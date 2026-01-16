Torte i kolači

PROTEINSKI KOLAČ SA LIMUNOM I BOROVNICAMA: Ukusni, sočni i puni proteina

Milena Tomasevic

16. 01. 2026. u 11:00

Ovi mini kolači spajaju osvežavajući ukus limuna, sočne borovnice i dodatnu dozu proteina. Idealni su kao zdrava užina, doručak ili slatkiš bez griže savesti.

ПРОТЕИНСКИ КОЛАЧ СА ЛИМУНОМ И БОРОВНИЦАМА: Укусни, сочни и пуни протеина

FOTO: Novosti

Sastojci 

  • 1 šolja bademovog brašna
  • ½ šolje proteina u prahu (ukus vanile)
  • ½ šolje grčkog jogurta
  • ½ šolje borovnica (svežih ili zamrznutih)
  • ¼ šolje meda
  • 2 velika jaja
  • ¼ šolje svežeg limunovog soka
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • ½ kašičice sode bikarbone
  • ¼ kašičice soli
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 1 kašika rendane limunove kore

Priprema
Zagrejte rernu na 175°C. Pleh srednje veličine (oko 20×20 cm) ili okrugli kalup prečnika 22 cm obložite papirom za pečenje ili lagano podmažite. U većoj činiji umutite grčki jogurt, med, jaja, limunov sok, ekstrakt vanile i limunovu koru dok ne dobijete glatku smesu. U posebnoj posudi pomešajte bademovo brašno, protein u prahu, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so. Postepeno dodajte suve sastojke u tečnu smesu i mešajte dok se ne ujedine. Na kraju pažljivo umešajte borovnice. Smesu izlijte u pripremljeni pleh ili kalup i poravnajte. Pecite 25–30 minuta, dok čačkalica ubodena u sredinu ne izađe suva. Ostavite kolač da se potpuno ohladi.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BATO MOJ... Pevač Granda skrhan zbog gubitka, velika tragedija (FOTO)

"BATO MOJ..." Pevač "Granda" skrhan zbog gubitka, velika tragedija (FOTO)