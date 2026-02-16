Politika

GLAVNI BLOKADER IZ MIONICE UHAPŠEN SA KOVERTOM PUNOM PARA! A odakle pare, ako nije obojena revolucija? (FOTO/VIDEO)

В.Н.

16. 02. 2026. u 10:30

GLAVNI blokader iz Mionice, Vladimir Đorđević, uhapšen je sa kovertom prepunom para!

Foto: Iks/@carski4507

"Glavni blokader iz Mionice, Vladimir Đorđević, uhapšen sa kovertom prepunom para!!!! Izgleda da je čika Car bio u pravu, na dnevnice radite, po nalogu us**sa, @studentblokade

... Kako mi se čini, dok gledam kovertu, lepo se otvorio vaš tatko Picula...", navedeno je na jednom nalogu na društvenoj mreži Iks. 

Sada je još jednom postalo sasvim jasno, pošto ovo nije izolovan slučaj, da su blokaderi plaćeni da prave haos u Srbiji. 

Nameće se samo pitanje - a odakle pare, ako nije obojena revolucija?

