TIRAMISU U ČAŠI: Klasičan italijanski dezert u praktičnoj i elegantnoj verziji

Milena Tomasevic

19. 01. 2026. u 21:45

Kremast, bogat i neodoljivo mirisan – tiramisu u čašama je savršen dezert za svaku priliku. Jednostavan za pripremu, a dovoljno elegantan za goste. Kombinacija kafe, ruma i lagane maskarpone kreme osvaja već na prvi zalogaj.

FOTO: Novosti

Potrebni sastojci

Krema:

  • 8 žumanca
  • 120 gr šećera u prahu + 2 kašike
  • 500 gr maskarpone sira
  • 500 ml slatke pavlake
  • malo vanile (ekstrakt ili vanilin šećer)
  • Ostalo:
  • 400 gr piškota
  • instant kafa
  • rum (po ukusu)
  • kakao za posipanje

Priprema

Pripremite instant kafu i ostavite da se potpuno ohladi. Umutite žumanca sa 120 gr šećera u prahu dok ne dobijete svetlu i penastu smesu. Smesu kuvajte na pari 15–20 minuta uz stalno mešanje, zatim ostavite da se dobro ohladi. U većoj posudi kratko izmiksajte maskarpone sa 2 kašike šećera, pa dodajte ohlađenu kremu.  U posebnoj posudi umutite slatku pavlaku u čvrst sneg.  Slatku pavlaku lagano umešajte u smesu sa žumancima i maskarpone sirom, najbolje ručno, da krema ostane vazdušasta. U ohlađenu kafu dodajte rum, a u kremu ekstrakt vanile. Polovinu piškota kratko umočite u kafu i poređajte u čaše. Preko rasporedite polovinu kreme. Zatim dodajte drugi sloj piškota umočenih u kafu i premažite ostatkom kreme. Ostavite tiramisu u frižider da se stegne. Pred služenje obilno pospite kakaom. Po želji dodajte voće.

Uživajte!

