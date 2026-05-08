Politika

LAŽLJIVI N1 MORAO DA POTVRDI ISTINU: SNS nema ama baš nikakve veze s Mimovićem (VIDEO)

В.Н.

08. 05. 2026. u 08:20

NAKON što su na sva zvona objavili da biznismen Ranko Mimović želi da kupi ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS) za dve milijarde, sada su lažovski mediji morali da priznaju istinu.

ЛАЖЉИВИ Н1 МОРАО ДА ПОТВРДИ ИСТИНУ: СНС нема ама баш никакве везе с Мимовићем (ВИДЕО)

Voditeljka Danica Vučenić rekla je sledeće:

- I sada da stvar bude još zanimljivija, imamo danas dodatni začin. To je Ranko Mimović, manje poznati biznismen u široj javnosti, pretpostavljam da je u užim krugovima koje se bave ovom temom poznatiji. Poznat je, kako je Forbes upravo pisao, sudskim organima Slovenije. Iz Rojtersa stiže ta informacija, dakle, on je Rojtersu rekao da je spreman da kupi ruski udeo u NIS-u za 2 milijarde. Danas je predsednik Vučić demantovao da Mimović ima veze sa srpskim vlastima. Šta znamo o tome?

Petrica Đaković, novinarka Forbs Srbija, raspršila je svaku sumnju:

- Ne postoje indicije da je ovaj biznismen povezan sa vlastima, odnosno sa SNS-om - rekla je, dodajući da o dotičnom srpska javnost "zaista malo zna".

A kako je juče rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, on Mimovića ne poznaje i nije upoznat ni sa kakvim dopisom da za dve milijarde evra namerava da kupi ruski udeo u toj kompaniji.

- To je takva igra koja neće proći kod nas. To što ste vi naseli, pa ste mislili da vlast stoji iza toga, to govori o vama. Pre bih se ubio nego to dozvolio. Ili će doći neko ko zna tim poslom da se bavi, ili ćemo mi to da radimo na ozbiljan način ili će Amerikanci ukinuti Rusima sankcije, pa da oni nastave - kazao je Vučić.
 
Istakao je da Srbija neće dozvoliti da Mimović kupi udeo u NIS-u. 

- Čuj, našao neko dve milijarde evra pa hoće da kupi! Ne može, neće dati Srbija! - rekao je Vučić.

Predsednik je ovo rekao u odgovoru na pitanja novinara o napretku pregovora mađarskog MOL-a o kupovini ruskog udela u kompaniji Naftna industrija Srbije.

"KARAĐORĐE" ARTERIJA ŠUMADIJE Vučić: Trasa dužine 125 kilometara, vrednost radova 1,3 milijarde evra - Sve će biti završeno do 2035.

PROJEKCIJE pokazuju da će srpska ekonomija rasti brže od svetske. Sledeće godine imaće najbrži ekonomski rast u Evropi, brži od svih zemalja regiona, brže od Ukrajine, Moldavije, brže od svih, brže od Rusije, ali to zavisi od nas, to zavisi od toga hoćemo li mi imati dovoljno snage, dovoljno energije da se posvetimo radu i da verujemo u svoj rad, a ne da čekamo i da tražimo odgovore.

08. 05. 2026. u 08:10

