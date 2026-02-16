Košarka

''NE ZNAM ŠTA JE PROBLEM SA DONČIĆEM...'' Oglasio se Nikola Jokić nakon NBA Ol-Stara

Filip Milošević

16. 02. 2026. u 08:20

Najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić oglasio se nakon Ol-stara.

FOTO: Tanjug/AP

Uf, Bože dragi. Bilo je dobro, bilo je više takmičarski nastrojeno, verovatno zato što ja sam nisam igrao. Šalim se, dobro je", rekao je Jokić.

Jokić je igrao samo 5 minuta kao i Dončić:

"Da, da, to je bio plan. Ne znam šta je problem sa Lukom, nikad ne razmišljam o tome"

Kaže da mu se ovaj format dopao:

"Pa da, ne znam, verovatno da li ćemo imati više igrača iz sveta ili iz Amerike"

O jakni Karla Entonija Taunsa sa Svetim Đorđem koji ubija aždaju kazao je:

"Gledam mu jaknu i vidim nešto mi je poznato, ali je sve bilo dobro. Nisam pogrešio, bio sam u pravu, je l tako. Nismo na kraju pričali o tome. Ali, dobro je", rekao je Jokić.

