SRBIN PRESEKAO! Dušan Vlahović okrenuo leđa Juventusu, ovaj gigant je već pripremio ugovor

SRBIN je centralna tema svih fudbalskih priča!

Naime, na svakodnevnom nivou zahuktava se saga na temu čiji će dres naredne sezone nositi Dušan Vlahović. Neprestano mediji širom Starog kontinenta pišu o srpskom napadaču, a najnovije informacije dolaze sa Čizme.

Kako prenosi "Gazzetta dello Sport", 54 dana uoči isteka ugovora, daleko su Srbin i Juventus od dogovora o produžetku saradnje.

Prestižni italijanski mediji navodi da je Vlahović odlučio da promeni prioritete i prednost pruži zainteresovanim evropskim velikanima, među kojima se mesecima unazad izdvajaju prvenstveno Bajern Minhen i Barselona.

Ukoliko Robert Levandovski zaista napusti "Nou Kamp", što izgleda kao sve izvesniji scenario, mogli bi da krenu u ofanzivu na potpis nekadašnjeg đaka Partizana.

"Gazzetta" dodaje da Vlahovićev status slobodnoh igrača dodatno prija Kataloncima, zbog ne tako sjajne finansijske situacije u kojoj se nalaze.

U tekstu koji je preneo i "Tutto Mercato", navodi da se da Stara dama nudi Srbinu ugovor uz smanjenje plate na 6.000.000 evra i bonuse… Italijanu dodaju i da je lopta u rukama Vlahovića i njegovog oca, koji brine o interesima ubojitog centarfora.