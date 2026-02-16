''NE ZNAM ŠTA JE PROBLEM SA DONČIĆEM...'' Oglasio se Nikola Jokić nakon NBA Ol-Stara
Najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić oglasio se nakon Ol-stara.
Uf, Bože dragi. Bilo je dobro, bilo je više takmičarski nastrojeno, verovatno zato što ja sam nisam igrao. Šalim se, dobro je", rekao je Jokić.
Jokić je igrao samo 5 minuta kao i Dončić:
"Da, da, to je bio plan. Ne znam šta je problem sa Lukom, nikad ne razmišljam o tome"
Kaže da mu se ovaj format dopao:
"Pa da, ne znam, verovatno da li ćemo imati više igrača iz sveta ili iz Amerike"
O jakni Karla Entonija Taunsa sa Svetim Đorđem koji ubija aždaju kazao je:
"Gledam mu jaknu i vidim nešto mi je poznato, ali je sve bilo dobro. Nisam pogrešio, bio sam u pravu, je l tako. Nismo na kraju pričali o tome. Ali, dobro je", rekao je Jokić.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
"TO JE SRPSKA STVAR!" Jokić objasnio Americi ko je Sveti Georgije
16. 02. 2026. u 07:23
ŠOU JOKIĆA I DONČIĆA: Nikola mu lupio ćušku, Luka ga odmah opsovao! (VIDEO)
15. 02. 2026. u 09:33
REAL NEĆE PROPUSTITI OVU PRILIKU: Madriđani večeras mogu do prvog mesta na tabeli!
LIDER čeka ponedeljak da odigra svoj meč, ali Madriđani imaju šansu da već u večeras preuzmu vrh. Na "Bernabeu" stiže zahuktala ekipa Sosijedada (21.00), neporažena na poslednjih 11 mečeva u svim takmičenjima.
14. 02. 2026. u 08:00
NIKOLA JOKIĆ ISPREPADAO BARAKA OBAMU! Dibidus neočekivana scena na NBA Ol-star utakmici! (VIDEO)
"NBA All Star". Čuvene tri reči koje su, nažalost, poslednjih godina značile sve samo ne istinsko košarkaško uživanje, ponovo su privukle ogromnu pažnju. A Nikola Jokić je bio sastavni deo tog obnovljenog spektakla.
15. 02. 2026. u 23:52
Danju spasavao živote u bolnici, noću se pretvarao u MONSTRUMA: Jeziva istina otkrivena godinama kasnije
POLICIJA veruje da je Kris Revak, koji je izvršio samoubistvo nakon što je optužen za ubistvo, možda bio serijski ubica. Njegov život i dela krili su mračnu stranu koja je šokirala istražitelje.
15. 02. 2026. u 09:19
Komentari (0)