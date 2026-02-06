Torte i kolači

TORTA OD LIMUNA I JAGODA: Savršen balans kiselkastih i slatkih ukusa

Milena Tomasevic

06. 02. 2026. u 07:00

Sočna i lagana limun torta, punjena voćnim filom od jagoda i nežnom kremom od vanilije. Osvežavajuća, aromatična i savršena za toplije dane. Voće možete prilagoditi svom ukusu, ali kombinacija limuna i jagoda je provereni klasik.

ТОРТА ОД ЛИМУНА И ЈАГОДА: Савршен баланс киселкастих и слатких укуса

FOTO: Novosti

Kore (kalup 20–22 cm)

  • 6 jaja 
  • prstohvat soli
  • 200 gr šećera
  • 200 gr glatkog brašna
  • 20 gr gustina
  • 12 gr praška za pecivo
  • 50 ml ulja
  • 1 vanilin šećer
  • kora od 1 limuna
  • 30 ml limunovog soka

Priprema:
Jaja miksajte sa prstohvatom soli, uz postepeno dodavanje šećera, dok ne dobijete svetlu i penastu smesu. Dodajte suve sastojke, ulje, koru limuna i limunov sok, pa sve sjedinite ručno. Smesu izlijte u kalup čije je dno obloženo papirom za pečenje. Pecite na 175°C, 45 minuta. Pečenu koru ohladite i presecite dva puta, da dobijete tri kore.

Voćna krema

  • 400 gr zamrznutih jagoda (ili malina)
  • 100 gr šećera
  • 35 gr gustina
  • 50 ml vode
  • 50 gr putera

Priprema:
Jagode i šećer zagrejte do ključanja. Gustin razmutite u vodi, dodajte u voće i kuvajte uz mešanje dok se ne zgusne. Na kraju umešajte puter, sjedinite i ostavite da se potpuno ohladi.

Krem od vanilije

  • 500 ml mleka
  • 150 gr šećera
  • 2 vanilin šećera
  • 1 puding od vanilije
  • 25 gr gustina
  • 4 žumanca
  • 100 gr bele čokolade
  • 180 gr putera (sobne temperature)

Priprema:
U posudi umutite žumanca, gustin i puding sa 100 ml mleka. Ostatak mleka zagrejte sa šećerom i vanilin šećerom, pa dodajte smesu sa žumancima i kuvajte na laganoj vatri dok se ne zgusne. U vruć krem dodajte belu čokoladu i mešajte dok se ne otopi. Krem  ostavite da se ohladi. Puter posebno kratko umutite, pa mu postepeno dodajte ohlađeni krem i sve dobro sjedinite mikserom.

Na tacnu stavite prvu koru, nanesite voćnu kremu, zatim krem od vanilije. Prekrijte drugom korom i ponovite postupak. Završite trećom korom i premažite torty po želji.

Uživajte!

