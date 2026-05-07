KOLAČ SA JAGODAMA: Savršen prolećni kolač koji osvaja na prvi zalogaj

Kada se spoje sočan biskvit, kremasta vanila i sveže jagode, dobija se desert koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Puding kocke sa jagodama su idealan izbor za porodična okupljanja, proslave ili jednostavno uživanje uz kafu.

Biskvit:

4 jaja

60 gr šećera

100 gr mlevenih oraha

30 gr brašna

2 kašike kakaa

1 prašak za pecivo

Za prelivanje:

150 ml toplog kakaa

Krema:

500 ml mleka

2 kesice pudinga od vanile

8 kašika šećera

250 gr margarina

1 čašica kisele pavlake

Ostalo:

sveže jagode

šlag ili slatka pavlaka za dekoraciju

Priprema

Biskvit

Umutite žumanca sa šećerom dok ne postanu penasta. Dodajte mlevene orahe, kakao i brašno pomešano sa praškom za pecivo. Na kraju lagano umešajte umućen sneg od belanaca. Smesu izlijte u kalup (30x20 cm) i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 20 minuta. Pečeni biskvit prelijte toplim kakaom i ostavite da upije.

Fil

Puding pomešajte sa šećerom i malo mleka, a ostatak mleka stavite da provri. Skuvajte puding, prekrijte ga providnom folijom i ostavite da se ohladi. U ohlađen puding dodajte kiselu pavlaku i umućen margarin, pa sve dobro sjedinite. Polovinu kreme rasporedite preko biskvita. Preko toga poređajte jagode isečene na tanke kolutove, pa nanesite ostatak kreme. Vrh kolača premažite umućenim šlagom ili slatkom pavlakom i ukrasite po želji.

Uživajte!