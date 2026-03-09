"NIŠTA NE PADA S NEBA" Vučić: Jedino što znaju je "mi time smenjujemo Vučića" i to je to - Vi mrzite, a mi ćemo da uradimo školu (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić je održao miting u Sivcu.

Vučićev miting u Sivcu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Kulu, Crvenku i Sivac, gde je razgovarao sa građanima, ali je posetio i Crkvu Svetog Nikolaja, kao i Vinske podrume, nakon gostovanja na TV Kula.

Predsednika je u Crvenki dočekao veliki broj građana, sa kojima se pozdravio i razgovarao.

Kako se može videti u dvorani u Sivcu, okupio se veliki broj građana. Na početku je intonirana Himna Srbije "Bože pravde".

- Hvala na veličanstvenom dočeku. U Sivcu sam bio mnogo puta, ali nikada nisam video ovoliko ljudi, znam da vas ima i iz drugih opština, mnogo ljudi je ostalo ispred. Mi smo se danas okupili zbog onoga što će se desiti 29. marta, reč je o lokalnim izborima za Opštinu Kula. Ali je smisao je mnogo važniji od izbora, a smisao je da razmislimo o tome kakvu budućnost želimo i koliko je odgovornost na nama, i koliko moramo rada da uložimo da sačuvamo Srbiju, da bi išli napred, da bi svi išli napred - rekao je na početku predsednik.

Kako je istakao, sve opštine u Srbiji treba da napreduju.

- Samo danas kada smo ustali, nafta je bila oko 110 dolara, pre samo 10 dana je bila 65. Ceo svet ne zna šta da radi. Ovo vreme zahteva posvećenost, ne može da toleriše javašluk i nerad. Ne mogu da govorim o protivnicama, i nikada neću to da činim, ali sam nešto drugo pitao. Rekao sam: A šta će oni da urade? A da to vredi građanima Kule? Hoće oni da urade školu "20. oktobar" ili ćemo mi? Znate da oni to ne mogu i neće!

Jedino što znaju je — mi time smenjujemo Vučića i to je to. Vi mrzite, a mi ćemo da uradimo školu, naveo je.

- Radimo i gradimo, napredak Opštine Kula je ušao u plan 2030. Samo želim da znate da nije pitanje da li imate brzu saobraćajnicu, ovo je mnogo važnije pitanje. Ovo je pitanje dovođenja investitora, tek kada imate dobre puteve, tek tada možete da se nadate investitorima. Da to nismo uradili, samo bi nam odlazili ljudi.

- I ono što je za vas najvažnije, nema više klaj-klaj, radovi će da se ubrzaju i neuporedivo će brže ići. Moramo da uradimo stazu u Crvenki, to je 2 miliona evra, i sve kad vam govorim sve ovo treba da finansira Opština Kula, koliko godina bi trebalo da se sve to završi. Moramo da uradimo i Zdravstveni centar u Kuli. Od Sombora do Vrbasa nemamo nijednu magnetnu rezonancu, ja ću se potruditi da dobijete najmanje dve!

Kako je rekao, kad ode u niški Klinički centar ili beogradski ili novosadski, izgleda kao spejs šatl, ali treba raditi i na drugim centrima, istakao je.

- Kada sam video kako izgleda u Kuli, to mora neuporedivo bolje da izgleda. Ne smeju Sombor, Kula.. nijedno drugo mesto ne sme da ima slabiju opremu nego Beograd! Tolike pare i za promenu azbestnih cevi, ali ćemo sve da uradimo. Voda je ogroman problem i rešićemo i kompletan problem i vodosnabdevanja i navodnjavanja u ovom delu - rekao je i dodao:

- Najvažnije je, uz obnovu škola, Domova zdravlja, zdravstvenih centara, deo smo uradili, deo nismo. I dobro je da postoji doza nezadovoljstva, jer moramo da težimo da uradimo više. Neće biti lako uz uslove u svetu, ali uz izgradnju brze saobraćajnice možemo dovesti investitore kako bi napredovao ovaj kraj u svim delatnostima — i zaposlenje i sve.

O situaciji u svetu.

- Bio sam u pravu kad sam govorio o sukobima u Evropi i Iran, ali očekujem još veće sukobe i probleme, na nivou celog sveta. Pre svega ekonomske, a takvi donose i političke probleme. A mi moramo da sačuvamo mir i naše ljude, to je najbitnije. Sve se može promeniti preko noći, zato moramo da svakoga dana donosimo prave odluke, zato su nam potrebni pravi ljudi. A juče čujem nekog političara kako se pravi lista i kako se vodi, a zamislite da oni vode Srbiju i razgovaraju sa svetskim liderima. Oni kažu: "mi ćemo da rešimo pitanje vode", a čekaj, kako? To ih niko ne pita - naveo je i dodao:

- Bez prebijenje pare, bez igde ičega, znamo kako ste pljačkali kad ste bili na vlasti. Izdvojili smo 10-11 miliona evra za ulaganje, a ja vam kažem da ni to nije dovoljno, a kako će oni to da urade? Ne znaju odgovor na ta pitanja, a samo nešto pričaju i najavljuju. Sve druge možete naći na njihovoj "studentskoj" listi sem studente. Na našoj listi ćete naći ljude iz svih mesta, svih zanimanja jer je naš posao da pokažemo da smo narodna lista, koja će da predstavlja svaku našu porodicu. I Jovo Bakić i Đilas postao student. Šta da radite...

O studentskoj listi.

- Oni jesu favoriti na ovim izborima, usred Dragačeva im dođe neki strani stručnjak da im objašnjava kako nas da pobede. A što im je toliko stalo da nas pobede na lokalnim izborima u Lučanima, što je tim strancima toliko stalo da nas svuda pobede? Zato onoga što sam ponosan na vas, a to je nezavisna i slobodna Srbija. Svi hoće marionete u svetu, svi hoće poslušnike, svi hoće da mu date sirovine, ljude, prostor, da samo ponavljate šta kažu i odluče, a Srbija... je kao u taličnom Tomu jedno ostrvo slobodno i slobodarsko i zato hoće da nas pobede svuda. I zato ćemo da ih pobedimo svuda, i u svim tim opštinama i ovde u Kuli gde se najmanje nadaju!

Pre nekoliko dana je rekao da blokaderi, koji su uništavali zemlju — danas se Srbija diže i suprostavlja, rekao je.

- Kako vidim, Srbija se budi i svuda ljudi hoće da pokažu da razumeju da 29. marta glasaju i za pravac u budućnosti. Ljudi 29. marta biraju budućnost svoje porodice, a ništa nema važnije od toga. Zato i mi, da se ne delimo na ovoj listi, svi smo ista porodica. Porodica budućnosti i pobede Srbije! Predviđao sam 7:3 na njih, a biću zadovoljan ako bude 10:0 za nas, jer ne smemo nijednu opštinu da prepustimo neodgovornim i neozbiljnim ljudima. Srbija zaslužuje pobede, uspehe i ono najbolje u budućnost.

Plate i penzije nisu pale s neba, a biće samo veće nego do sada, naveo je.

- Ništa ne pada s neba, sve zavisi od rukovodstva i politike koju izaberemo. Zato vas molim da glasate po svojoj savesti, razmišljajte o svojoj porodici i Srbiji. Nije sramota izgubiti, a mi imamo obavezu da se borimo protiv onih koji su nam uništavali i koji planiraju da unište zemlju. I zato da ih pobedimo ubedljivo 29. marta, čisto kao suza! Vratićemo im srcem i olovkom, na svako njihovo uništavanje i rušenje! Beskrajno hvala za ogromnu podršku, ja vas volim, dragi prijatelji, živela Kula i živela Srbija!

Vučić u Sivcu obilazi Crkvu Svetog Nikolaja

Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić, u okviru posete opštini Kula, stigao je u crkvu Svetog Nikolaja u Sivcu.

Vučića su ispred crkve, koja se smatra jednom od najlepših i najvećih seoskih crkava u tom delu Srbije, dočekali građani i sveštenstvo.

Sa Vučićem je u poseti i predsednik SNS Miloš Vučević.

Vučić je prethodno obišao farbiku Sigma u Crvenki, a potom i obnovljene vinske podrume.

Vučić u Crvenki obilazi obnovljene vinske podrume

Predsednik Srbije i član Predsedništva SNS Aleksandar Vučić tokom posete Zapadnobačkom okrugu danas u Crvenki obilazi i nedavno obnovljene stare vinske podrume.

Vučića je u Crvenki dočekao veliki broj građana, a vinske podrume obilazi zajedno sa ministarkom privrede Adrijanom Mesarović, ministarkom za zaštitu životne sredine Sarom Pavkov, predsednikom SNS Milošem Vučevićem, predsednikom opštine Kula Damjanom Miljanićem i direktorom Turističke organizacije opštine Kula Vladimirom Stankovićem.

Vučića je dočekao i predsednik Udruženja vinogradara i voćara Stari podrumi. Rekonstrukcija i svečano otvaranje obnovljenih vinskih podruma u Crvenki obeleženi su 14. februara na praznik Svetog Trifuna (zaštitnika vinogradara) u prisustvu ministra kulture Nikole Selakovića, a tada je i ozvaničen završetak radova na prva dva reprezentativna objekta.

Za prvu fazu obnove, koja je obuhvatila dva objekta, izdvojeno je ukupno 5,4 miliona dinara, a sredstva su obezbeđena putem konkursa "Gradovi u fokusu" Ministarstva kulture, uz podršku lokalne samouprave.

Kako se navodi na sajtu Ministarstva kulture, cilj investicije u Crvenki je revitalizacija autentičnog nasleđa koje je simbol posvećenosti, rada i umeća generacija koje su živele na ovom području, a podrumi će, po završetku radova, služiti kao otvoreni muzej, kulturni prostor i turistička atrakcija. Vinski podrumi u Crvenki, smešteni na obodima Telečke visoravni predstavljaju jedan od najznačajnijih spomenika ruralne arhitekture i vinogradarske tradicije u Bačkoj.

Na internet stranici Turističke organizacije opštine Kula, navodi se da Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture želi da vinarske podrume u Crvenki, kao jedinstven kompleks u Srbiji, sanira kako bi se sačuvali autentični ambijent i vizuelni identitet tog mesta koje su 1785. godine osnovale podunavske Švabe.

Takođe, procenjuje se da je krajem tridesetih godina prošlog veka u Crvenki bilo bilo oko 600 podruma u privatnom vlasništvu, koji su pored skladišne funkcije imali i značajnu ulogu u društveno-kulturnom životu Crvenke.

Predsednik Vučić je potom krenuo u obilazak Vinskih podruma, i interesovao se za istorijat tog objekta. Na žalbe novinara da se ne čuje ništa što govori, Vučić je kroz smeh uzviknuo:

- Ma nisam doručkovao pa zato ne čujete - rekao je on, na šta se prolomio smeh.

Potom su se kroz gužvu progurala dečica koja su htela da se slikaju sa njim.

Vučić u Crvenki obilazi kompaniju Sigma

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je stigao do kompanije Sigma, gde su ga sačekali i predstavnici iste i dočekali sa osmehom na licu.

Kompanija "Sigma" je osnovana 1989. godine i bavi se proizvodnjom i tehnologijama vezanim za dezinfekciona sredstva i tretman vode.

Vučića je dočekao vlasnik kompanije "Sigma" Dragan Kapičić, a u obilasku su i ministarke Sara Pavkov, Adrijana Mesarović, Aleksandra Damjanović Sofronijević, kao i predsednik SNS Miloš Vučević.

Vlasnik kompanije Dragan Kapičić rekao je za Tanjug da se bave proizvodnjom uređaja koji vrše dezinfekciju vode na licu mesta, zamenjuju gasni hlor i proizvode sredstva za dezinfekciju u bolnicama.

- Naš budžet je godišnji između pet i osam miliona evra. Tržišta su Srbija, Mađarska, Hrvatska i pregovaramo sa Slovenijom itd. Cela Evropa je nama interesantna u tom kontekstu zato što je naš uređaj sertifikovan u Zapadnoj Evropi, CE znakom. I dezinfekciona sredstva su isto sertifikovana, tako da možemo izvoziti u Zapadnu Evropu - rekao je Kapičić.

Prema njegovim rečima, država pomaže, samim tim što prihvata ovu novu tehnologiju.

- Potrudićemo se svakako da naše tržište snabdavimo ovim uređajima, što bi država mogla omogućiti svojim sredstvima da svi vodovodi u našoj zemlji imaju mogućnost da koriste naše uređaje, da ne bi koristili gasni hlor koji je bojni otrov - naveo je on. Kapičić navodi da u ovom trenuktu kompanija ima 56 radnika.

Vučić o rezervama goriva.

- Rekao sam malopre, u 11 i 20 sam sinoć pozvao predsednika Vlade da donese odluku o zabrani izvoza. Kada sam video da su nestašice na određenim pumpama na prelazu između Austrije i Slovenije, tražio sam da se zabrani interventno izvoz. Sada imam bolje vesti, imamo veće rezerve nego one koje sam predstavio tokom govora o programu Srbija 2030. Dakle, imamo za 90 dana sigurne rezerve i dizela i benzina - naglasio je on.

Nešto manje su rezerve kerozina, ali to je bez vojnih rezervi, koje su značajne.

Kaže da 55 ljudi radi u kompaniji Sigma, odnosno da se 55 porodica hrani pomoću ove kompanije, i da je ta firma veoma važna zbog dezinfekcionih proizvoda, kako zbog bolnica, ali i zbog najavljene rekonstrukcije kanalizacionih sistema.

- Mi se trudimo da budemo lideri, uvek će biti onih koji služe tome da obaraju Srbiju. Postavili su neke izmišljene teritorije samo da bi se spuštala Srbija. Najvažnije je da su naši građani zadovoljni. Ljudi u BiH i dalje misle da oni imaju 200-300 evra veću platu nego u Srbiji. Sada imaju 180 evra manju platu, ali oni to i ne znaju. Navikli su da budu ispred Srbije. Promenila su se vremena, mi smo radili mnogo, ali meni je važno kako ljudi to u Srbiji vide, moraćemo još mnogo da radimo - naglasio je on.

Govoreći o "Smajliju", predsednik je rekao da je to izuzetno važno pitanje, i rekao je da sada sledi potpisivanje ugovora.

- Azvirt seli mašine sa Badovinaca i kreću da rade u najjačem mogućem tempu. Zašto je to važno? Ljudi nisu najsrećniji kada kažu prolazi auto-put kroz tu opštinu, misle da će brže dolaziti do Beograda. Ali nije to suština. Ali kada spojimo Bački Breg sa Somborom, Sivcem, Srbobranom, Novim Bečejem, sve opštine koje sam pomenuo će prodisati. Svi ljudi, a ljudi misle da je izuzetno dobro za njih samo ako pored njihove kapije prođe, to je najbolja vest za građane svih ovih opština - kazao je predsednik.

Vučić dodaje da to dovodi nove investitore, čisti grad, umanjuje urušavanje asfalta...

O otkrićima Dragana Đilasa za listu u Smederevskoj Palanci, Vučić ističe da je ponosan na činjenicu da je vodio svoju politiku i da se tome suprotstavio od početka.

- To se dešava svuda. Mene više brine to što oni pokazuju šta žele da urade, a mi se svi pravimo da ne vidimo šta rade. Oni time pokazuju da su rekli da će da nas lustriraju, i da nam zabrane da se bavimo politikom, ali hoće prvo da završe sa opozicijom. Kada Crveni kmeri vladaju u režimu Pola Pota, nema pravo niko drugi da postoji. To mene zanima više od cele priče o njihovim sukobima. Taj manir u kom ste vi Bogovi, a svi drugi moraju da vam služe i nemaju pravo na drugi stav, to je nešto što zabrinjava. Vidim da su počeli da razumevaju da postoji jedan veliki deo Srbije koji ne želi da oni upravljaju ovom zemljom. Zamislite kako bi uništili Smederevsku Palanku da je date tako neodgovornim ljudima - kazao je predsednik.

Narod čeka Vučića

Građani Crvenke su se okupili da pozdrave predsednika Vučića.

Tu su i savetnik predsednika i lider SNS-a Miloš Vučević, ministarka Adrijana Mesarović i Sara Pavkov.