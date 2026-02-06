Ručak dana

SOFISTICIRANO JELO: Šafran rižoto, da uživate u svakom zalogaju

Bojana Jovanović

06. 02. 2026. u 07:00

Sa belim vinom, šafranom i puterom, ovaj pirinač ima neverovatno aromatičan, a opet blag, ukus.

СОФИСТИЦИРАНО ЈЕЛО: Шафран рижото, да уживате у сваком залогају

Foto: Depositphotos

Potrebno je:

- 400 g pirinča okruglog zrna

- glavica crnog luka
- 100 g putera
- 1,5 l vode
- 2 kocke kokošje supe
- 2 kašičice mešavine suvog biljnog začina
- 150 ml belog vina
- kašičica šafrana u prahu
- 50 g narendanog parmezana
- malo šafrana, za ukras

Priprema: 

U ključalu vodu stavite kocke za supu i kuvajte pet minuta. Na zagrejanom puteru kratko propržite iseckani luk i lagano ga dinstajte, zalivajući ga supom. Dodajte pirinač, kratko propržite, pa polako dinstajte, postepeno dodavajući vruću supu, uz neprekidno mešanje. Pred kraj dodajte vino, mešavinu suvih začina i šafran u prahu, a zatim parmezan. Prilikom služenja ukrasite grančicama šafrana.

