GLAVNI BLOKADER IZ MIONICE UHAPŠEN SA KOVERTOM PUNOM PARA! A odakle pare, ako nije obojena revolucija? (FOTO/VIDEO)

GLAVNI blokader iz Mionice, Vladimir Đorđević, uhapšen je sa kovertom prepunom para!

Foto: Iks/@carski4507

"Glavni blokader iz Mionice, Vladimir Đorđević, uhapšen sa kovertom prepunom para!!!! Izgleda da je čika Car bio u pravu, na dnevnice radite, po nalogu us**sa, @studentblokade



Kako mi se cini, dok gledam kovertu, lepo se otvorio vas tatko Picula... pic.twitter.com/6xo8Gv9Vfo — CarCarski (@carski4507) February 15, 2026

Sada je još jednom postalo sasvim jasno, pošto ovo nije izolovan slučaj, da su blokaderi plaćeni da prave haos u Srbiji.

Nameće se samo pitanje - a odakle pare, ako nije obojena revolucija?