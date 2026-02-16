''NE ŽELIM DA BACIM SENKU NA DONČIĆA I JOKIĆA, ALI...!'' MVP Ol-Stara "udario'' po Srbinu i Slovencu

MVP NBA ol-stara Entoni Edvards nije imao reči hvale za Nikolu Jokića i Luku Dončića nakon završenog ol-stara.

Foto: Printskrin/Twitter/@espn

Sada, kada je Ol star vikend završen, istom temom se pozabavio i novopečeni MVP – Entoni Edvards.

„Ne želim da bacim senku na Luku i Jokića“, rekao je Edvard, a zatim doslovno to uradio:

„Ali, oni su najbolji igrači u ligi. I ne trude sa na Ol staru“.

Edvards se nije zaustavio. Istakao je da je više uživao u pobedi nad Svetom, nego u finalu protiv „matoraca“.

„Kažu da su tamo najbolji igrači na svetu. Pobediti najbolje na svetu je i najbolji osećaj na svetu.“

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu