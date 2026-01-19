TIRAMISU U ČAŠI: Klasičan italijanski dezert u praktičnoj i elegantnoj verziji
Kremast, bogat i neodoljivo mirisan – tiramisu u čašama je savršen dezert za svaku priliku. Jednostavan za pripremu, a dovoljno elegantan za goste. Kombinacija kafe, ruma i lagane maskarpone kreme osvaja već na prvi zalogaj.
Potrebni sastojci
Krema:
- 8 žumanca
- 120 gr šećera u prahu + 2 kašike
- 500 gr maskarpone sira
- 500 ml slatke pavlake
- malo vanile (ekstrakt ili vanilin šećer)
- Ostalo:
- 400 gr piškota
- instant kafa
- rum (po ukusu)
- kakao za posipanje
Priprema
Pripremite instant kafu i ostavite da se potpuno ohladi. Umutite žumanca sa 120 gr šećera u prahu dok ne dobijete svetlu i penastu smesu. Smesu kuvajte na pari 15–20 minuta uz stalno mešanje, zatim ostavite da se dobro ohladi. U većoj posudi kratko izmiksajte maskarpone sa 2 kašike šećera, pa dodajte ohlađenu kremu. U posebnoj posudi umutite slatku pavlaku u čvrst sneg. Slatku pavlaku lagano umešajte u smesu sa žumancima i maskarpone sirom, najbolje ručno, da krema ostane vazdušasta. U ohlađenu kafu dodajte rum, a u kremu ekstrakt vanile. Polovinu piškota kratko umočite u kafu i poređajte u čaše. Preko rasporedite polovinu kreme. Zatim dodajte drugi sloj piškota umočenih u kafu i premažite ostatkom kreme. Ostavite tiramisu u frižider da se stegne. Pred služenje obilno pospite kakaom. Po želji dodajte voće.
Uživajte!
