Vlahović. Neprestano mediji širom Starog kontinenta pišu o srpskom napadaču, a najnovije informacije dolaze sa Čizme.

Kako prenosi "Gazzetta dello Sport", 54 dana uoči isteka ugovora, daleko su Srbin i Juventus od dogovora o produžetku saradnje.

Prestižni italijanski mediji navodi da je Vlahović odlučio da promeni prioritete i prednost pruži zainteresovanim evropskim velikanima, među kojima se mesecima unazad izdvajaju prvenstveno Bajern Minhen i Barselona.

Ukoliko Robert Levandovski zaista napusti "Nou Kamp", što izgleda kao sve izvesniji scenario, mogli bi da krenu u ofanzivu na potpis nekadašnjeg đaka Partizana.

"Gazzetta" dodaje da Vlahovićev status slobodnoh igrača dodatno prija Kataloncima, zbog ne tako sjajne finansijske situacije u kojoj se nalaze.

U tekstu koji je preneo i "Tutto Mercato", navodi da se da Stara dama nudi Srbinu ugovor uz smanjenje plate na 6.000.000 evra i bonuse… Italijanu dodaju i da je lopta u rukama Vlahovića i njegovog oca, koji brine o interesima ubojitog centarfora.

RIJERA POD PRITISKOM: Poraz od Dortmunda mogao bi značiti kraj za španskog stručnjaka
RIJERA POD PRITISKOM: Poraz od Dortmunda mogao bi značiti kraj za španskog stručnjaka

U poslednjem ovosezonskom bundesligaškom meču pred svojim navijačima, Borusija Dortmund će od 20.30 na "Vestfalenu" ugostiti Ajntraht. Tim Nika Kovača ima pet bodova više od Lajpciga na dva kola do kraja i večeras bi mogao zaključati drugo mesto na tabeli, dok Frankfurt još uvek vodi žestoku borbu za mesto koje vodi u Evropu i pozitivan rezultat mu je preko potreban.

08. 05. 2026. u 06:59

TOPIĆ GLEDA KA BIRMINGEMU: Naša najbolja atletičarka završila pripreme u Izmiru i očekuje vrhunac sezone na Evropskom prvenstvu
TOPIĆ GLEDA KA BIRMINGEMU: Naša najbolja atletičarka završila pripreme u Izmiru i očekuje vrhunac sezone na Evropskom prvenstvu

ANGELINA Topić je arhivirale svetsko srebro sa dvoranskog SP u poljskom Torunju i već gleda ka Birmingemu, gde će se održati Evropsko prvenstvo od 10. do 16.avgusta. Naša najbolja atletičarka je zajedno sa drugovima iz reprezentacija, Aleksandrijom Mitrović i Lukom Bošković završila pripreme u turskom Izmiru i polako se okreće takmičenjima koja je očekuju ovog leta.

07. 05. 2026. u 23:05

