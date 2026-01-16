PROTEINSKI KOLAČ SA LIMUNOM I BOROVNICAMA: Ukusni, sočni i puni proteina

Ovi mini kolači spajaju osvežavajući ukus limuna, sočne borovnice i dodatnu dozu proteina. Idealni su kao zdrava užina, doručak ili slatkiš bez griže savesti.

FOTO: Novosti

Sastojci

1 šolja bademovog brašna

½ šolje proteina u prahu (ukus vanile)

½ šolje grčkog jogurta

½ šolje borovnica (svežih ili zamrznutih)

¼ šolje meda

2 velika jaja

¼ šolje svežeg limunovog soka

1 kašičica praška za pecivo

½ kašičice sode bikarbone

¼ kašičice soli

1 kašičica ekstrakta vanile

1 kašika rendane limunove kore

Priprema

Zagrejte rernu na 175°C. Pleh srednje veličine (oko 20×20 cm) ili okrugli kalup prečnika 22 cm obložite papirom za pečenje ili lagano podmažite. U većoj činiji umutite grčki jogurt, med, jaja, limunov sok, ekstrakt vanile i limunovu koru dok ne dobijete glatku smesu. U posebnoj posudi pomešajte bademovo brašno, protein u prahu, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so. Postepeno dodajte suve sastojke u tečnu smesu i mešajte dok se ne ujedine. Na kraju pažljivo umešajte borovnice. Smesu izlijte u pripremljeni pleh ili kalup i poravnajte. Pecite 25–30 minuta, dok čačkalica ubodena u sredinu ne izađe suva. Ostavite kolač da se potpuno ohladi.

Prijatno!