TORTA OD LIMUNA I JAGODA: Savršen balans kiselkastih i slatkih ukusa
Sočna i lagana limun torta, punjena voćnim filom od jagoda i nežnom kremom od vanilije. Osvežavajuća, aromatična i savršena za toplije dane. Voće možete prilagoditi svom ukusu, ali kombinacija limuna i jagoda je provereni klasik.
Kore (kalup 20–22 cm)
- 6 jaja
- prstohvat soli
- 200 gr šećera
- 200 gr glatkog brašna
- 20 gr gustina
- 12 gr praška za pecivo
- 50 ml ulja
- 1 vanilin šećer
- kora od 1 limuna
- 30 ml limunovog soka
Priprema:
Jaja miksajte sa prstohvatom soli, uz postepeno dodavanje šećera, dok ne dobijete svetlu i penastu smesu. Dodajte suve sastojke, ulje, koru limuna i limunov sok, pa sve sjedinite ručno. Smesu izlijte u kalup čije je dno obloženo papirom za pečenje. Pecite na 175°C, 45 minuta. Pečenu koru ohladite i presecite dva puta, da dobijete tri kore.
Voćna krema
- 400 gr zamrznutih jagoda (ili malina)
- 100 gr šećera
- 35 gr gustina
- 50 ml vode
- 50 gr putera
Priprema:
Jagode i šećer zagrejte do ključanja. Gustin razmutite u vodi, dodajte u voće i kuvajte uz mešanje dok se ne zgusne. Na kraju umešajte puter, sjedinite i ostavite da se potpuno ohladi.
Krem od vanilije
- 500 ml mleka
- 150 gr šećera
- 2 vanilin šećera
- 1 puding od vanilije
- 25 gr gustina
- 4 žumanca
- 100 gr bele čokolade
- 180 gr putera (sobne temperature)
Priprema:
U posudi umutite žumanca, gustin i puding sa 100 ml mleka. Ostatak mleka zagrejte sa šećerom i vanilin šećerom, pa dodajte smesu sa žumancima i kuvajte na laganoj vatri dok se ne zgusne. U vruć krem dodajte belu čokoladu i mešajte dok se ne otopi. Krem ostavite da se ohladi. Puter posebno kratko umutite, pa mu postepeno dodajte ohlađeni krem i sve dobro sjedinite mikserom.
Na tacnu stavite prvu koru, nanesite voćnu kremu, zatim krem od vanilije. Prekrijte drugom korom i ponovite postupak. Završite trećom korom i premažite torty po želji.
Uživajte!
