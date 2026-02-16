UHAPŠENA VESNA BRATIĆ

BIVŠA ministarka prosvete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić uhapšena je jutros u istrazi Specijalnog državnog tužilaštva.

Foto: Printskrin Jutjub/ Univerzitet Crne Gore

Ona je izabrana za ministaru u Vladi premijera Zdravka Krivokapića.



I dok je opozicija na čelu sa DPS tvrdila da su smene politički motivisane, Bratić je razrešenja u prosveti pravdala depolitizacijom školstva, tvrdeći da je deo smenjenih direktora „zloupotrebio obrazovne ustanove u političke svrhe“.

U februaru 2022.njoj je izglasano nepoverenje u Vladi.