TORTA OD LIMUNA I JAGODA: Savršen balans kiselkastih i slatkih ukusa

Sočna i lagana limun torta, punjena voćnim filom od jagoda i nežnom kremom od vanilije. Osvežavajuća, aromatična i savršena za toplije dane. Voće možete prilagoditi svom ukusu, ali kombinacija limuna i jagoda je provereni klasik.

FOTO: Novosti

Kore (kalup 20–22 cm)

6 jaja

prstohvat soli

200 gr šećera

200 gr glatkog brašna

20 gr gustina

12 gr praška za pecivo

50 ml ulja

1 vanilin šećer

kora od 1 limuna

30 ml limunovog soka

Priprema:

Jaja miksajte sa prstohvatom soli, uz postepeno dodavanje šećera, dok ne dobijete svetlu i penastu smesu. Dodajte suve sastojke, ulje, koru limuna i limunov sok, pa sve sjedinite ručno. Smesu izlijte u kalup čije je dno obloženo papirom za pečenje. Pecite na 175°C, 45 minuta. Pečenu koru ohladite i presecite dva puta, da dobijete tri kore.

Voćna krema

400 gr zamrznutih jagoda (ili malina)

100 gr šećera

35 gr gustina

50 ml vode

50 gr putera

Priprema:

Jagode i šećer zagrejte do ključanja. Gustin razmutite u vodi, dodajte u voće i kuvajte uz mešanje dok se ne zgusne. Na kraju umešajte puter, sjedinite i ostavite da se potpuno ohladi.

Krem od vanilije

500 ml mleka

150 gr šećera

2 vanilin šećera

1 puding od vanilije

25 gr gustina

4 žumanca

100 gr bele čokolade

180 gr putera (sobne temperature)

Priprema:

U posudi umutite žumanca, gustin i puding sa 100 ml mleka. Ostatak mleka zagrejte sa šećerom i vanilin šećerom, pa dodajte smesu sa žumancima i kuvajte na laganoj vatri dok se ne zgusne. U vruć krem dodajte belu čokoladu i mešajte dok se ne otopi. Krem ostavite da se ohladi. Puter posebno kratko umutite, pa mu postepeno dodajte ohlađeni krem i sve dobro sjedinite mikserom.

Na tacnu stavite prvu koru, nanesite voćnu kremu, zatim krem od vanilije. Prekrijte drugom korom i ponovite postupak. Završite trećom korom i premažite torty po želji.

Uživajte!