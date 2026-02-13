ZA LJUBITELJE TELETINE: Ćufte na turski način
Mada deluju kao obične ćufte, na koje smo navikli, ove imaju posve specifičan ukus, zahvaljujući mediteranskim začinima i telećem mesu od kog su napravljene.
Potrebno je:
450 g mlevenog telećeg mesa, 2 šargarepe, 70 g prezli, 2 dl paradajz sosa, 8 krompira, 300 g smrznutog graška, jaje, 5 dl goveđe supe, 4 kašike maslinovog ulja, kašičica mešanih mediteranskih začinskih trava, veza francuskog peršuna, so i biber.
Priprema:
U dubljoj činiji pomešajte mleveno meso, prezle, kašičicu mešanih mediteranskih začinskih trava, umućeno jaje, malo soli i bibera. Dobro izmešajte i „izmesite“ rukama, sve dok ne dobijete homogenu smesu, pa oblikujte 16 loptica približno iste veličine. Zagrejte ulje u tiganju, na srednjoj temparaturi, i kratko ispržite ćufte, oko 3-5 minuta. Potom umešajte paradajz sos, krompir, prethodno iseckan na sitnije kocke, grašak i goveđu supu. Posolite i pobiberite, poklopite i kuvajte oko 30 minuta na umerenoj vatri.
