KOLAČ SA JAGODAMA: Savršen prolećni kolač koji osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

07. 05. 2026. u 06:00

Kada se spoje sočan biskvit, kremasta vanila i sveže jagode, dobija se desert koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Puding kocke sa jagodama su idealan izbor za porodična okupljanja, proslave ili jednostavno uživanje uz kafu.

КОЛАЧ СА ЈАГОДАМА: Савршен пролећни колач који осваја на први залогај

FOTO: Novosti


Sastojci

Biskvit:

  • 4 jaja
  • 60 gr šećera
  • 100 gr mlevenih oraha
  • 30 gr brašna
  • 2 kašike kakaa
  • 1 prašak za pecivo

Za prelivanje:

  • 150 ml toplog kakaa

Krema:

  • 500 ml mleka
  • 2 kesice pudinga od vanile
  • 8 kašika šećera
  • 250 gr margarina
  • 1 čašica kisele pavlake

Ostalo:

  • sveže jagode
  • šlag ili slatka pavlaka za dekoraciju

Priprema

Biskvit
Umutite žumanca sa šećerom dok ne postanu penasta. Dodajte mlevene orahe, kakao i brašno pomešano sa praškom za pecivo. Na kraju lagano umešajte umućen sneg od belanaca. Smesu izlijte u kalup (30x20 cm) i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 20 minuta. Pečeni biskvit prelijte toplim kakaom i ostavite da upije.

Fil
Puding pomešajte sa šećerom i malo mleka, a ostatak mleka stavite da provri. Skuvajte puding, prekrijte ga providnom folijom i ostavite da se ohladi. U ohlađen puding dodajte kiselu pavlaku i umućen margarin, pa sve dobro sjedinite. Polovinu kreme rasporedite preko biskvita. Preko toga poređajte jagode isečene na tanke kolutove, pa nanesite ostatak kreme. Vrh kolača premažite umućenim šlagom ili slatkom pavlakom i ukrasite po želji.

Uživajte! 

ITALIJANSKA PREMIJERKA U DONjEM VEŠU? Pojavile se slike Meloni, ona iskrena: "Šire laži, poboljšali su mi izgled!" (FOTO)

NA internetu su se pojavile lažne fotografije italijanske premijerke Đorđe Meloni, generisane uz pomoć veštačke inteligencije. S obzirom na to da su se proširile društvenim mrežama, Meloni se osvrnula na ovu neprijatnu situaciju, kritikovala dipfejk (deepfake) fotografije, a i upozorila kako to može biti vrlo opasan alat.

TELETINA U LIMUN SOSU: Lagano i puno ukusa
Za sve ljubitelje brzih i ukusnih jela, teletina u limun sosu je pravi izbor. Nežno meso, osvežavajući limun i mirisni začini stvaraju savršenu kombinaciju koja se priprema za svega nekoliko minuta, a ostavlja utisak pravog gurmanskog specijaliteta.

HRVATSKA U ŠOKU: Gasi se jedan od najčuvenijih hrvatskih fudbalskih klubova!