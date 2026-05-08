TOTALNO RASULO! Svi su potpisali osim njih, ova četvorica "delfina" će i dalje igrati za Srbiju

Srpski vaterpolo, decenijama simbol stabilnosti i najtrofejniji sport u zemlji, suočava se sa krizom koja preti da trajno uruši temelje nacionalnog tima.

Nakon što je selektor Uroš Stevanović podneo neopozivu ostavku, usledio je još jači udarac. Naime, jedanaest ključnih reprezentativaca, aktuelnih olimpijskih i evropskih šampiona, javno je poručilo da više neće nastupati za Srbiju dok je na čelu Saveza Slobodan Soro.

U zajedničkom pismu upućenom javnosti, koje su potpisali kapiten Nikola Jakšić, Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Viktor Rašović, Petar Jakšić, Radoslav Filipović i Radomir Drašović, kao glavni razlog naveden je sukob sa novim predsednikom Saveza, Slobodanom Sorom.

Igrači tvrde da je Soro, nekadašnji golman reprezentacije, u više navrata pokušao da omalovaži i diskredituje njihove uspehe, nazivajući zlatne medalje "plodom trenutne inspiracije".

​- Naše zlatne medalje nisu ni najmanje bile odraz trenutne inspiracije, kako to Slobodan Soro navodi, već godine velikih odricanja, treniranja, zajedništva i borbe – stoji u saopštenju igrača.

Oni su podsetili javnost i na ranije nesuglasice, tvrdeći da su pojedini reprezentativci već bili izloženi nesportskim potezima Sora i njegovog tima u Vaterpolo klubu Novi Beograd. Među optužbama se navode zabrane treniranja, izbacivanje iz kluba, pa čak i sprečavanje da igraju za nacionalni tim.

​- Posle dužeg razmišljanja i međusobnih razgovora, doneli smo jednoglasnu odluku da istupimo iz igranja za vaterpolo reprezentaciju Srbije dokle god je na njenom čelu Slobodan Soro i njegov tim ljudi – poručili su potpisnici pisma.

Ono što odmah privlači pažnju jeste činjenica da saopštenje nisu potpisala četiri igrača koja su takođe bila deo tima koji je osvojio evropsko zlato. Reč je o vaterpolistima Novog Beograda: Milanu Glušcu, Milošu Ćuku, Vasiliju Martinoviću i Nikoli Lukiću.

Njihova odluka da ne stanu uz većinu saigrača direktno se povezuje sa činjenicom da je Slobodan Soro proveo pet godina na različitim funkcijama u VK Novi Beograd, od direktora do predsednika, pre nego što je preuzeo vođenje Saveza.

Zanimljiv detalj je da će Nikola Lukić, jedan od igrača koji nije potpisao pismo, na kraju sezone napustiti Novi Beograd. On se vraća u kragujevački Radnički, klub čije boje brani čak sedam potpisnika saopštenja o bojkotu, što dodatno komplikuje već zamršenu situaciju u najtrofejnijem srpskom sportu.

