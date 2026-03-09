Svet

EVO O ČEMU SU PRIČALI TRAMP I PUTIN: Iran, Ukrajina, Venecuela, nafta...

Новости онлине

09. 03. 2026. u 20:45

RUSKI predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa američkim kolegom Donaldom Trampom, preneo je Kremlj. Teme razgovora su bile nafta, Iran, Ukrajina i Venecuela.

ЕВО О ЧЕМУ СУ ПРИЧАЛИ ТРАМП И ПУТИН: Иран, Украјина, Венецуела, нафта...

Foto: Profimedia

Putin i Tramp su tokom telefonskog razgovora izrazili spremnost da redovno razgovaraju, saopštio je pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov.

- Predsednik SAD je istakao da, kao što je ranije dogovoreno, takva komunikacija treba, naravno, da se odvija na redovnoj osnovi. I oba lidera su rekli da su spremna za to - rekao je Ušakov novinarima.

Tramp je u razgovoru izneo svoju ocenu razvoja situacije u Iranu.

- Po tom pitanju održana je veoma sadržajna i, mislim, ne beskorisna razmena mišljenja - istakao je Ušakov.

Predsednik Rusije je, sa svoje strane, dao ocenu situacije u zoni "Specijalne vojne operacije".

- Data je ocena trenutne situacije na liniji razdvajanja, gde ruske trupe napreduju veoma uspešno - rekao je Ušakov nakon telefonskog razgovora dvojice lidera.

Predsednici su se dotakli i pitanja Venecuele, pre svega u kontekstu stanja na svetskom tržištu nafte.

Prema njegovim rečima, razgovor je trajao oko sat vremena.

Razgovor je obavljen na američku inicijativu.

(Sputnjik)

