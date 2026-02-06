SOFISTICIRANO JELO: Šafran rižoto, da uživate u svakom zalogaju
Sa belim vinom, šafranom i puterom, ovaj pirinač ima neverovatno aromatičan, a opet blag, ukus.
Potrebno je:
- 400 g pirinča okruglog zrna
- 100 g putera
- 1,5 l vode
- 2 kocke kokošje supe
- 2 kašičice mešavine suvog biljnog začina
- 150 ml belog vina
- kašičica šafrana u prahu
- 50 g narendanog parmezana
- malo šafrana, za ukras
Priprema:
U ključalu vodu stavite kocke za supu i kuvajte pet minuta. Na zagrejanom puteru kratko propržite iseckani luk i lagano ga dinstajte, zalivajući ga supom. Dodajte pirinač, kratko propržite, pa polako dinstajte, postepeno dodavajući vruću supu, uz neprekidno mešanje. Pred kraj dodajte vino, mešavinu suvih začina i šafran u prahu, a zatim parmezan. Prilikom služenja ukrasite grančicama šafrana.
Preporučujemo
MEKAN KAO DUŠA: Miks griza i jabuka - obožavaćete ovaj kolač
05. 02. 2026. u 18:10
STARINSKI RECEPT KOJI NE IZLAZI IZ MODE: Komisbrot
03. 02. 2026. u 08:00
KORAK PO KORAK: Kako da napravite savršenu picu, kao u italijanskom restoranu
03. 02. 2026. u 07:00
KADA SE UDRUŽE KOKOS I ANIS: Snežni mafini, idealni za ove zimske dane
04. 02. 2026. u 14:13
SUMNjA SE DA JE OVAJ ČOVEK SA ESTRADE NARUČIO NAPAD NA ČOLINU KUĆU: Bili prijatelji i saradnici (FOTO)
JEDAN pravac istrage upućuje na poznato ime sa estrade, čeka se prikupljanje svih dokaza.
03. 02. 2026. u 16:49
"PRIŠTINSKA ADMINISTRACIJA UBRZANO ČISTI POKRAJINU OD SRBA" Hitno se oglasilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova - "To je licemerno!"
KORISTEĆI uspeh na nedavnim parlementarnim izborima, prištinska administracija forsira čišćenje pokrajine od srpskog stanovništva, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Rusije.
04. 02. 2026. u 13:32
AMERIKANKA IZ "LEPIH SELA": "Srbi su bili svetski neprijatelji broj jedan, zlikovci - ali ne i za mene"
FILM "Lepa sela lepo gore" Srđana Dragojevića važi za jedno od najboljih i najvoljenijih ostvarenja naše kinematografije.
04. 02. 2026. u 10:52
Komentari (0)