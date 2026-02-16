Košarka

"TO JE SRPSKA STVAR!" Jokić objasnio Americi ko je Sveti Georgije

В.Н.

16. 02. 2026. u 07:23

NIKOLA Jokić, bio je šokiran jaknom koju je nosio njegov kolega Karl-Entoni Tauns.

ТО ЈЕ СРПСКА СТВАР! Јокић објаснио Америци ко је Свети Георгије

Foto: Printscreen/Društvene mreže

Jokić se sa Taunsom sreo uoči početka NBA Ol-star utakmice i odmah je primetio ilustraciju na poleđini jakne Taunsa.

Potpuno neverovatno, ali na jakni se našla ikona Svetog Georija koji ubiva aždahu!

"Ovo je iz Srbije!", rekao je Jokić.

Tauns je bio u šoku.

"Iz Srbije?"

"Da", odgovorio je Jokić.

"Neka neko slika ovo...", dodao je srpski košarkaš.

Zainteresovao se i Stef Kari koji je samo primetio konja i pokušao da napravi šalu sa Jokićem zbog njegove opštepoznate ljubavi prema tim životinjama.


 

