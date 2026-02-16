GLAVNI BLOKADER IZ MIONICE UHAPŠEN SA KOVERTOM PUNOM PARA! A odakle pare, ako nije obojena revolucija? (FOTO/VIDEO)
GLAVNI blokader iz Mionice, Vladimir Đorđević, uhapšen je sa kovertom prepunom para!
"Glavni blokader iz Mionice, Vladimir Đorđević, uhapšen sa kovertom prepunom para!!!! Izgleda da je čika Car bio u pravu, na dnevnice radite, po nalogu us**sa, @studentblokade
Sada je još jednom postalo sasvim jasno, pošto ovo nije izolovan slučaj, da su blokaderi plaćeni da prave haos u Srbiji.
Nameće se samo pitanje - a odakle pare, ako nije obojena revolucija?
